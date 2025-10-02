„Defăimarea dăunează tuturor” Soția căpitanului unei echipe din Bundesliga l-a demascat pe oficialul care trimitea mesaje jignitoare de pe un cont anonim

După ce Jackson Irvine (32 de ani), căpitanul lui St. Pauli, și soția sa, Jemilla Pir, s-au postat pe Instagram, au apărut mai multe comentarii jignitoare la adresa australianului.

Partenera fotbalistului spune că acele jigniri vin din partea unui membru al conducerii clubului, prin intermediul unui cont anonim.

În ultimele luni, Jackson Irvine ar fi fost criticat din ce în ce mai mult pentru că a purtat simboluri pro-Palestina.

Oficialul lui St. Pauli, acuzat că ar fi un „troll”

După ce Jackson Irvine și Jemilla Pir au postat o poză de cuplu pe Instagram, un comentariu jignitor la adresa fotbalistului australian a fost transmis de către un cont anonim.

„Nimeni nu este mai mare decât clubul. Acesta este clubul nostru, nu al tău. Vei pleca în câteva luni și vei juca în altă parte pentru un euro în plus. Noi vom fi mereu aici, în timp ce tu nu vei fi decât o notă de subsol ”, este mesajul postat la imaginea cu cei doi, potrivit marca.com.

La câteva zile după acel comentariu, soția căpitanului lui St. Pauli a explicat într-un videoclip că Rene Born, membru al Consiliului de Administrație al clubului, ar fi transmis acele jigniri.

Kicker scrie că Born le-ar fi cerut scuze celor doi.

St. Pauli a reacționat imediat după cele întâmplate și a transmis:

„Conducerea FC St. Pauli a purtat discuții interne după ce a aflat de comentarii, s-a distanțat clar de acestea și a comunicat această distanțare.

Acest lucru s-a întâmplat înainte de publicarea videoclipului pe Instagram marți. Facem un apel urgent către toți să se comporte într-un mod respectuos și constructiv, în beneficiul întregului club FC St. Pauli.

Defăimarea pe rețelele sociale nu aduce beneficii nimănui, ci dăunează tuturor”.

În acest moment, St. Pauli se află pe locul 9 în Bundesliga. Echipa unde joacă Jackson Irvine a obținut 7 puncte după 9 etape.

127 de meciuri și 15 goluri a reușit Jackson Irvine pentru St. Pauli

