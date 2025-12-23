50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv +20 foto
  • Un meci decisiv din prima ligă a României a fost scena unor discuții tensionate despre aranjamente 
  • Eric de Oliveira, cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a povestit în podcastul TOP LEVEL, cum a fost contactat și ce i s-a propus
  • Despre ce meci e vorba? Totul, mai jos în articol

Eric de Oliveira a fost invitatul podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.

Eric de Oliveira, la podcastul TOP LEVEL Cel mai bun marcator străin din istoria campionatului, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, rasism, depresie și blaturi
Dezvăluiri incendiare: Eric dezvăluie cum a fost contactat să trântească un meci decisiv

Pe parcursul discuției spectaculoase, în care a atins multe subiecte sensibile, Eric (40 de ani) a rememorat momentul când a fost contactat pentru a aranja un meci în Liga 1: „Ar fi, n-ar fi blaturi? «Băi Eric, tu ai primit vreodată?». Da. Adică a vrut cineva să-mi dea bani să fac un blat și am refuzat. Într-un meci de Liga 1”.

La Mediaș?

La Mediaș, da.

Să-ți dea bani să nu joci, nu? Adică să joci prost.

Să pierdem meciul. Adică să nu batem. Și n-am acceptat.

A fost cineva din zona echipei adverse? Sau cineva care voia să pună un pariu și avea nevoie de un anumit rezultat?

Nu, de la echipa adversă. Da. Și n-am acceptat.

Ai anunțat clubul atunci?

Clubul știa, antrenorul știa, jucătorii știau. Toată lumea era pe aceeași mână: „Nu!”.

Dar mai departe nu s-a făcut vreun demers, nu?

Nu, pentru că nu s-a făcut (n.r. blatul). Totuși, s-a terminat la egalitate meciul, 2-2. Hai că am zis și meciul, haha!

Eh, le căutăm noi. Câte meciuri de 2-2 ai putut avea la Mediaș în cariera ta?

Vorbim acum, dacă tot…

Au trecut destul de ani.

Și nici nu mai există Gaz Metan. Și nici echipa cealaltă nu mai e în Liga 1. Dar așa au fost lucrurile. Și am zis că nu. Eu eram suspendat și mi-au zis „du-te să le spui la  băieți”. Am spus „da, lasă că le zic”, dar nu voiam să mă implic. Următoarea săptămână, din nou: „Hai!”. „Nu”. Și după aceea, până la urmă, puteam să joc în meciul ăla (n.r. i s-a redus suspendarea). Și au venit inclusiv cu antrenorul. „Hai că te rog, că…”. Și am zis „îmi pare rău, nu”. (...) Și m-a dus în vestiar la echipă (...) și am făcut un test cu băieții: „Bă, uite, e o sumă pe care să o împărțim între noi să nu batem într-un meci. Eu nu vreau. Dar vă înțeleg. Eu mă întorsesem din Arabia sezonul ăla, aveam ceva bani ... Eu nu vreau, nu am nevoie, dar știu că unii dintre voi aveți copii și… Dacă vreți să o facem, băieți, eu sunt cu voi. Dar eu nu vreau. Voi vreți?”. Toată lumea a priceput că era ceva ... „Băi, Eric să spună așa ceva?”. Că toată lumea știa că eu eram împotrivă total la pariuri și la meciuri din astea. 

Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (9).jpg
Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (9).jpg

Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (1).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (2).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (3).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (4).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (5).jpg
Despre ce sumă era vorba?

50.000! Și băieții zic „nu vrem”. „Nu vrem? Bun, atunci suntem bărbați, nu vrem. Și nici eu nu vreau. Dar eu știu că și altcineva de aici a fost chemat (n.r. la discuții despre blat). Că de fapt nu ar fi 50.000, ar fi 100.000! Deci 50-50. Și dacă aflu (n.r. cine a mai fost contactat), eu sunt primul care o să vorbesc. Pentru că dacă noi câștigam meciul, asta ducea la salvarea unei echipe dragi. Și evident că nu voiam blat. Până la urmă am făcut egal, dar echipa dragă a pierdut și a retrogradat … (...) În primă repriză am dat două goluri, iar în minutul 93 s-a făcut 2-2. Că ar fi fost, că n-ar fi fost… Din partea mea n-a fost 100%, că am dat două goluri.

Care e meciul invocat de Eric?

Meciul la care se referă Eric a fost Gaz Metan - Poli Timișoara 2-2, arbitrat de Alexandru Tudor, din ultima etapă a sezonului 2016-2017. Timișoara s-a salvat cu egalul de la Mediaș, iar Pandurii Tg. Jiu a retrogradat direct.

La Poli, antrenată de regretatul Ionuț Popa, jucau Artean, Croitoru, Mailat sau Bărbuț, iar Gazul îi avea pe Darius Olaru, Vali Crețu sau Bic.

Mediașul a făcut repede 2-0 prin două goluri superbe ale lui Eric. Primul, un șut în vinclu din lovitură liberă. Al doilea, pasă decisivă Darius Olaru, preluare spectaculoasă cu talpa și șut la colțul lung.

Timișorenii au revenit după două faze la care a greșit același jucător, georgianul Akaki. În sezonul următor, Akaki s-a transferat fix la Poli!

După acel 2-2 de la Mediaș, bănățenii au prins barajul pentru că Pandurii Tg. Jiu a pierdut surprinzător la Botoșani și a retrogradat direct. La baraj, Poli a trecut de UTA și a rămas în prima ligă.

