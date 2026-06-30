O nouă zi tare la CM 2026 Coasta de Fildeș - Norvegia deschide seara, Franța și Mexic joacă după miezul nopții

- Programul șaisprezecimilor continuă astăzi cu duelul Coasta de Fildeș - Norvegia, de la ora 20:00.
- Noaptea aduce alte două partide tari în faza eliminatorie. Franța - Suedia se joacă de la ora 00:00. Mexic - Ecuador este programat de la ora 04:00.
- Care este programul complet și unde pot fi urmărite toate meciurile, mai jos în articol.
Canada a eliminat Africa De Sud, la capătul unui meci ce părea că va avea nevoie de două reprize de prelungire și eventual lovituri de departajare, dar s-a încheiat 1-0.
Brazilia este prima fostă campioană mondială care și-a câștigat locul în optimile CM 2026, după victoria dramatică în fața Japoniei, scor 2-1.
Paraguay a produs primul șoc al 16-imilor și a eliminat Germania, scor 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare.
Și duelul dintre Țările de Jos și Maroc a fost unul spectaculos. După 1-1 în 90 și 120 de minute, africanii s-au impus cu 3-2 la penalty-uri.
Coasta de Fildeș - Norvegia, ora 20:00
- live pe Antena 1 și Antena Play
- Arbitru: Jesus Valenzuela
- Stadion: AT&T Stadium
Miercuri, 1 iulie
Franța - Suedia, ora 00:00
- live pe Antena 1 și Antena Play
- Arbitru: Danny Makkelie
- Stadion: MetLife Stadium
Mexic - Ecuador, ora 04:00
- live pe Antena 1 și Antena Play
- Arbitru: Slavko Vincic
- Stadion: Estadio Banorte
Care sunt celelalte meciuri din 16-imi și unde vor putea fi urmărite
16-imile CM 2026 continuă cu alte partide interesante:
- Anglia - RD Congo, ora 19:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Belgia - Senegal, ora 23:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
Joi, 2 iulie
- SUA - Bosnia, ora 03:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Spania - Austria, ora 22.00 » live pe Antena 1 și Antena Play
Vineri, 3 iulie
- Portugalia - Croația, ora 02:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Elveția - Algeria, ora 06:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Australia - Egipt, ora 21:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
Sâmbătă, 4 iulie
- Argentina - Capul Verde, ora 01:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Columbia - Ghana, ora 04:30 » live pe Antena 1 și Antena Play
Până acum s-a jucat:
Africa de Sud - Canada 0-1
- A marcat: Eustaquio ('90+2)
- Arbitru: João Pedro Silva Pinheiro
- Stadion: Los Angeles Stadium
Africa de Sud a încheiat grupa A pe locul secund, cu 4 puncte, la 5 lungimi în spatele Mexicului, care s-a impus fără probleme.
De cealaltă parte, Canada, una dintre gazdele turneului, a încheiat tot pe locul secund, dar în grupa B, cu 4 puncte. Elveția a câștigat acea grupă, reușind să obțină 7 puncte.
Brazilia - Japonia 2-1
- Au marcat: Casemiro (min. 56), Martinelli (min. 90+5) / K. Sano (min. 29)
- Arbitru: Maurizio Mariani
- Stadion: Houston Stadium
În al doilea meci al serii, Germania fost ținută în șah de o națională a Paraguayului care s-a apărat exemplar și a marcat la una dintre foarte rarele incursiuni ofensive, după ce Havertz făcuse 1-0.
Nemții s-au chinuit, au ratat și au avut inclusiv un gol anulat cu VAR, după un presupus fault la portar înainte ca Tah să marcheze.
Așa s-a ajuns la lovituri de departajare, unde sud-americanii au produs marele șoc al acestui Mondial! Germania pleacă acasă, Paraguay așteaptă Franța sau Suedia în optimi.
Germania - Paraguay 1-1 (3-4 d.pen)
- Au marcat: Havertz ('54) / Enciso ('42)
Desfășurarea loviturilor de departajare:
- Havertz (GER) - ❌
- Mauricio (PAR)-✅
- Kimmich (GER)- ✅
- Gomez (PAR) - ❌
- Musiala (GER) - ✅
- Galarza (PAR) - ✅
- Woltemade (GER) - ❌
- Sanabria - (PAR) - ❌
- Amiri (GER) - ✅
- Balbuena (PAR) - ❌
- Tah (GER) - ❌
- Canale (PAR)-✅
- Arbitru: Jalal Jayed
- Stadion: Boston Stadium
Olanda - Maroc 1-1 (2-3 d.pen)
- Au marcat: Gakpo ('72) / Diop ('90+1)
Desfășurarea loviturilor de departajare:
- Koopmeiners (NL) - ✅
- El Aynaoui (MAR) - ❌
- Kluivert (NL) - ❌
- Rahimi (MAR) - ✅
- Weghorst (NL) - ✅
- Taibi (MAR) - ✅
- Timber (NL) - ❌
- Hakimi (MAR) - ❌
- Summerville (NL) - ❌
- Saibari (MAR) - ✅
- Arbitru: Wilton Sampaio
- Stadion: Estadio BBVA