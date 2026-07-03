Haaland și Vinicius, puși pe glume FOTO. Starurile Norvegiei și Braziliei, reacție inedită după meme-urile care au cucerit internetul

Meciul dintre Brazilia și Norvegia, din optimile CM 2026, se anunță a fi unul dintre cele mai interesante de la acest turneu final.

Starurile Erling Haaland (25 de ani) și Vinicius (25 de ani) sunt deja puse de glume pe rețelele de socializare.

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În ultimele zile, au apărut mai multe meme-uri cu cei doi fotbaliști, care au cucerit internetul.

FOTO. Haaland și Vinicius, puși pe glume înainte de duelul din optimile CM 2026

Fanii au editat cu ajutorul Inteligenței Artificiale un videoclip în care au suprapus fețele lui Haaland și Vinicius peste personajele memorabile din filmul de comedie „White Chicks”.

Fața atacantului norvegian apare peste personajul Marcus Copeland, agentul sub acoperire interpretat de Marlon Wayans.

La rândul său, Vinicius apare în rolul lui Latrell Spencer, personaj interpretat de Terry Crews, într-o celebră scenă din mașină.

În videoclipul original, Terry Crews a făcut o improvizație devenită celebră, atunci când interpreta melodia „A Thousand Miles”, a Vanessei Carlton.

În meme-urile create de internauți, „Vinicius” apărea cântând cu pasiune această melodie, surprinzându-l pe „Haaland”. Acesta reproduce inclusiv celebra mișcare a capului înainte de a demara.

Creativitatea fanilor nu a trecut neobservată de cei doi fotbaliști. Aceștia au reacționat pe Instagram și chiar și-au propus, în glumă, să reproducă acea secvență și în viața reală.

Haaland a scris în secțiunea de comentarii: „Hahahahahahaahaha @vinijr trebuie să refacem asta”. Textul a fost alăturat de mai multe emoji-uri care râdeau.

Răspunsul lui Vinicius a fost: „HAHAHAHAHAHAHAH”.

Erling Haaland and Vinicius Jr. on Instagram! 👀



Terry Crews as the director? 🎬😂



At this point, we NEED to see this recreated. 🤣 pic.twitter.com/yfaLOHdwvc — SPORF (@Sporf) July 3, 2026

Și fanii au reacționat după aceste glume din mediul online:

„Se pare că singurul lucru mai fierbinte decât acest meci este valul de meme-uri pe care îl provoacă”

„Dacă încep un duel al meme-urilor, pariez că învingătorul va câștiga atât trofeul, cât și internetul, pentru totdeauna”

„Când până și Vini Jr și Haaland se distrează pe seama meme-urilor, înseamnă că internetul a câștigat”, conform thesun.co.uk.

Norvegia s-a calificat în optimi după ce a învins Coasta de Fildeș cu scorul de 2-1, în timp ce Brazilia și-a asigurat prezența în faza următoare a competiției după ce a trecut de Japonia, scor 2-1.

Duelul dintre Brazilia și Norvegia este programat duminică, 5 iulie, de la ora 23:00 (ora României).

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