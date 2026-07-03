„O călătorie de 9 ore!” Naționala eliminată de la CM 2026, furioasă după ce a pierdut timp prețios înainte de meciul decisiv. A fost dezavantajată? 
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„O călătorie de 9 ore!” Naționala eliminată de la CM 2026, furioasă după ce a pierdut timp prețios înainte de meciul decisiv. A fost dezavantajată?

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 17:32
alt-text Actualizat: 03.07.2026, ora 18:47
  • Naționala Ecuadorului și-a exprimat nemulțumirea cu privire la deplasările lungi pe care trebuie să le facă echipele înaintea meciurilor de la CM 2026.
  • Turneul final din acest an este găzduit de SUA, Mexic și Canada, iar naționalele au fost nevoite să parcurgă ore întregi cu avionul între locațiile unde se disputau partidele.
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Drumul Ecuadorului la CM 2026 s-a oprit în șaisprezecimi, acolo unde a fost învinsă de Mexic, scor 0-2, înfrângere care s-a soldat cu demiterea selecționerului Sebastian Beccacece.

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Naționala Ecuadorului, nemulțumită de condițiile de la CM 2026

Naționala s-a deplasat către Ciudad de Mexico pentru duelul din 16-imi cu Mexic, dar s-a confruntat cu mai multe probleme pe drum din cauza întârzierilor îndelungate.

Acum, Federația Ecuadoriană de Fotbal a depus o plângere oficială, considerând că ceea ce s-a întâmplat „este departe de principiile fair-play-ului, echității și unității pe care ar trebui să le reprezinte un Mondial”.

Înaintea meciului, ex-selecționerul Sebastian Beccacece se plânsese de condiții:

„Am întârziat cu trei ore peste timpul stabilit și nu știm de ce. Un zbor de trei ore și jumătate, la care s-a adăugat o oră și 20 de minute până la hotel, s-a transformat într-o călătorie de nouă ore”, a spus argentinianul.

aproximativ 3.300 de km
este distanța între New York, acolo unde Ecuador a disputat ultimul meci din grupă, cu Germania, și Ciudad de Mexico, acolo unde a jucat în 16-imi cu Mexic

În urma acestor distanțe lungi pe care trebuie să le străbată naționalele apare și întrebarea: Poate o călătorie să influențeze rezultatul unui meci?

Potrivit Marca, Julio Caballero, fizioterapeut și doctor în Biomedicină și Științe ale Sănătății, a venit cu un răspuns: „Uneori, o confruntare eliminatorie nu se decide doar pe teren, ci și pe drumul dintre un meci și următorul”.

Venim după un Campionat Mondial precum cel din Qatar, unde selecționatele erau practic cazate în aceeași zonă. Deplasările erau mici, iar recuperarea era mult mai bine controlată. În Qatar, distanțele dintre stadioane se măsurau în minute și se parcurgeau cu autocarul. La acest Mondial vorbim despre ore de zbor între meciuri decisive. Julio Caballero, fizioterapeut și doctor în Biomedicină și Științe ale Sănătății

Julio Caballero a precizat că, în fazele eliminatorii ale competiției, fiecare oră pierdută pe drum poate afecta jucătorii.

„Oboseala provocată de călătorie poate apărea după mai multe ore petrecute în avion, din cauza somnului insuficient, a schimbării rutinei sau a stresului fizic și mental acumulat în timpul deplasării.

Acest fenomen este încă subestimat în sportul de înaltă performanță și poate afecta randamentul chiar și atunci când nu există diferențe semnificative de fus orar”, a mai spus acesta.

Călătoria poate deveni un factor de risc pentru accidentări, deoarece reduce capacitatea neuromusculară și încetinește recuperarea musculară înaintea competiției. Călătoria nu provoacă direct o accidentare, dar reduce capacitatea țesuturilor de a tolera încărcarea fizică. Julio Caballero

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