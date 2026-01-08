Decizie luată de Rapid Victor Angelescu anunță o schimbare în strategia clubului: „E mult mai sigur așa”

- Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a prezentat strategia pe care clubul o va urma în această perioadă de transferuri.
Până în prezent, Rapid a efectuat o singură mutare, aducerea lui Daniel Paraschiv de la Real Oviedo, sub formă de împrumut.
Victor Angelescu, despre cum va aborda Rapid perioada de transferuri: „E mult mai sigur așa”
„Nu negociem cu niciun jucător liber de contract în acest moment. Am adoptat-o (n.r. - decizia) în anumite transferuri, e mult mai «safe» (n.r. - sigur) să fie cu împrumut.
A fost cu Ademo, așa și cu Paraschiv, este o opțiune mai bună pentru club. Dacă se poate, dacă nu, o să plătim.
Ne uităm ce fac celelalte echipe, dar cred că este devreme. Nu au fost multe transferuri, este și perioada imediată după Crăciun, după Revelion. Normal că ne uităm și la ele”, a spus Victor Angelescu, conform digisport.ro.
Rapid se află în cantonamentul din Antalya, unde echipa se pregătește pentru reluarea sezonului din Liga 1, cu meciuri amicale programate împotriva a două formații, una din Polonia și una din Bulgaria.
- 10 ianuarie - Wisla Plock
- 11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia
„Meciurile vor fi transmise în direct pe YouTube – FC Rapid 1923 – pentru membrii canalului! Înregistrarea completă a partidei va fi disponibilă la aproximativ o oră după fluierul final pe YouTube”, a transmis clubul pe Facebook.
Formația giuleșteană ocupă în prezent locul secund în Superliga, cu 39 de puncte acumulate după 21 de etape, la un punct distanță de liderul U Craiova.