Revine Balotelli Atacantul italian ar fi semnat cu o echipă din Emiratele Arabe Unite, după experiența dezamăgitoare de la Genoa

- Mario Balotelli (35 de ani), atacantul italian rămas liber de contract după despărțirea de Genoa, și-ar fi găsit o nouă echipă în Emiratele Arabe Unite.
- Astfel, atacantul ar urma să bifeze echipa cu numărul 13 din cariera sa.
Italianul a evoluat de-a lungul timpului la cluburi de top precum Inter Milano, Manchester City, AC Milan, Liverpool și Marseille.
Mario Balotelli ar fi semnat cu Al-Ittifaq
După despărțirea de Genoa pe 1 iulie 2025, fostul star din Serie A a rămas liber de contract și se află acum aproape de a semna cu Al-Ittifaq formație din Emiratele Arabe Unite , conform sport.sky.it.
Al-Ittifaq activează în Liga 2 din Emiratele Arabe Unite, unde ocupă ultima poziție în clasament, cu 6 puncte acumulate, după cele 11 meciuri jucate.
Plecarea jucătorului spre Dubai ar fi programată vineri, 9 ianuarie, iar transferul ar urma să fie înregistrat oficial pe 12 ianuarie.
La Al-Ittifaq, Balotelli îl va regăsi pe președintele italian Pietro Laterza și va face parte dintr-un lot care mai include doi conaționali:
- Fundașul Gianluca Santini (21 de ani), format în academiile lui Livorno și Spal
- Mijlocașul Jacopo Da Riva (25 de ani), produs al celor de la Atalanta.
Balotelli, parcurs dificil la Genoa
Atacantul a revenit în Serie A în 2024, la Genoa, la solicitarea antrenorului de atunci, Alberto Gilardino.
După înlocuirea acestuia cu Patrick Vieira, Balotelli și-a pierdut treptat locul în echipă.
Atacantul a evoluat în doar șase meciuri, niciunul ca titular, pentru un total de 56 de minute.
Cifrele lui Mario Balotelli:
- Inter: 86 meciuri, 28 goluri, 14 pase decisive
- Manchester City: 80 meciuri, 30 goluri, 6 pase decisive
- AC Milan: 77 meciuri, 33 goluri, 9 pase decisive
- Nice: 76 meciuri, 43 goluri, 3 pase decisive
- Adana Demirspor: 51 meciuri, 26 goluri, 8 pase decisive
- Liverpool: 28 meciuri, 4 goluri
- Inter U19: 28 meciuri, 21 goluri, o pasă decisivă
- Brescia: 19 meciuri, 5 goluri,
- FC Sion: 19 meciuri, 6 goluri,
- Marseille: 15 meciuri, 8 goluri,
- Monza: 14 meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă
- Genoa: 6 meciuri,
- Lumezzane: 2 meciuri