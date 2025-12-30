A murit o legendă a lui Atletico  Cel mai longeviv căpitan al formației din Madrid a decedat la 91 de ani
Deces
Diverse

A murit o legendă a lui Atletico Cel mai longeviv căpitan al formației din Madrid a decedat la 91 de ani

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 13:14
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 13:14
  • Enrique Collar, fostul mare căpitan al lui Atletico Madrid a decedat, luni, la vârsta de 91 de ani.

„Copilul”, așa cum era poreclit Enrique Collar, a evoluat la Atletico în perioada 1953-1969, timp în care a devenit unul dintre jucătorii emblematici ai clubului madrilen.

De ce își bandajează fotbaliștii mâinile Un fizioterapeut vorbește despre motive medicale, dar vine și cu alte două variante surprinzătoare
Citește și
De ce își bandajează fotbaliștii mâinile Un fizioterapeut vorbește despre motive medicale, dar vine și cu alte două variante surprinzătoare
Citește mai mult
De ce își bandajează fotbaliștii mâinile Un fizioterapeut vorbește despre motive medicale, dar vine și cu alte două variante surprinzătoare

A murit Enrique Collar, fostul mare căpitan al lui Atletico Madrid

Fostul atacant a fost căpitanul echipei timp de 10 ani, cu trei mai mult decât Koke (33 de ani) și cu patru ani mai mult decât Gabi (42 de ani).

În cele 16 sezoane petrecute în tricoul lui Atletico, Collar a câștigat un titlu în La Liga (1965/66), trei Cupe ale Spaniei (1960, 1961 și 1965) și o Cupă a Cupelor (1962).

Enrique Collar a jucat 470 de meciuri pentru formația din Madrid și a marcat 105 goluri. Astfel, el a devenit al cincilea jucător cu cele mai multe apariții în competițiile oficiale din istoria clubului.

Collar se află la egalitate cu Antoine Griezmann, cu câte 470 de apariții pentru echipa alb-roșie.

Pentru naționala Spaniei, Collar a jucat 16 meciuri și a participat la Campionatul Mondial din 1962, din Chile, unde a evoluat într-o singură partidă.

Atletico Madrid și-a exprimat regretul cu privire la decesul fostului căpitan prin intermediul unui amplu mesaj pe site-ul oficial.

„Odată cu trecerea în neființă a lui Enrique Collar, familia roș-albă pierde un simbol care a dat totul pentru a duce Atlético de Madrid în vârful fotbalului spaniol și european.

Președintele nostru, directorul general, restul Consiliului de Administrație și toți angajații clubului doresc să transmită condoleanțe sincere. Odihnește-te în pace”, este doar o parte a mesajului transmis de Atletico Madrid.

Chiar și Real Madrid, rivala din oraș a formației pregătite de Diego Simeone, a transmis un mesaj cu privire la pierderea fostului mare jucător:

„Real Madrid C.F., președintele și consiliul său de administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Enrique Collar, una dintre marile legende ale clubului Atlético Madrid și ale fotbalului spaniol.

Real Madrid dorește să transmită condoleanțe familiei, clubului, fanilor Atlético și tuturor celor dragi”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

Cariera lui Enrique Collar

Enrique Collar, poreclit „Copilul”, s-a născut pe 2 noiembrie 1934 în localitatea de lângă Sevilla, San Juan de Aznalfarache.

El și-a început cariera la Imperial CF. Pe 14 septembrie 1952 a semnat primul contract cu Atletico Madrid, când avea 18 ani.

Înainte să devină un jucător de bază al clubului din capitala Spaniei, Collar a mai fost împrumutat la Cadiz, unde a contribuit la promovarea echipei în prima ligă, și la Murcia.

Enrique Collar s-a despărțit de Atletico pe 17 iunie 1969, după 16 sezoane, ultima echipă la care a jucat fostul atacant fiind Valencia.

S-a retras definitiv în 1970, după un an petrecut la „lilieci”, dar legătura sa cu Atletico a dăinuit de-a lungul timpului.

A fost președintele fundației „Atlético de Madrid” între 2005 și 2011 și a mai avut relații strânse cu fan cluburile și suporterii echipei.

Pe 28 mai 1972, la doi ani de la retragere, i s-a acordat Insigna de Aur și Diamant a clubului Atletico, precum și Medalia de Argint pentru Merite Sportive din partea Delegației Naționale pentru Sport și Educație Fizică.

Citește și

Sarri, operat la inimă! De ce a avut nevoie antrenorul lui Lazio de intervenție chirurgicală. Diagnosticul a dat alarma
Campionate
12:59
Sarri, operat la inimă! De ce a avut nevoie antrenorul lui Lazio de intervenție chirurgicală. Diagnosticul a dat alarma
Citește mai mult
Sarri, operat la inimă! De ce a avut nevoie antrenorul lui Lazio de intervenție chirurgicală. Diagnosticul a dat alarma
De ce își bandajează fotbaliștii mâinile Un fizioterapeut vorbește despre motive medicale, dar vine și cu alte două variante surprinzătoare
Campionate
12:27
De ce își bandajează fotbaliștii mâinile Un fizioterapeut vorbește despre motive medicale, dar vine și cu alte două variante surprinzătoare
Citește mai mult
De ce își bandajează fotbaliștii mâinile Un fizioterapeut vorbește despre motive medicale, dar vine și cu alte două variante surprinzătoare

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
Atletico Madrid capitan deces la liga enrique collar
Știrile zilei din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
15:22
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
17:50
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Campionate
15:25
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Citește mai mult
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Campionate
14:19
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Înot
13:22
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Citește mai mult
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Superliga
30.12
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Citește mai mult
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share