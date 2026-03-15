Rădoi nu disperă Tehnicianul de la FCSB rămâne încrezător după remiza cu Metaloglobus: „Sunt lucruri care s-au îmbunătățit”

FCSB - Metaloglobus 0-0. Mirel Rădoi (44 de ani) a tras primele concluzii după remiza de la debutul său pe banca „roș-albaștrilor”.

Rădoi a început cu stângul la FCSB, obținând doar o remiză albă cu ultima clasată, însă a privit doar lucrurile pozitive din această partidă.

„Ar fi fost ușor și plăcut dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta (n.r. - o victorie), dar trebuie să înțelegem că în momentele astea de presiune nu doar rezultatul contează, ci și exprimarea internă.

Pe de altă parte, evident că pentru adversari e o motivație în plus jucând contra noastră în această competiție și, de fiecare dată, un punct pentru ei poate părea ca o victorie, un punct pentru noi poate părea că ne îndepărtăm de obiectivul propus.

Evident că toată lumea avea așteptări de la această partidă, dar cred că în continuare sunt lucruri pe care putem să le îmbunătățim.

Sunt lucruri care s-au îmbunătățit în aceste zile la antrenament. Sper că la următoarea partidă să fie o victorie”, a declarat Rădoi, la Digi Sport.

În continuare, antrenorul a vorbit și despre ce le-a transmis jucătorilor, legat de competiția în care se află în premieră:

„Cred că un semnal de alarmă au fost partidele dinaintea play-out-ului. Play-off-ul ratat, cred că acele meciuri au fost cele mai bune alarme pentru noi. Am încercat cumva să discut lucrul ăsta cu băieții, să le spun.

Pentru că în competiția asta fiecare minut contează, nu mai vorbim de puncte. Și nivelul de concentrare poate scădea prin prisma adversarului, pentru că ei erau obișnuiți cu altă competiție, să spunem așa”.

Citește și

