Fotbal cu zâmbetul pe buze Eric va juca la Sports Festival împotriva idolului Ronaldinho: „Omul e adevărata magie”

Eric de Oliveira (39 de ani) va face parte din Team Romania la Sports Festival, urmând să-l aibă ca adversar pe Ronaldinho (45 de ani), component al All Star Team.

Fostul jucător de la Gaz Metan, Pandurii și Viitorul a dezvăluit că „Dințosul” este idolul său: „Mă bucur că puteam să aduc aminte de el”.

Meciul de la Cluj-Napoca va avea loc sâmbătă, de la ora 18:00. Va fi transmis în direct pe Pro Arena și platforma Voyo.

De-a lungul anilor, Eric i-a încântat pe microbiștii români cu stilul său spectaculos. La fel ca Ronaldinho, juca mereu cu zâmbetul pe buze.

Eric de Oliveira, duel cu idolul Ronaldinho: „E o onoare, fără cuvinte”

„E o onoare să fiu aici. M-am gândit că în viața mea voi cumpăra undeva un bilet și îl voi vedea, dar de fapt am fost invitat să fiu alaturi de el, așa că e un sentiment… fără cuvinte.

Mă bucur foarte mult că voi reprezenta echipa României, dar îți dai seama că toată atenția va fi când va intra Ronaldinho acolo și abia aștept să fiu aproape de el.

L-am văzut o dată la telefon. Nu am vorbit cu el, a vorbit cineva lângă mine și l-am văzut, ne-a salutat, dar cam atât.

E idolul meu din copilărie, e normal să avem emoții, să fim fericiți. Copiii mei abia așteaptă să-l cunoască, văd că e puțin greu, dar tot acolo ajungem, nu e problema.

Toate asemănările pe care le-am avut în cariera din România, cred că n-au fost întâmplătoare”, a spus Eric pentru GOLAZO.ro.

Eric, despre Ronaldinho: „În viață am vrut să fiu ca el”

Eric a vorbit despre primele amintiri pe care le are cu Ronaldinho. A spus că starul brazilian a reprezentat mereu un model pentru el și a încercat să-l imite pe terenul de fotbal.

„În 1997, parcă era un jucător care a fost tăiat din lotul Braziliei și atunci l-au luat pe Ronaldinho, și a dat golul ăla cu Venezuela, dacă nu mă înșel (n.r. - a marcat într-o victorie a Braziliei cu 7-0, la Copa America, pe 30 iunie 1999). Am văzut meciul live.

Noi îl aveam deja pe Ronaldinho, care era Ronaldo (n.r. - Nazario), și după aia l-au făcut Ronaldinho Gaucho.

Pur și simplu, omul e adevărată magie în fotbal. M-am gândit că și eu în viața mea vreau să fiu ca el.

Am avut satisfacție foarte mare că toată lumea mă compara. Bine, nu există comparații, dar eu mă bucur foarte mult că măcar puteam, prin zambetul meu, să aduc aminte de el, a fost ceva de nedescris

E cam greu (n.r. - să-i pui întrebări), te lupți cu fanii, dar până la urmă te trezești că și tu ești între ei. Eu sunt ok, dacă o să am momente cu el, le voi prețui foarte mult.

Nu o să stau să fac o sută de poze sau video, pentru că o să rămână în amintire că l-am văzut odată. Dacă va fi atent la noi, aș fi foarte recunoscător. Dacă nu, tot Ronaldinho rămâne.

Sunt deja foarte fericit, copiii mei m-au văzut în situația în care sunt acum aici, la acest eveniment tare, cred că asta contează”, a mai spus brazilianul.

Cum vor arăta cele două echipe la Sports Festival:

ALL STARS TEAM: Julio Cesar - Cristian Zaccardo, Marco Materazzi - Ricardinho, Robert Pires, Wesley Sneijder - Kevin Kuranyi, Adriano, Ronaldinho

Julio Cesar - Cristian Zaccardo, Marco Materazzi - Ricardinho, Robert Pires, Wesley Sneijder - Kevin Kuranyi, Adriano, Ronaldinho Antrenor: Felix Luz

Felix Luz TEAM ROMANIA: Bogdan Lobonț - Cosmin Contra, Răzvan Raț - Mirel Rădoi, Florin Cernat, Alexandru Chipciu - Adrian Ilie, Eric de Oliveira, Adrian Mutu

Bogdan Lobonț - Cosmin Contra, Răzvan Raț - Mirel Rădoi, Florin Cernat, Alexandru Chipciu - Adrian Ilie, Eric de Oliveira, Adrian Mutu Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Eric, despre Liga 1: Surpriza U Cluj, favorita FCSB și Rapidul care dă speranțe

Eric a vorbit și despre favoritele sale din campionatul intern. Cele mai mari așteptări le are de la Rapid.

„Eu am venit cu o surpriză, am spus că U Cluj va câștiga anul trecut și a fost aproape de ce am zis. Golgheterul l-am nimerit. Cred că U Cluj se va întări și va face din nou o surpriză.

FCSB e prima favorită, mie mi-a plăcut foarte mult Craiova, a jucat foarte bine, Dinamo a fost o echipă foarte bună. Sperăm că play-off-ul va fi la fel de emoționat ca și sezonul precedent și că fotbalul românesc va crește în fiecare zi mai mult.

Nu, chiar nu (n.r. - nu se aștepta ca Alibec să revină la FCSB). Cred că e un transfer bun. Din punctul meu de vedere, dacă Alibec se va ține de treabă, cred că are șanse să devină golgheter și FCSB să mai ia un titlu.

E păcat să văd Rapid în situația în care tot timpul ne dă speranța că va face ceva mare și la sfârșit tot acolo se regăsește. Eu sper din suflet să văd Rapid cu un trofeu în acest sezon, oricare ar fi”, a mai spus Eric.

