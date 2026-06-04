„E rezervă la o retrogradată” FCSB nu-l vrea pe Luca Stancu: „Să stea liniștit patronul”. Noi detalii despre transferuri: „Așteptăm răspuns”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a negat informația conform căreia roș-albaștrii vor să-l transfere pe Luca Stancu (21 de ani), fundașul lui Hermannstadt.

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Oficialul clubului a mai vorbit și despre stadiul negocierilor cu un fundaș dreapta din străinătate, dar și cu Stefan Pirgic, jucătorul celor de la Zeleznicar Pancevo.

Mihai Stoica: „Nu există niciun interes pentru Luca Stancu”

Mihai Stoica susține că nicio echipă nu va plăti 300.000 de euro pentru Luca Stancu, sumă pe care și-o dorește Claudiu Rotar, patronul lui Hermannstadt.

„Nu există niciun interes din partea noastră pentru Luca Stancu. Am întrebat doar care e situaţia lui la modul că nu ştiam nimic despre el, unde a fost crescut.

Are 21 de ani şi este rezervă la o retrogradată, aşa că să stea liniştit patronul sau unul dintre patronii Sibiului, că n-o să-i dea nimeni 300.000 pe Luca Stancu şi nici nu cred că altcineva o să se grăbească că «Vrea să-l ia FCSB». Nu”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Mihai Stoica a vorbit noi detalii despre transferul unui fundaș dreapta din străinătate, care urmează să efectueze vizita medicală:

„Fundaşul dreapta nu e român, e străin, e din alt campionat. Nu am semnat actele pentru că trebuie să facă vizita medicală, dar va veni pe 17 sau 18 iunie. E vorba despre un transfer definitiv”.

Mihai Stoica, despre Stefan Pirgic: „Așteptăm răspuns”

Oficialul FCSB a dezvăluit și care e stadiul negocierilor cu Stefan Pirgic.

„Pentru Stefan Pirgic aşteptăm răspuns. Nu a venit nicio contraofertă. Toate cluburile cu jucători interesanţi trag de timp.

Nu vor să definitiveze un transfer acum. Noi ne grăbim, dar cei care vând nu se grăbesc. Poate au făcut ofertă şi cei de Viktoria Plzen, nu am de unde să ştiu, şi noi am făcut”, a mai declarat Stoica.

35 de meciuri a adunat Stefan Pirgic la Zeleznicar Pancevo în acest sezon, fiind titular incontestabil. A bifat 4 goluri și 3 pase decisive

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