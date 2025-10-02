Îl contrazice pe Guardiola Haaland, după remiza lui City cu AS Monaco: „Aveam nevoie de mai multă energie”

Monaco-Manchester City 2-2. Erling Haaland (25 de ani) l-a contrazis pe Pep Guardiola (54 de ani) la finalul meciului din runda #2 din Liga Campionilor.

AS Monaco și Manchester City au remizat miercuri, scor 2-2, în grupa principală a Ligii Campionilor. Erling Haaland a înscris de două ori pentru „cetățeni” în minutele 15 și 44.

Pentru gazde au marcat Teze (min. 18) și Eric Dier, dintr-un penalty (min. 90).

AS Monaco-Manchester City. Haaland l-a contrazis pe Guardiola

La finalul partidei, Pep Guardiola, antrenorul lui City, declarase că echipa sa fusese mult mai energică decât AS Monaco.

Cu toate acestea, Erling Haaland l-a contrazis pe tehnicianul spaniol și a declarat că Manchester City nu a avut energia necesară pentru a învinge echipa franceză.

„ Energie, aveam nevoie de mai multă energie. Trebuia să-i presăm mai mult, așa cum am făcut în prima repriză. Am făcut lucruri care nu erau necesare în repriza a doua și nu cred că am jucat suficient de bine, nu meritam să câștigăm”, a spus Haaland după meci, potrivit marca.com.

Nu am văzut statisticile, dar cred că am fost mult mai energici decât ei, ceea ce uneori nu este posibil. Au fost multe situații în care am jucat împotriva noastră Pep Guardiola, antrenor Manchester City

Pep Guardiola contestă penalty-ul primit de AS Monaco în finalul meciului

În minutul 90, Nico Gonzalez a avut o intervenție imprudentă asupra lui Eric Dier, fundașul lui AS Monaco. Spaniolul a ridicat piciorul pentru a respinge o minge, însă l-a lovit în cap pe jucătorul englez.

Arbitrul Gil Manzano a dictat penalty pentru gazde și executant a fost același Dier. Fundașul a înscris și a stabilit scorul final al partidei, 2-2.

Pep Guardiola nu a înțeles decizia arbitrului spaniol și a declarat:

„Nu ne-am apărat bine la lovitura liberă și am acordat un penalty… deși am atins mingea mai întâi. Este adevărat că atinge adversarul, dar atinge și mingea. Nu am nimic de spus despre arbitrii spanioli”, conform sursei citate.

Întrebat despre penalty-ul comis de Nico Gonzalez, Haaland a precizat:

„Nu am revăzut faza. Dacă lovești pe cineva în față, presupun că este penalty. Dar nu știu, nu am văzut. Sigur că nu ne simțim bine, nu am câștigat.

Am făcut lucruri inutile în repriza a doua și nu cred că am jucat suficient de bine. Nu meritam să câștigăm”, a mai spus atacantul norvegian după meci.

Următorul meci al lui Manchester City va fi duminică, cu Brentford, în Premier League

