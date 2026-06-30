O nouă zi tare la CM 2026 Coasta de Fildeș - Norvegia deschide seara, Franța și Mexic joacă după miezul nopții
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

O nouă zi tare la CM 2026 Coasta de Fildeș - Norvegia deschide seara, Franța și Mexic joacă după miezul nopții

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 08:44
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 17:21
  • Programul șaisprezecimilor continuă astăzi cu duelul Coasta de Fildeș - Norvegia, de la ora 20:00.
  • Noaptea aduce alte două partide tari în faza eliminatorie. Franța - Suedia se joacă de la ora 00:00. Mexic - Ecuador este programat de la ora 04:00.
  • Care este programul complet și unde pot fi urmărite toate meciurile, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Canada a eliminat Africa De Sud, la capătul unui meci ce părea că va avea nevoie de două reprize de prelungire și eventual lovituri de departajare, dar s-a încheiat 1-0.

Brazilia este prima fostă campioană mondială care și-a câștigat locul în optimile CM 2026, după victoria dramatică în fața Japoniei, scor 2-1.

Paraguay a produs primul șoc al 16-imilor și a eliminat Germania, scor 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare.

Și duelul dintre Țările de Jos și Maroc a fost unul spectaculos. După 1-1 în 90 și 120 de minute, africanii s-au impus cu 3-2 la penalty-uri.

O nouă zi tare la CM 2026 Coasta de Fildeș - Norvegia deschide seara, Franța și Mexic joacă după miezul nopții O nouă zi tare la CM 2026 Coasta de Fildeș - Norvegia deschide seara, Franța și Mexic joacă după miezul nopții

Coasta de Fildeș - Norvegia, ora 20:00

  • live pe Antena 1 și Antena Play
  • Arbitru: Jesus Valenzuela
  • Stadion: AT&T Stadium

Miercuri, 1 iulie

Franța - Suedia, ora 00:00

  • live pe Antena 1 și Antena Play
  • Arbitru: Danny Makkelie
  • Stadion: MetLife Stadium

Mexic - Ecuador, ora 04:00

  • live pe Antena 1 și Antena Play
  • Arbitru: Slavko Vincic
  • Stadion: Estadio Banorte

Care sunt celelalte meciuri din 16-imi și unde vor putea fi urmărite

16-imile CM 2026 continuă cu alte partide interesante:

  • Anglia - RD Congo, ora 19:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
  • Belgia - Senegal, ora 23:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Joi, 2 iulie

  • SUA - Bosnia, ora 03:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
  • Spania - Austria, ora 22.00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Vineri, 3 iulie

  • Portugalia - Croația, ora 02:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
  • Elveția - Algeria, ora 06:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
  • Australia - Egipt, ora 21:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Sâmbătă, 4 iulie

  • Argentina - Capul Verde, ora 01:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
  • Columbia - Ghana, ora 04:30 » live pe Antena 1 și Antena Play

Până acum s-a jucat:

Africa de Sud - Canada 0-1

  • A marcat: Eustaquio ('90+2)
  • Arbitru: João Pedro Silva Pinheiro
  • Stadion: Los Angeles Stadium

Africa de Sud a încheiat grupa A pe locul secund, cu 4 puncte, la 5 lungimi în spatele Mexicului, care s-a impus fără probleme.

De cealaltă parte, Canada, una dintre gazdele turneului, a încheiat tot pe locul secund, dar în grupa B, cu 4 puncte. Elveția a câștigat acea grupă, reușind să obțină 7 puncte.

Brazilia - Japonia 2-1

  • Au marcat: Casemiro (min. 56), Martinelli (min. 90+5) / K. Sano (min. 29)
  • Arbitru: Maurizio Mariani
  • Stadion: Houston Stadium

În al doilea meci al serii, Germania fost ținută în șah de o națională a Paraguayului care s-a apărat exemplar și a marcat la una dintre foarte rarele incursiuni ofensive, după ce Havertz făcuse 1-0.

Nemții s-au chinuit, au ratat și au avut inclusiv un gol anulat cu VAR, după un presupus fault la portar înainte ca Tah să marcheze.

Așa s-a ajuns la lovituri de departajare, unde sud-americanii au produs marele șoc al acestui Mondial! Germania pleacă acasă, Paraguay așteaptă Franța sau Suedia în optimi.

Germania - Paraguay 1-1 (3-4 d.pen)

  • Au marcat: Havertz ('54) / Enciso ('42)

Desfășurarea loviturilor de departajare:

  • Havertz (GER) - ❌
  • Mauricio (PAR)-✅
  • Kimmich (GER)- ✅
  • Gomez (PAR) - ❌
  • Musiala (GER) - ✅
  • Galarza (PAR) - ✅
  • Woltemade (GER) - ❌
  • Sanabria - (PAR) - ❌
  • Amiri (GER) - ✅
  • Balbuena (PAR) - ❌
  • Tah (GER) - ❌
  • Canale (PAR)-✅
  • Arbitru: Jalal Jayed
  • Stadion: Boston Stadium

Olanda - Maroc 1-1 (2-3 d.pen)

  • Au marcat: Gakpo ('72) / Diop ('90+1)

Desfășurarea loviturilor de departajare:

  • Koopmeiners (NL) - ✅
  • El Aynaoui (MAR) - ❌
  • Kluivert (NL) - ❌
  • Rahimi (MAR) - ✅
  • Weghorst (NL) - ✅
  • Taibi (MAR) - ✅
  • Timber (NL) - ❌
  • Hakimi (MAR) - ❌
  • Summerville (NL) - ❌
  • Saibari (MAR) - ✅
  • Arbitru: Wilton Sampaio
  • Stadion: Estadio BBVA

Citește și

„El e surpriza”  Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe Gigi Becali în cantonament » Care e situația lui Tavi Popescu
Superliga
09:30
„El e surpriza” Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe Gigi Becali în cantonament » Care e situația lui Tavi Popescu
Citește mai mult
„El e surpriza”  Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe Gigi Becali în cantonament » Care e situația lui Tavi Popescu
Căpitanul revelației, acuzat de viol! FOTO.  Liderul naționalei din 16-imile CM 2026 se află în centrul unui scandal uriaș
Campionatul Mondial
05:00
Căpitanul revelației, acuzat de viol! FOTO. Liderul naționalei din 16-imile CM 2026 se află în centrul unui scandal uriaș
Citește mai mult
Căpitanul revelației, acuzat de viol! FOTO.  Liderul naționalei din 16-imile CM 2026 se află în centrul unui scandal uriaș

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
portugalia franta spania brazilia canada argentina africa de sud cm 2026
Știrile zilei din sport
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
17:50
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Superliga
16:40
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Citește mai mult
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Campionatul Mondial
10:41
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Citește mai mult
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Superliga
10:30
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Citește mai mult
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:02
Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!
Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!
19:07
Marius Marin a semnat FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”
Marius Marin a semnat  FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”
18:10
„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră
„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră
18:45
Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Top stiri
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Campionatul Mondial
10:25
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Citește mai mult
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Stranieri
09:52
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Campionatul Mondial
16:07
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Citește mai mult
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS
B365
29.06
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS
Citește mai mult
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 20 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share