Sarri, operat la inimă! De ce a avut nevoie antrenorul lui Lazio de intervenție chirurgicală. Diagnosticul a dat alarma
Imagine cu Sarri la meciul Lazio - Cremonese 0-0, pe 20 decembrie Foto: Imago
Sarri, operat la inimă! De ce a avut nevoie antrenorul lui Lazio de intervenție chirurgicală. Diagnosticul a dat alarma

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 12:59
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 12:59
  • Maurizio Sarri a fost supus unei proceduri pe cord după ce ultimul diagnostic l-a alarmat pe doctorul lui Lazio, Italo Leo. Când revine antrenorul biancocelesto.

La 66 de ani, chiar 67 pe 10 ianuarie, Maurizio Sarri e unul dintre cei mai reprezentativi antrenori italieni ai ultimului deceniu.

Din 2015, a pregătit numai echipe importante:

  • Napoli (2015-2018). 
  • Chelsea (2018-2019). 
  • Juventus (2019-2020). 
  • Lazio (2021-2024 și din iunie 2025).

Întors la clubul biancocelesto la începutul acestui sezon, are o linie de clasament aproape identică la victorii, egaluri și înfrângeri: 6-6-5.

8 este locul
ocupat de Lazio după 17 etape, la nouă puncte de Top 4 în Serie A

Maurizio Sarri, supus unei ablații transcateter la inimă

Tehnicianul a trecut prin clipe dificile în acest sfârșit de an.

A fost diagnosticat cu fibrilație atrială, una dintre cele mai frecvente tulburări ale ritmului cardiac, și medicul șef al lazialilor, Italo Leo, a decis că Sarri are nevoie imediat de intervenție chirurgicală, pentru ca starea să nu se agraveze.

Imagine tipică pentru Maurizio Sarri: cu ochelarii pe frunte Foto: Imago Imagine tipică pentru Maurizio Sarri: cu ochelarii pe frunte Foto: Imago
Imagine tipică pentru Maurizio Sarri: cu ochelarii pe frunte Foto: Imago

A fost operat la clinica Tor Vergata din Roma. Supus unei ablații transcateter, potrivit comunicatului dat de Lazio.

Ablație transcateter este o procedură minim invazivă pentru tratarea tulburărilor de ritm cardiac, realizată prin intermediul unui cateter (tub subțire, flexibil) introdus într-un vas de sânge.

„Intervenția a fost reușită”. Când revine Sarri

„Intervenția, efectuată de profesorul Andrea Natale, un chirurg recunoscut internațional cu peste treizeci de ani de experiență în tratarea acestei afecțiuni, a fost reușită”, a anunțat gruparea de pe Olimpico.

„Medicul echipei noastre, Italo Leo, a fost prezent la operație”.

Lazio a precizat și că Sarri va reveni imediat alături de jucători: „Antrenorul își va relua misiunea la conducerea formației în următoarele zile”.

