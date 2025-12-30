Sarri, operat la inimă! De ce a avut nevoie antrenorul lui Lazio de intervenție chirurgicală. Diagnosticul a dat alarma

- Maurizio Sarri a fost supus unei proceduri pe cord după ce ultimul diagnostic l-a alarmat pe doctorul lui Lazio, Italo Leo. Când revine antrenorul biancocelesto.
La 66 de ani, chiar 67 pe 10 ianuarie, Maurizio Sarri e unul dintre cei mai reprezentativi antrenori italieni ai ultimului deceniu.
Din 2015, a pregătit numai echipe importante:
- Napoli (2015-2018).
- Chelsea (2018-2019).
- Juventus (2019-2020).
- Lazio (2021-2024 și din iunie 2025).
Întors la clubul biancocelesto la începutul acestui sezon, are o linie de clasament aproape identică la victorii, egaluri și înfrângeri: 6-6-5.
Maurizio Sarri, supus unei ablații transcateter la inimă
Tehnicianul a trecut prin clipe dificile în acest sfârșit de an.
A fost diagnosticat cu fibrilație atrială, una dintre cele mai frecvente tulburări ale ritmului cardiac, și medicul șef al lazialilor, Italo Leo, a decis că Sarri are nevoie imediat de intervenție chirurgicală, pentru ca starea să nu se agraveze.
A fost operat la clinica Tor Vergata din Roma. Supus unei ablații transcateter, potrivit comunicatului dat de Lazio.
Ablație transcateter este o procedură minim invazivă pentru tratarea tulburărilor de ritm cardiac, realizată prin intermediul unui cateter (tub subțire, flexibil) introdus într-un vas de sânge.
„Intervenția a fost reușită”. Când revine Sarri
„Intervenția, efectuată de profesorul Andrea Natale, un chirurg recunoscut internațional cu peste treizeci de ani de experiență în tratarea acestei afecțiuni, a fost reușită”, a anunțat gruparea de pe Olimpico.
„Medicul echipei noastre, Italo Leo, a fost prezent la operație”.
Lazio a precizat și că Sarri va reveni imediat alături de jucători: „Antrenorul își va relua misiunea la conducerea formației în următoarele zile”.