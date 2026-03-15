Ce au făcut fanii FCSB VIDEO: După semieșecul cu Metaloglobus, suporterii l-au așteptat pe Mirel Rădoi. Ce i-au spus

FCSB - Metaloglobus 0-0. Suporterii „roș-albaștrilor” i-au oferit sprijin total lui Mirel Rădoi (44 de ani), după ce acesta a debutat cu o remiză contra ultimei clasate.

Rădoi a debutat în al doilea său mandat pe banca celor de la FCSB, însă rezultatul nu a fost unul la care fanii se așteptau.

FCSB nu a reușit nici măcar să marcheze contra echipei pregătite de Florin Bratu, însă suporterii sunt 100% de partea lui Mirel Rădoi.

După partidă, la plecarea de la stadion, tehnicianul a fost așteptat de un grup de fani, care l-au încurajat din toate punctele de vedere.

Rădoi a oferit autografe și a făcut poze cu toți cei care i-au cerut, iar autocarul echipei a plecat în aplauzele celor prezenți.

Câteva dintre mesajele transmise de suporteri către Rădoi:

„Capul sus, Mirel! Trecem noi și peste asta!”

„O să fie bine, avem încredere în tine!”

„Mulțumim și bine ai venit!”

„Du-ne în Conference League”

