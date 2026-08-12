Rapid a oficializat al optulea transfer Mijlocașul a fost prezentat chiar de ziua lui: „Un nou început” +55 foto
Eric Ange Tape/ Foto: fcrapid.ro
Superliga

Rapid a oficializat al optulea transfer Mijlocașul a fost prezentat chiar de ziua lui: „Un nou început”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 21:03
  • Eric Ange Tape a semnat un contract valabil pe patru ani cu Rapid.
  • Mijlocașul ivorian a fost prezentat chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.
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Tape s-a alăturat Rapidului încă de la reunirea lotului, inițial pentru o perioadă de probă.

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Rapid a anunțat transferul lui Eric Ange Tape

Înainte să ajungă în Giulești acesta a mai evoluat pentru Olympic Sport D'Abobo.

„Tânărul mijlocaș ivorian Eric Ange Tape se alătură echipei noastre începând de astăzi, după ce a semnat un contract valabil până în anul 2030, cu FC Rapid.

Un detaliu special marchează momentul oficializării transferului său în Giulești: Eric împlinește astăzi 18 ani, astfel că majoratul vine pentru tânărul mijlocaș cu un nou început în carieră și cu o nouă provocare în fotbalul european.

Cu energia caracteristică vârstei, ambiție și dorința de a face pasul următor, Tape începe astăzi un nou capitol, în alb și vișiniu.

La mulți ani, Eric, și bine ai venit la Rapid!

Să fie începutul unei povești frumoase în Giulești!” a anunțat Rapid pe site-ul oficial.

Pentru un loc de titular, Tape se va lupta cu Cătălin Vulturar, Constantin Grameni și Vladan Bubanja.

Transferurile realizate de Rapid în această vară

  • Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
  • Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
  • Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
  • Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
  • Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
  • Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).
  • Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)
  • Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract)
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