Sfat pentru Bîrligea Adrian Ilie a văzut ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB și a reacționat: „Cred că dacă ar fi așa, ar da gol”

Fostul internațional Adrian Ilie (51 de ani) a identificat problema din cauza căreia Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, nu marchează.

Vârful campioanei a primit un sfat pentru a reveni la forma care l-a consacrat.

Daniel Bîrligea a fost unul dintre principalii marcatori ai campioanei en-titre în sezonul precedent, însă forma sa din actuala stagiune lasă de dorit.

Adrian Ilie, sfat pentru Daniel Bîrligea: „Este foarte nervos”

Adrian Ilie a urmărit evoluțiile atacantului de la FCSB și a identificat o problemă de atitudine.

„Nu pot decât să-i dau un sfat. Este foarte nervos în timpul jocului. Da. La prima fază care o are, gesticulează la arbitru. La următoarea, la a doua sau la a treia, gesticulează.

Nu știu de ce, din primele minute. Da. L-am văzut cu FC Argeș, poate, nu știu, la primul fault care nu i se dă”, a spus fostul „tricolor”, potrivit fanatik.ro.

Adrian Ilie i-a oferit un sfat lui Daniel Bîrligea pentru a rezolva problemele pe care le are la finalizare: „Și cred că își pierde concentrarea la ocazia pe care o are. Cred că dacă ar fi mai calm, ar fi rezolvat-o altfel, să dea gol” .

89 de zile au trecut de la ultimul gol marcat de Daniel Bîrligea pentru FCSB

Adrian Ilie: „A fost o problemă și cu Cisotti”

Daniel Bîrligea a primit mai puțin timp de joc față de sezonul trecut, însă nu asta ar fi cauza principală pentru nervozitatea atacantului.

Adrian Ilie crede că și unele tensiuni din interiorul vestiarului ar fi dus la schimbarea din atitudinea jucătorului.

„Cred că sunt mai multe probleme, nu doar de 45 de minute la Bîrligea. Eu cred că ceva se întâmplă acolo, în vestiar acolo. Nu e vorba doar că-l pune 45 de minute”.

„Cobra” a amintit un moment din timpul duelului dintre FC Argeș și FCSB, 1-0, când Daniel Bîrligea a avut o reacție nervoasă la adresa lui Juri Cisotti, coechipierul său.

„Este nervos de când începe meciul. De când fluieră arbitrul începutul meciului și îl atinge un adversar, el trebuie să gesticuleze.

A fost o problemă și la începutul meciului de la Argeș, cu Cisotti, când a scăpat și nu i-a dat o pasă. A spus să-i dea mingea și a dat din mâini”, a spus fostul atacant.

FOTO. Daniel Bîrligea a reacționat nervos când a fost schimbat în meciul cu Rapid:

Sezon slab pentru Daniel Bîrligea

După ce a marcat 21 de goluri și a oferit 5 pase decisive în primul sezon la FCSB, atacantul nu a reușit să mențină ritmul și în stagiunea actuală.

Bîrligea a înscris de 7 ori și a contribuit decisiv la alte 6 reușit, în 25 de partide disputate în toate competițiile. În medie, atacantul a marcat un gol la fiecare 242 de minute.

Ultima reușită a fost semnată în victoria categorică contra celor de la UTA Arad, 4-0, pe 26 octombrie 2025.

Atacantul a fost convocat în ultimele trei meciuri disputate de România în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, reușind să marcheze un gol, contra Bosniei, 1-3.

