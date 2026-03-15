Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus 

FCSB - METALOGLOBUS 0-0. Daniel Graovac (32 de ani), fundașul „roș-albaștrilor” s-a accidentat în primul meci din play-out-ul Ligii 1.

Toate detaliile despre ce a pățit stoperul campioanei en-titre din Liga 1, în rândurile de mai jos.

FCSB - METALOGLOBUS. Daniel Graovac a suferit o fractură de piramidă nazală

După ce a părăsit terenul în minutul 76, fiind schimbat cu Mihai Popescu, cel care a revenit după o lungă accidentare, s-a aflat diagnosticul lui Daniel Graovac, cel care a acuzat dureri în zona nasului, fiind plin de sânge la momentul schimbării.

Stoperul „roș-albaștrilor” a suferit o fractură de piramidă nazală, diagnostic confirmat chiar de către antrenorul Mirel Rădoi, la finalul partidei de pe Arena Națională.

„Am pierdut doi jucători, din păcate Chiri nu a simțit nimic, iar Graovac are fractură de piramidă nazală. Sperăm să nu mai avem alte surprize” , a declarat Mirel Rădoi, la finalul partidei.

În cazul lui Vlad Chiricheș, cel care a fost înlocuit în minutul 29, un diagnostic va putea fi dat abia după ce jucătorul va efectua controlul RMN.

În actualul sezon, fundașul transferat de FCSB în vara anului trecut, a jucat 30 de meciuri în tricoul „roș-albaștrilor”, în toate competițiile, reușind să marcheze un gol.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport