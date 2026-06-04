Scandal în Spania Contracandidatul lui Perez promite că-l va aduce pe Haaland la Real Madrid » Man. City amenință cu instanța

Enrique Riquelme (37 de ani), contracandidatul lui Florentino Perez (79 de ani) pentru funcția de președinte al clubului Real Madrid, a promis că, dacă va câștiga alegerile, îl va transfera pe Erling Haaland (25 de ani).

Duminică, 7 iunie, vor avea loc alegerile pentru șefia clubului madrilen.

Cum a garantat Riquelme transferul și cum a reacționat Manchester City, mai jos în articol.

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Miercuri, în cadrul emisiunii „El Hormiguero”, Enrique Riquelme a avut o apariție surprinzătoare.

FOTO. Enrique Riquelme a promis că-l va transfera la Haaland la Real Madrid dacă va câștiga alegerile

Omul de afaceri din Alicante a prezentat un tricou al lui Real Madrid inscripționat cu numele lui Erling Haaland și cu numărul 9 pe spate.

Enrique Riquelme a promis că, dacă va câștiga alegerile de duminică, atacantul norvegian al lui Manchester City va fi transferat.

Pe lângă marea promisiune referitoare la aducerea lui Haaland pe „Bernabeu”, Riquelme a mai declarat că vrea să-l transfere și pe Rodri, un alt jucător important al lui City.

„Este un jucător extraordinar, care evoluează pe un post pe care Real Madrid trebuie să îl întărească. Am discutat cu agentul său, trebuie să respectăm clubul la care joacă în prezent.

Dacă voi deveni președinte, va juca la Real Madrid. Voi face tot ce îmi stă în putință”, a spus Riquelme, conform marca.com.

Enrique Riquelme a vorbit și despre iminenta numire a lui Jose Mourinho pe banca Realului, antrenor pe care nu îl consideră potrivit pentru „galactici”.

„Este un antrenor bun, dar stilul lui este diferit de al nostru. Proiectul nostru are o filozofie complet diferită. Eu am un alt antrenor în minte.

Există deja un tehnician cu care lucrăm, iar venirea lui Raul (n.r. - ca director sportiv) și Hierro (n.r. - ca director al academiei) consolidează profesionalismul și autoritatea clubului.

Atât timp cât sunt aici, nu vor permite nimănui să facă rău clubului”, a spus Riquelme.

Spaniolul a precizat că și-ar dori să anunțe numele antrenorului propus în data de 5 iunie.

Ce se va întâmpla dacă Riquelme nu își va respecta promisiunile

Enrique Riquelme a anunțat că, dacă nu-și va respecta promisiunile și nu-i va transfera pe Erling Haaland și Rodri, atunci este dispus să suporte costul cotizațiilor celor aproximativ 100.000 de membri ai clubului.

„Clubul nu va fi vândut niciodată și va rămâne în proporție de 100% în proprietatea membrilor săi. Acest lucru este clar menționat aici.

Dacă nu îmi respect una dintre promisiunile referitoare la acești jucători (n.r. - Rodri și Haaland), am semnat o garanție prin care, în cazul oricărei încălcări a angajamentelor mele, voi plăti integral cotizațiile tuturor membrilor pentru sezonul următor”, a mai declarat Riquelme, conform sursei citate.

Contracandidatul lui Florentino Perez ar mai fi prezentat un act notarial care garantează că clubul nu va fi vândut niciodată.

În anul 2000, Florentino Perez a recurs la o strategie similară atunci când a anunțat acordul pentru transferul lui Luis Figo.

Acesta a câștigat în cele din urmă alegerile pentru președinția Realului și nu a fost nevoit să plătească cotizațiile anuale ale membrilor. L-a avut contracandidat atunci pe Lorenzo Sanz.

🆕 Riquelme asegura que HAALAND será jugador del REAL MADRID si gana las elecciones.



💸 Se compromete a pagar la cuota anual de todos los socios si incumple sus promesas.



vía @El_Hormiguero pic.twitter.com/a0KFyCJFDB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

Manchester City: „Informațiile apărute despre viitorul lui Haaland sunt false”

La scurt timp după promisiunile făcute de Riquelme, Manchester City a oferit o reacție legată de potențiala plecare a lui Erling Haaland la Real Madrid.

„Informațiile apărute în Spania despre viitorul lui Erling Haaland sunt false. Nu există nicio posibilitate ca acest lucru să se întâmple și nu există nicio clauză contractuală care să permită acest lucru”, a transmis clubul britanic pentru Marca.

City nu a comentat și potențialul transfer al lui Rodri în Spania. Clubul a mai menționat că ia în calcul să-l dea în judecată pe Enrique Riquelme.

„Luăm în considerare acțiuni legale în legătură cu utilizarea imaginii jucătorului nostru (n.r. - Erling Haaland) în acest context”, a mai transmis Manchester City.

2034 este anul când contractul lui Erling Haaland cu Manchester City va expira

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