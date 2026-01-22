Al Gharafa - Al Sharjah 1-1, 4-5 la penalty-uri. Florinel Coman (27 de ani), fotbalistul qatarezilor, a marcat într-un meci din Supercupa Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Competiția reprezintă o colaborare între federațiile celor două țări.

În minutul 64, Al Oui i-a pasat lui Djalo, iar mijlocașul a trimis mingea către Florinel Coman, aflat în careul advers.

VIDEO. Florinel Coman, gol de autor în Al Gharafa - Sharjah

„Tricolorul” a preluat balonul și l-a driblat pe fundașul Cho Yu-Min. Florinel Coman a șutat spre colțul lung al porții lui Al Hosani, cu latul, iar goalkeeperul lui Sharjah nu a putut interveni.

În momentul în care a sărbătorit reușita, extrema a privit spre banca tehnică și și-a bătut obrazul, în repetate rânduri, cu degetul arătător.

Al Gharafa pierde Supercupa la penalty-uri

Avantajul celor de la Al Gharafa nu a ținut pentru mult timp, pentru că, în minutul 74, Luan Pereira a restabilit egalitatea pentru fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu.

Până la sfârșitul timpului regulamentar, nicio echipă nu a mai punctat și câștigătoarea a fost decisă la loviturile de departajare.

În primele patru serii de penalty-uri, toți executanții, printre care s-a aflat și Florinel Coman, au transformat loviturile de la 11 metri.

În seria decisivă, fundașul lui Al Gharafa, Hyun-Soo Jang, nu l-a învins pe Al Hosani.

Aflat față în față cu Abu Baker Khalifa, Igor Coronado și-a stăpânit emoțiile și a marcat golul care a adus victoria celor de la Sharjah.

Ce este Supercupa Qatarului și EAU

Federația de Fotbal din Qatar și cea din Emiratele Arabe Unite au ajuns la un acord, în 2024, pentru a organiza o Supercupă comună.

Obiectivul colaborării este dezvoltarea fotbalului din zona Golfului, potrivit site-ului Federației de Fotbal din Qatar.

Cele mai bune opt echipe din cele două țări evoluează într-un turneu de patru zile.

Pe lângă duelul încheiat dintre Al Gharafa și Sharjah, încă 3 partide se vor disputa zilele următoare:

23 ianuarie , Al Wahda - Al Duhail

, Al Wahda - Al Duhail 24 ianuarie, Al Sadd - Shabab Al Ahli

Al Sadd - Shabab Al Ahli 25 ianuarie, Al Ahli - Al Jazira

