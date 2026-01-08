Decizie luată de Rapid Victor Angelescu anunță o schimbare în strategia clubului: „E mult mai sigur așa”

Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a prezentat strategia pe care clubul o va urma în această perioadă de transferuri.

Până în prezent, Rapid a efectuat o singură mutare, aducerea lui Daniel Paraschiv de la Real Oviedo, sub formă de împrumut.

Victor Angelescu, despre cum va aborda Rapid perioada de transferuri: „E mult mai sigur așa”

„ Nu negociem cu niciun jucător liber de contract în acest moment. Am adoptat-o (n.r. - decizia) în anumite transferuri, e mult mai «safe» (n.r. - sigur) să fie cu împrumut.

A fost cu Ademo, așa și cu Paraschiv, este o opțiune mai bună pentru club. Dacă se poate, dacă nu, o să plătim.

Ne uităm ce fac celelalte echipe, dar cred că este devreme. Nu au fost multe transferuri, este și perioada imediată după Crăciun, după Revelion. Normal că ne uităm și la ele”, a spus Victor Angelescu, conform digisport.ro.

30 de milioane de euro reprezintă valoarea totală a lotului giuleștenilor, conform transfermarkt.com. Cel mai bine cotat jucător este Alexandru Dobre, evaluat la 2,8 milioane de euro, fotbalist adus liber de contract, al cărui preț a crescut de la un milion de euro după evoluțiile bune pentru Rapid

Rapid se află în cantonamentul din Antalya, unde echipa se pregătește pentru reluarea sezonului din Liga 1, cu meciuri amicale programate împotriva a două formații, una din Polonia și una din Bulgaria.

10 ianuarie - Wisla Plock

11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

„Meciurile vor fi transmise în direct pe YouTube – FC Rapid 1923 – pentru membrii canalului! Înregistrarea completă a partidei va fi disponibilă la aproximativ o oră după fluierul final pe YouTube”, a transmis clubul pe Facebook.

Formația giuleșteană ocupă în prezent locul secund în Superliga, cu 39 de puncte acumulate după 21 de etape, la un punct distanță de liderul U Craiova.

