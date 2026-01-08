Revine Balotelli Atacantul italian ar fi semnat cu o echipă din Emiratele Arabe Unite, după experiența dezamăgitoare de la Genoa

Mario Balotelli (35 de ani), atacantul italian rămas liber de contract după despărțirea de Genoa, și-ar fi găsit o nouă echipă în Emiratele Arabe Unite.

Astfel, atacantul ar urma să bifeze echipa cu numărul 13 din cariera sa.

Italianul a evoluat de-a lungul timpului la cluburi de top precum Inter Milano, Manchester City, AC Milan, Liverpool și Marseille.

Mario Balotelli ar fi semnat cu Al-Ittifaq

După despărțirea de Genoa pe 1 iulie 2025, fostul star din Serie A a rămas liber de contract și se află acum aproape de a semna cu Al-Ittifaq formație din Emiratele Arabe Unite , conform sport.sky.it.

Al-Ittifaq activează în Liga 2 din Emiratele Arabe Unite, unde ocupă ultima poziție în clasament, cu 6 puncte acumulate, după cele 11 meciuri jucate.

Plecarea jucătorului spre Dubai ar fi programată vineri, 9 ianuarie, iar transferul ar urma să fie înregistrat oficial pe 12 ianuarie.

La Al-Ittifaq, Balotelli îl va regăsi pe președintele italian Pietro Laterza și va face parte dintr-un lot care mai include doi conaționali:

Fundașul Gianluca Santini (21 de ani), format în academiile lui Livorno și Spal

Mijlocașul Jacopo Da Riva (25 de ani), produs al celor de la Atalanta.

400.000 de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com. În 2010, Manchester City l-a transferat pe Balotelli pentru 29,5 milioane de euro, cea mai mare sumă plătită în cariera sa

Balotelli, parcurs dificil la Genoa

Atacantul a revenit în Serie A în 2024, la Genoa, la solicitarea antrenorului de atunci, Alberto Gilardino.

După înlocuirea acestuia cu Patrick Vieira, Balotelli și-a pierdut treptat locul în echipă.

Atacantul a evoluat în doar șase meciuri, niciunul ca titular, pentru un total de 56 de minute.

Cifrele lui Mario Balotelli:

Inter: 86 meciuri, 28 goluri, 14 pase decisive

86 meciuri, 28 goluri, 14 pase decisive Manchester City: 80 meciuri, 30 goluri, 6 pase decisive

80 meciuri, 30 goluri, 6 pase decisive AC Milan: 77 meciuri, 33 goluri, 9 pase decisive

77 meciuri, 33 goluri, 9 pase decisive Nice: 76 meciuri, 43 goluri, 3 pase decisive

76 meciuri, 43 goluri, 3 pase decisive Adana Demirspor: 51 meciuri, 26 goluri, 8 pase decisive

51 meciuri, 26 goluri, 8 pase decisive Liverpool: 28 meciuri, 4 goluri

28 meciuri, 4 goluri Inter U19: 28 meciuri, 21 goluri, o pasă decisivă

28 meciuri, 21 goluri, o pasă decisivă Brescia: 19 meciuri, 5 goluri,

19 meciuri, 5 goluri, FC Sion: 19 meciuri, 6 goluri,

19 meciuri, 6 goluri, Marseille: 15 meciuri, 8 goluri,

15 meciuri, 8 goluri, Monza: 14 meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă

14 meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă Genoa: 6 meciuri,

6 meciuri, Lumezzane: 2 meciuri

14 goluri a înscris Balotelli pentru echipa națională a Italiei, în cele 36 de meciuri jucate

