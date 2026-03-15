Cum a încurcat-o Bratu pe FCSB Antrenorul lui Metaloglobus explică: „I-am obligat să facă asta”

FCSB - METALOGLOBUS 0-0. Florin Bratu (46 de ani), antrenorul ultimei clasate din Liga 1, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa pe Arena Națională.

La flash-interviu, tehnicianul lui Metaloglobus a vorbit despre tactica pe care a abordat-o și și-a lăudat elevii.

FCSB - METALOGLOBUS. Florin Bratu: „Am blocat foarte bine jocul lor”

„Jucătorii au obținut acest rezultat. Au înțeles că fără sacrificiu e complicat, iar azi am fost la un nivel foarte bun din punct de vedere tactic. Ne-am atins obiectivul, acela de a scoate punct sau puncte aici.

E un punct meritat, am blocat foarte bine jocul FCSB-ului, am știut ce trebuie să facem, să suferim, iar spiritul de sacrificiu a fost de partea noastră și îi felicit pe băieți pe această cale.

Nu mă interesează statistica, mă interesează punctele în momentul de față. Jucăm cu campioana în exercițiu, știți și voi ce buget are FCSB, ce jucători are.

Fiecare meci e decisiv pentru noi. E foarte important acest rezultat și e important pentru mine ca antrenor că pot construi pe asta.

Avem nevoie și victoriii, dar cu siguranță vor veni și ele”, a declarat Florin Bratu, la Prima Sport.

A contat ieșirea lui Chiricheș. Acest triunghi de la mijloc, Sabater, Bruno și Purece au închis foarte bine zona centrală. I-am obligat să joace în lateral și am venit cu presiune mare acolo. Cu toții au avut un ritm bun, intensitate. Felicitări tuturor. Florin Bratu, antrenor Metaloglobus

