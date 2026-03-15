Ce au făcut fanii FCSB VIDEO: După semieșecul cu Metaloglobus, suporterii l-au așteptat pe Mirel Rădoi. Ce i-au spus

Rădoi a debutat în al doilea său mandat pe banca celor de la FCSB, însă rezultatul nu a fost unul la care fanii se așteptau.
FCSB - Metaloglobus 0-0. Susținere totală pentru Rădoi: „Avem încredere în tine”
FCSB nu a reușit nici măcar să marcheze contra echipei pregătite de Florin Bratu, însă suporterii sunt 100% de partea lui Mirel Rădoi.
După partidă, la plecarea de la stadion, tehnicianul a fost așteptat de un grup de fani, care l-au încurajat din toate punctele de vedere.
Rădoi a oferit autografe și a făcut poze cu toți cei care i-au cerut, iar autocarul echipei a plecat în aplauzele celor prezenți.
Câteva dintre mesajele transmise de suporteri către Rădoi:
- „Capul sus, Mirel! Trecem noi și peste asta!”
- „O să fie bine, avem încredere în tine!”
- „Mulțumim și bine ai venit!”
- „Du-ne în Conference League”