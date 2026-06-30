O nouă zi tare la CM 2026 Coasta de Fildeș - Norvegia deschide seara, Franța și Mexic joacă după miezul nopții

Programul șaisprezecimilor continuă astăzi cu duelul Coasta de Fildeș - Norvegia, de la ora 20:00.

Noaptea aduce alte două partide tari în faza eliminatorie. Franța - Suedia se joacă de la ora 00:00. Mexic - Ecuador este programat de la ora 04:00.

Care este programul complet și unde pot fi urmărite toate meciurile, mai jos în articol.

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Canada a eliminat Africa De Sud, la capătul unui meci ce părea că va avea nevoie de două reprize de prelungire și eventual lovituri de departajare, dar s-a încheiat 1-0.

Brazilia este prima fostă campioană mondială care și-a câștigat locul în optimile CM 2026, după victoria dramatică în fața Japoniei, scor 2-1.

Paraguay a produs primul șoc al 16-imilor și a eliminat Germania, scor 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare.

Și duelul dintre Țările de Jos și Maroc a fost unul spectaculos. După 1-1 în 90 și 120 de minute, africanii s-au impus cu 3-2 la penalty-uri.

Coasta de Fildeș - Norvegia, ora 20:00

live pe Antena 1 și Antena Play

Arbitru: Jesus Valenzuela

Stadion: AT&T Stadium

Miercuri, 1 iulie

Franța - Suedia, ora 00:00

live pe Antena 1 și Antena Play

Arbitru: Danny Makkelie

Stadion: MetLife Stadium

Mexic - Ecuador, ora 04:00

live pe Antena 1 și Antena Play

Arbitru: Slavko Vincic

Stadion: Estadio Banorte

Care sunt celelalte meciuri din 16-imi și unde vor putea fi urmărite

16-imile CM 2026 continuă cu alte partide interesante:

Anglia - RD Congo, ora 19:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Belgia - Senegal, ora 23:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Joi, 2 iulie

SUA - Bosnia, ora 03:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Spania - Austria, ora 22.00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Vineri, 3 iulie

Portugalia - Croația, ora 02:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Elveția - Algeria, ora 06:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Australia - Egipt, ora 21:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Sâmbătă, 4 iulie

Argentina - Capul Verde, ora 01:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Columbia - Ghana, ora 04:30 » live pe Antena 1 și Antena Play

Până acum s-a jucat:

Africa de Sud - Canada 0-1

A marcat: Eustaquio ('90+2)

Arbitru: João Pedro Silva Pinheiro

Stadion: Los Angeles Stadium

Africa de Sud a încheiat grupa A pe locul secund, cu 4 puncte, la 5 lungimi în spatele Mexicului, care s-a impus fără probleme.

De cealaltă parte, Canada, una dintre gazdele turneului, a încheiat tot pe locul secund, dar în grupa B, cu 4 puncte. Elveția a câștigat acea grupă, reușind să obțină 7 puncte.

Brazilia - Japonia 2-1

Au marcat: Casemiro (min. 56), Martinelli (min. 90+5) / K. Sano (min. 29)

Arbitru: Maurizio Mariani

Stadion: Houston Stadium

În al doilea meci al serii, Germania fost ținută în șah de o națională a Paraguayului care s-a apărat exemplar și a marcat la una dintre foarte rarele incursiuni ofensive, după ce Havertz făcuse 1-0.

Nemții s-au chinuit, au ratat și au avut inclusiv un gol anulat cu VAR, după un presupus fault la portar înainte ca Tah să marcheze.

Așa s-a ajuns la lovituri de departajare, unde sud-americanii au produs marele șoc al acestui Mondial! Germania pleacă acasă, Paraguay așteaptă Franța sau Suedia în optimi.

Germania - Paraguay 1-1 ( 3-4 d.pen)

Au marcat: Havertz ('54) / Enciso ('42)

Desfășurarea loviturilor de departajare:

Havertz (GER) - ❌

Mauricio (PAR)-✅

Kimmich (GER)- ✅

Gomez (PAR) - ❌

Musiala (GER) - ✅

Galarza (PAR) - ✅

Woltemade (GER) - ❌

Sanabria - (PAR) - ❌

Amiri (GER) - ✅

Balbuena (PAR) - ❌

Tah (GER) - ❌

Canale (PAR)-✅

Arbitru: Jalal Jayed

Stadion: Boston Stadium

Olanda - Maroc 1-1 ( 2-3 d.pen)

Au marcat: Gakpo ('72) / Diop ('90+1)

Desfășurarea loviturilor de departajare:

Koopmeiners (NL) - ✅

El Aynaoui (MAR) - ❌

Kluivert (NL) - ❌

Rahimi (MAR) - ✅

Weghorst (NL) - ✅

Taibi (MAR) - ✅

Timber (NL) - ❌

Hakimi (MAR) - ❌

Summerville (NL) - ❌

Saibari (MAR) - ✅

Arbitru: Wilton Sampaio

Stadion: Estadio BBVA

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