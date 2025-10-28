Enes Sali (19 ani) a debutat în MLS, în partida dintre Vancouver Whitecaps - FC Dallas 3-0.

Mijlocașul român a bifat primele minute în liga americană pentru echipa texană, într-un meci în care Thomas Muller (36 de ani), campion mondial în 2014, a strălucit pentru echipa adversă.

Enes Sali a fost introdus pe teren, la scorul de 2-0 pentru Vancouver Whitecaps, în locul lui Bernard Kamungo.

Enes Sali a debutat în MLS, împotriva lui Thomas Muller

Realizările fotbalistului român au fost limitate. Enes Sali a atins de 8 ori mingea și a reușit 4 pase. Extrema a pierdut de 4 ori posesia și a încasat un cartonaș galben, în minutul 89.

6.0 este nota primită de Enes Sali pentru prestația din Vancouver Whitecaps - FC Dallas 3-0

Pentru clubul de pe BC Place au marcat Daniel Rios (min.43), Thomas Muller (min. 60) și Cabrera Nakamura (min. 83).

635 de zile au durat de la transferul lui Enes Sali la FC Dallas până la debutul în MLS

Enes Sali a jucat 2 meciuri în aproape 2 ani pentru FC Dallas

Pe lângă duelul din MLS, Românul a mai jucat un singur meci în tricoul celor de la FC Dallas, în august 2024. Atunci, a fost introdus, în ultimele 2 minute ale duelului din Cupa Ligii, împotriva celor de la FC Juarez, 0-2.

Enes Sali a fost cedat de Farul Constanța la FC Dallas, în ianuarie 2024, pentru 2,78 de milioane de euro.

1.200.000 de euro este cota de piață a lui Enes Sali, potrivit Transfermarkt

Enes Sali, cel mai tânăr debutant pentru echipa națională a României

Extrema crescută în academia celor de la Farul Constanța a intrat în istoria fotbalului românesc, după ce a devenit cel mai tânăr debutant pentru prima reprezentativă a României.

Enes Sali a fost introdus în meciul României, contra naționalei din Liechtenstein, 2-0, din 2021.

15 ani, 8 luni și 22 de zile avea Enes SAli în ziua debutului pentru România

Duelul din preliminariile Cupei Mondiale din Qatar a fost singurul meci în care Sali a jucat pentru România.

Motivul pentru care mijlocașul ar fi fost selecționat ar fi dubla naționalitate a acestuia. Campionul național cu Farul Constanța era eligibil pentru a evolua în tricoul Canadei.

Odată cu debutul pentru România, FRF și-a asigurat serviciile fotbalistului pentru viitor.

