Transfer surprinzător Fostul coleg al lui Man și Mihăilă s-a înțeles cu un club din Liga 1: „Avem o strategie”
Gabriel Charpentier. Foto: IMAGO
Superliga

Transfer surprinzător Fostul coleg al lui Man și Mihăilă s-a înțeles cu un club din Liga 1: „Avem o strategie”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 16:03
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 17:46
  • Dani Coman (47 de ani) a vorbit despre ultimele mutări făcute de FC Argeș pe piața transferurilor.
  • Un fost jucător din Serie A urmează să se alăture clubului.
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Oficialul piteștenilor nu i-a menționat numele, însă jucătorul este Gabriel Charpentier, fostul atacant al Parmei și coleg cu Dennis Man și Valentin Mihăilă.

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Dani Coman: „Am avut o discuție cu Mihăilă despre el. Este un jucător foarte bun”

Rămas fără club după despărțirea de Cracovia, echipă cu care a semnat după aventura de la Parma, Charpentier va începe un nou capitol la Pitești.

„Chiar mă uitam pe loturi, pe ceea ce aveam anul trecut și pe ceea ce avem în acest an.

Eu cred că la momentul terminării perioadei de transferuri sau într-o săptămână, maxim două, vom avea un lot mai bun decât anul trecut.

Am mai adus jucători, cred eu de calitate bună. Trebuie doar să se integreze și să înțeleagă ce jucăm noi. Avem o strategie, nu jucăm întâmplător.

Am mai adus un atacant, astăzi a ajuns. Vom mai aduce un winger (n.r. - extremă) și vom vedea dacă mai aducem și altceva. Este un atacant care a jucat în Italia, a jucat la Parma cu Man și Mihăilă.

Chiar am avut o discuție cu Mihăilă despre el. Este un jucător foarte bun. În ultimul an a jucat la Cracovia. Dacă va fi sănătos și pus la punct cu pregătirea fizică, sper să fie un jucător foarte bun pentru noi”, a spus Dani Coman, potrivit gsp.ro.

În sezonul trecut, la Cracovia, congolezul a bifat doar 7 apariții, în care a reușit două goluri, iar acum urmează să intre sub comanda lui Bogdan Andone.

9 puncte
a adunat FC Argeș după primele 4 etape din Liga 1, fiind lider în clasament

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