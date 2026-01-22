Ergin Ataman (60 de ani), antrenorul echipei de baschet a celor de Panathinaikos, a avut parte de o primire ostilă înaintea duelului cu Maccabi Tel Aviv.

Tehnicianul turc nu este la primul incident cu suporterii israelieni.

Fanii israelieni l-au huiduit și insultat verbal pe Ergin Ataman, după antipatia iscată de meciurile recente din EuroLeague dintre echipa sa, Panathinaikos, și Maccabi Tel Aviv.

VIDEO. Antrenorul lui Panathinaikos, înjurat de fanii lui Maccabi Tel Aviv

Echipa lui Ataman, Panathinaikos, a jucat azi în deplasare împotriva lui Maccabi Tel Aviv, iar un grup numeros de suporteri ai lui Maccabi, de peste 300 de persoane, a așteptat la intrarea în arenă și a strigat insulte la adresa lui Ataman.

Înaintea duelului, antrenorul lui Panathinaikos spunea ca ia în calcul să plece dacă va avea parte de aceeași atitudine ostilă și în timpul meciului.

„Nu mă simt bine când vin în arenă, sunt 200 de oameni și mă înjură. Dacă continuă tot meciul, voi părăsi terenul”, a spus Ergin Ataman, potrivit publicației israeline sport5.co.il.

Inevitabilul s-a produs când tehnicianul a ieșit de la vestiare pentru startul partidei. Fanii lui Maccabi Tel Aviv l-au huiduit frenetic, arătându-i steagul Israelului, în timp ce turcul s-a îndreptat spre banca tehnică.

Relațiile tensionate dintre Panathinaikos și antrenorul său, pe de o parte, și Maccabi pe de alta au un istoric în EuroLeague. Ataman a vorbit anterior despre un incident în care o persoană din staff-ul lui Maccabi i-ar fi adresat o amenințare, „O să vezi tu în Israel ce-o să-ți facă sioniștii”, după un meci de play-off.

Chiar dacă a fost vorba de un membru al staff-ului și nu de fani, acest lucru a contribuit la deteriorarea relațiilor dintre cele două părți.

Acum 2 ani, cineva mi-a spus „Nu veni în Israel”. Sunt aici. EuroLeague ar trebui să se gândească la asta atunci când își compară audiența cu NBA. Dacă se întâmplă ceva în NBA când jucătorii sau antrenorii sunt insultați... Am venit aici. Voi veni din nou. Nu-mi pasă de nimic! Ergin Ataman

Maccabi Tel Aviv, victorie importantă în Euroliga

După ce Panathinaikos și-a adjudecat victoria în tur, contra lui Maccabi Tel Aviv, 99-85, în sala OAKA din Atena, israelienii și-au luat revanșa.

Elenii au terminat primul sfert cu avantaj de numai un punct, 21-20, însă Maccabi Tel Aviv a întors scorul general până la pauză, 42-39.

Elevii lui Ergin Ataman au forțat victoria și înaintea ultimului sfert de joc s-au aflat la conducerea partidei, 59-60.

Ambele echipe au încercat să riște cât mai puțin pe parcursul ultimei părți a jocului, însă Maccabi Tel Aviv a fost mai eficientă și și-a adjudecat victoria, 75-71.

