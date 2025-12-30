A murit o legendă a lui Atletico  Cel mai longeviv căpitan al formației din Madrid a decedat la 91 de ani

Enrique Collar, fostul mare căpitan al lui Atletico Madrid a decedat, luni, la vârsta de 91 de ani.

„Copilul”, așa cum era poreclit Enrique Collar, a evoluat la Atletico în perioada 1953-1969, timp în care a devenit unul dintre jucătorii emblematici ai clubului madrilen.

A murit Enrique Collar, fostul mare căpitan al lui Atletico Madrid

Fostul atacant a fost căpitanul echipei timp de 10 ani, cu trei mai mult decât Koke (33 de ani) și cu patru ani mai mult decât Gabi (42 de ani).

În cele 16 sezoane petrecute în tricoul lui Atletico, Collar a câștigat un titlu în La Liga (1965/66), trei Cupe ale Spaniei (1960, 1961 și 1965) și o Cupă a Cupelor (1962).

Enrique Collar a jucat 470 de meciuri pentru formația din Madrid și a marcat 105 goluri. Astfel, el a devenit al cincilea jucător cu cele mai multe apariții în competițiile oficiale din istoria clubului.

Collar se află la egalitate cu Antoine Griezmann, cu câte 470 de apariții pentru echipa alb-roșie.

Pentru naționala Spaniei, Collar a jucat 16 meciuri și a participat la Campionatul Mondial din 1962, din Chile, unde a evoluat într-o singură partidă.

Atletico Madrid și-a exprimat regretul cu privire la decesul fostului căpitan prin intermediul unui amplu mesaj pe site-ul oficial.

„Odată cu trecerea în neființă a lui Enrique Collar, familia roș-albă pierde un simbol care a dat totul pentru a duce Atlético de Madrid în vârful fotbalului spaniol și european.

Președintele nostru, directorul general, restul Consiliului de Administrație și toți angajații clubului doresc să transmită condoleanțe sincere. Odihnește-te în pace”, este doar o parte a mesajului transmis de Atletico Madrid.

Chiar și Real Madrid, rivala din oraș a formației pregătite de Diego Simeone, a transmis un mesaj cu privire la pierderea fostului mare jucător:

„Real Madrid C.F., președintele și consiliul său de administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Enrique Collar, una dintre marile legende ale clubului Atlético Madrid și ale fotbalului spaniol.

Real Madrid dorește să transmită condoleanțe familiei, clubului, fanilor Atlético și tuturor celor dragi”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

Cariera lui Enrique Collar

Enrique Collar, poreclit „Copilul”, s-a născut pe 2 noiembrie 1934 în localitatea de lângă Sevilla, San Juan de Aznalfarache.

El și-a început cariera la Imperial CF. Pe 14 septembrie 1952 a semnat primul contract cu Atletico Madrid, când avea 18 ani.

Înainte să devină un jucător de bază al clubului din capitala Spaniei, Collar a mai fost împrumutat la Cadiz, unde a contribuit la promovarea echipei în prima ligă, și la Murcia.

Enrique Collar s-a despărțit de Atletico pe 17 iunie 1969, după 16 sezoane, ultima echipă la care a jucat fostul atacant fiind Valencia.

S-a retras definitiv în 1970, după un an petrecut la „lilieci”, dar legătura sa cu Atletico a dăinuit de-a lungul timpului.

A fost președintele fundației „Atlético de Madrid” între 2005 și 2011 și a mai avut relații strânse cu fan cluburile și suporterii echipei.

Pe 28 mai 1972, la doi ani de la retragere, i s-a acordat Insigna de Aur și Diamant a clubului Atletico, precum și Medalia de Argint pentru Merite Sportive din partea Delegației Naționale pentru Sport și Educație Fizică.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport