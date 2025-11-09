Murat Ozkaya (54 de ani), președintele lui Eyupspor, echipa la care evoluează Denis Drăguș (26 de ani), a fost trimis în judecată după ce ar fi influențat rezultatul unui meci.

Acuzația vine la doar câteva săptămâni după scandalul imens izbucnit în Turcia, referitor la arbitrii care ar fi pariat pe meciuri de fotbal.

Președintele lui Eyupspor, trimis în judecată pentru trucare de meciuri

Murat Ozkaya a fost reținut, după ce a fost acuzat că a influențat rezultatul unui meci. Acuzația vine în urma unei anchete a Parchetului din Istanbul.

Conducătorul de la Eyupspor a fost inițial dus la secția de poliție, acolo unde a fost audiat, fiind ulterior trimis în fața instanței.

Conform birgun.net, ceilalți suspecți urmează să se prezinte și ei în fața instanței după ce vor fi interogați de către Parchet.

De asemenea, surse din cadrul Parchetului au declarat că ancheta nu se va limita doar la clubul Eyupspor, urmând ca mai multe formații din Turcia să fie investigate.

Scandal imens în Turcia! Peste 100 de arbitri ar fi pariat activ pe meciuri

O anchetă internă, realizată la nivelul TFF, a vizat 571 de arbitri din toate eșaloanele competiționale pentru a-i identifica pe cei care au încălcat regulamentul prin participarea la pariuri sportive.

Rezultatele sunt alarmante: 371 dintre ei dețin conturi de pariuri, iar 152 plasează activ pariuri pe evenimente sportive, potrivit lequipe.fr.

Zece dintre arbitrii implicați au plasat peste 10.000 de pariuri, iar unul dintre ei a pariat de 18.227 de ori.

În plus, 42 de arbitri au pariat fiecare pe mai mult de 1.000 de meciuri de fotbal, potrivit datelor prezentate de conducerea TFF.

