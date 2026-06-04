FCSB caută întăriri în Liga 1 Ofertă scrisă pentru jucătorul admirat de fosta campioană: „Săptămâna asta se închide discuția”
FCSB
Superliga

FCSB caută întăriri în Liga 1 Ofertă scrisă pentru jucătorul admirat de fosta campioană: „Săptămâna asta se închide discuția”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 12:09
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 12:09
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a confirmat interesul roș-albaștrilor pentru jucătorul unei echipe din Liga 1.
  • Despre cine este vorba, mai jos în articol.
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FCSB s-a calificat în turul 2 preliminar al Conference League, după un sezon mult sub așteptări, și vrea să-și întărească semnificativ lotul pentru stagiunea viitoare.

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FCSB îl vrea pe Anderson Ceara: „Suntem în negocieri”

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB vrea să-l transfere pe brazilianul Anderson Ceara, mijlocașul celor de la Csikszereda. Jucătorul a fost apreciat și de Gigi Becali.

Suntem în negocieri cu Csikszereda. Există ofertă scrisă. (n.r. - dacă există ofertă şi de la Ujpest). Nu cunosc strategia cluburilor din Ungaria. Întrebaţi-l pe domnul Szondi (n.r. - preşedintele celor de la Csikszereda) chestiile astea.

Suntem în discuţii, dar săptămâna asta se va închide discuţia”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

650.000 de euro
este cota de piață a lui Anderson Ceara, conform Transfermarkt

Mijlocașul a fost transferat de Csikszereda în februarie 2024, din postura de jucător liber de contract. Ceara evoluase anterior doar pentru echipe din Brazilia, cum ar fi Santos, Santa Cruz sau Maringa.

În acest sezon, Anderson Ceara a jucat 40 de meciuri pentru ciucani, a marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, care a contribuit la menținerea clubului în Liga 1.

I-am făcut o ofertă, e în vigoare. E „driblangiu”, cum îmi place mie. Gigi Becali, despre Anderson Ceara, în urmă cu o săptămână

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