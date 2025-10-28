- Enes Sali (19 ani) a debutat în MLS, în partida dintre Vancouver Whitecaps - FC Dallas 3-0.
- Mijlocașul român a bifat primele minute în liga americană pentru echipa texană, într-un meci în care Thomas Muller (36 de ani), campion mondial în 2014, a strălucit pentru echipa adversă.
Enes Sali a fost introdus pe teren, la scorul de 2-0 pentru Vancouver Whitecaps, în locul lui Bernard Kamungo.
Enes Sali a debutat în MLS, împotriva lui Thomas Muller
Realizările fotbalistului român au fost limitate. Enes Sali a atins de 8 ori mingea și a reușit 4 pase. Extrema a pierdut de 4 ori posesia și a încasat un cartonaș galben, în minutul 89.
Pentru clubul de pe BC Place au marcat Daniel Rios (min.43), Thomas Muller (min. 60) și Cabrera Nakamura (min. 83).
Enes Sali a jucat 2 meciuri în aproape 2 ani pentru FC Dallas
Pe lângă duelul din MLS, Românul a mai jucat un singur meci în tricoul celor de la FC Dallas, în august 2024. Atunci, a fost introdus, în ultimele 2 minute ale duelului din Cupa Ligii, împotriva celor de la FC Juarez, 0-2.
Enes Sali a fost cedat de Farul Constanța la FC Dallas, în ianuarie 2024, pentru 2,78 de milioane de euro.
Enes Sali, cel mai tânăr debutant pentru echipa națională a României
Extrema crescută în academia celor de la Farul Constanța a intrat în istoria fotbalului românesc, după ce a devenit cel mai tânăr debutant pentru prima reprezentativă a României.
Enes Sali a fost introdus în meciul României, contra naționalei din Liechtenstein, 2-0, din 2021.
Duelul din preliminariile Cupei Mondiale din Qatar a fost singurul meci în care Sali a jucat pentru România.
Motivul pentru care mijlocașul ar fi fost selecționat ar fi dubla naționalitate a acestuia. Campionul național cu Farul Constanța era eligibil pentru a evolua în tricoul Canadei.
Odată cu debutul pentru România, FRF și-a asigurat serviciile fotbalistului pentru viitor.