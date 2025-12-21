„Cereți înregistrările!” A venit la conferință și a vorbit 10 minute despre arbitraj: „Îmi fierbe sângele, transformă sportul în autoritarism”
Matias Almeyda foto: IMAGO
„Cereți înregistrările!" A venit la conferință și a vorbit 10 minute despre arbitraj: „Îmi fierbe sângele, transformă sportul în autoritarism"

Ștefan Neda
Publicat: 21.12.2025, ora 14:32
  • Matias Almeyda (52 de ani), antrenorul celor de la Sevilla, a răbufnit la adresa arbitrajului după eșecul cu Real Madrid, scor 0-2.
  • Tehnicianul argentinian cere în mod vehement presei să verifice înregistrările făcute de microfoanele arbitrilor și vrea sancțiuni pentru cei care iau decizii eronate.

Almeyda a fost eliminat în partida de sâmbătă de pe „Bernabeu”, după un cartonaș galben încasat în minutul 35, urmat de un „roșu” direct în minutul 45+4, după discuții cu „centralul” meciului.

Arbitrul Alejandro Ruiz le-a arătat „galben” lui Carmon și Marcao, în minutul 34 și 37, cel din urmă fiind și eliminat în minutul 68.

Matias Almeyda: „Vă rog, domnilor jurnaliști, cereți înregistrările!”

Ulterior, antrenorul Sevillei a luat foc la conferință, unde a acuzat clar „centralul” că l-a eliminat pe nedrept și le-a cerut jurnaliștilor să verifice înregistrările cu dialogul dintre el și Alejandro Ruiz.

„În primul rând, vreau să mulțumesc grupului de jucători pe care îi antrenez pentru dăruirea lor, pentru determinarea lor, pentru înțelegerea jocului și pentru că au arătat, să zicem, că în ciuda înfrângerii, avem o cale de a ieși din această situație.

În ceea ce privește arbitrul, este foarte simplu: au microfoane. În fiecare meci pe care îl jucăm, în fiecare meci pe care îl joacă fotbaliștii pe care îi antrenez, noi antrenorii ne plângem.

O plângere, atunci când este respectuoasă, este OK în opinia mea. Acum, acest om mi-a spus că s-a săturat să vorbesc despre respect și de aceea m-a eliminat, pentru că m-am plâns de un fault în prima repriză, iar pentru asta am primit cartonaș galben, pentru că m-am plâns de el.

Dar aș vrea să ascultați înregistrările audio, pentru că altfel este ușor să fie eliminați antrenorii.

Eu nu sunt un clovn de la circ. Am trecutul meu în fotbal, dar am și un trecut ca bărbat. Bărbații vorbesc, iar când o lipsă de respect precum cea a acestui domn de astăzi depășește ceea ce ar putea fi un dialog cordial, transformăm sportul în ceva asemănător autoritarismului.

Mă doare profund, mă doare foarte tare să spun asta pentru că am spus deja că nu voi vorbi despre arbitri, dar sunt obligat să vorbesc pentru că altfel se va spune doar că am fost eliminat pentru că am insultat pe cineva sau pentru că am spus ceva.

Și vă rog, domnilor jurnaliști, cereți înregistrările audio. La un moment dat, va trebui să fie suspendat un arbitru pentru că arbitrează prost.

Nu am văzut niciodată două lovituri de pedeapsă acordate în două minute, nu am văzut niciodată așa ceva. De ce atâta grabă? Există o limită.

Așadar, astăzi arbitrajul a fost foarte slab. În primul rând, felicit Real Madrid pentru victoria lor și nu spun că au meritat-o, ca apoi să apară în presă o poveste diferită. Real Madrid a câștigat.

Sunt împotriva arbitrajului pentru cât de prost a arbitrat acest meci și de aceea am fost eliminat. Mi-a spus că s-a săturat să tot vorbesc despre respect. Băieți, trăim într-o lume în care respectul lipsește.

Așa că, dacă au microfoane și înregistrări pe care le pot asculta cu toții, dacă văd vreo lipsă de respect din partea mea, să o facă publică. Dacă văd vreo lipsă de maniere din partea mea, să o dea în vileag. Am niște principii și nu mă lingușesc cu nimeni. Arbitrul ar trebui să se simtă prost pentru că a procedat greșit”, a declarat Almeyda la conferința de presă.

VIDEO. Rezumatul partidei Real Madrid - Sevilla 2-0

Matias Almeyda: „Nu poți da galbene doar de dragul de a le da, fără să existe consecințe”

Mai departe, tehnicianul a vorbit despre frustrările pe care le aduce un arbitraj prost și despre lipsa sancțiunilor pentru arbitrii care greșesc.

„Adevărul este că arbitrii ne-au ținut discursuri imediat ce a început acest campionat, așa cum se obișnuiește, și cred în dialogul respectuos între jucători și arbitru, arbitru și jucători, arbitru și antrenori, antrenori și arbitri.

Pentru că suntem cu toții parte a aceluiași joc, cu toții trăim datorită fotbalului. Acum, ar trebui să fie posibil dialogul. Nu poți da cartonașe galbene doar de dragul de a le da, fără să existe consecințe. Și ne doare.

Întrebați orice arbitru dacă există o insultă din partea cuiva, în special arbitrii de lângă banca de rezerve, dacă există o insultă din partea băncii mele, vă spun că ar trebui să fiu judecat.

Eu intru în dialog și mă plâng. Cum aș putea să nu mă plâng de un fault? Îmi fierbe sângele în vene. Deci, trebuie să existe o cale de mijloc pentru a înțelege nivelul de intensitate la care ne aflăm.

Și să elimini jucători doar de dragul de a face asta... e ridicol ce s-a întâmplat astăzi. Sincer, mi-e rușine să spun asta. Dar sper… Nu va schimba nimic pentru că sunt antrenorul Sevillei.

Și când nu faci nimic primești cartonașe galbene, dar mă rog. De fapt, suntem echipa cu cele mai multe cartonașe galbene. Controlează toate faulturile, dă galbene pentru cele care sunt de galben. Astăzi, sincer, nu sunt fericit și nu pot să tac.

Nu pot, mă doare să o spun, dar am învățat un lucru în viață: între cei care tac și cei care vorbesc, cu respect, voi fi mereu de partea celor care vorbesc, indiferent cât de mult aș greși. Cei care tac sunt trădători, iar eu nu sunt un trădător”, a mai spus Almeyda.

Matias Almeyda: „Există martori, întotdeauna am martori”

După ce a susținut ferm ca presa să verifice înregistrările, Almeyda a fost întrebat dacă au existat martori la acea conversație dintre el și „central”:

„Desigur, există martori, pentru că am învățat ceva: întotdeauna ai nevoie de martori în viață. Am martori chiar și atunci când vorbesc față în față cu un jucător. Am învățat această lecție, mâine împlinesc 52 de ani.

Am trecut prin multe, așa că nu voi face nicio declarație, nimic, pentru că este vorba de conștiința mele. Dorm liniștit, asta îmi este de ajuns. Asta e tot ce am nevoie în viață”.

Real Madrid arbitraj sevilla la liga matias almeyda alejandro ruiz
