„Messinho” a dat nas în nas cu Messi Adolescentul brazilian, întâlnire emoționantă cu idolul său : „Mi-au tremurat picioarele”

(18 ani) și-a îndeplinit visul. L-a întâlnit pe idolul său, Lionel Messi (38 de ani). Cei doi au fost adversari în Inter Miami - Palmeiras 2-2, într-un meci din ultima etapă a grupelor de la Mondialul Cluburilor.

„Messinho”, așa cum este poreclit Estevao de când evolua la juniorii lui Palmeiras, nu și-a putut ascunde emoțiile când a dat nas în nas cu Lionel Messi.

Estevao: „Messi mi-a făcut cu ochiul în prima repriză și mi-au tremurat picioarele”

Puștiul de 18 ani a povestit ce a simțit avându-l adversar pe idolul său: „Messi mi-a făcut cu ochiul în prima repriză și mi-au tremurat picioarele. A fost incredibil, senzațional. Îl urmăresc pe Messi jucând de când eram mic.

Joc cu el în jocuri video. Este o plăcere incredibilă să joc pe teren cu el”, a spus Estevao, citat de recorder.pt.

Ca seara să fie una perfectă pentru Estevao, acesta a primit și tricoul de la Messi, la pauza partidei desfășurate pe „Hard Rock Stadium”, din Miami.

„Când am intrat la pauză, eram furios... pentru că pierdeam, dar am fugit în tunel și am schimbat [tricoul] cu el”.

Pentru talentatul jucător brazilian, meciurile de la Mondialul Cluburilor reprezintă ultimele partide jucate în tricoul celor de la Palmeiras.

Estevao a semnat deja cu Chelsea și va ajunge pe Stamford Bridge de la 1 iulie.

34 de milioane de euro e suma fixă achitată de Chelsea pentru Estevao. Cu bonusuri, transferul lui va atinge 61,5 milioane

După remiza cu Inter Miami, Palmeiras s-a calificat în optimile de finală ale competiției organizate în SUA, de pe primul loc al Grupei A, cu 5 puncte.

Acolo, verzii vor avea parte de un duel sută la sută brazilian, împotriva celor de la Botafogo.

VIDEO. Inter Miami - Palmeiras 2-2

Clasamentul final din GRUPA A

ECHIPĂ M Gol Pt 1. Palmeiras 3 4-2 5 2. Inter Miami 3 4-3 5 3. FC Porto 3 5-6 2 4. Al Ahly 3 4-6 2

Al Ahly - Inter Miami 0-0 (detalii)

(detalii) Palmeiras - FC Porto 0-0

Palmeiras - Al Ahly 2-0 (Abou Ali 49-aug., Flaco Lopez 59)

(Abou Ali 49-aug., Flaco Lopez 59) Inter Miami - FC Porto 2-1 (Segovia 47, Messi 54 / Samu 8-pen.) (detalii)

(Segovia 47, Messi 54 / Samu 8-pen.) (detalii) Inter Miami - Palmeiras 2-2 (Allende 16, Suarez 65/ Paulinho 80, Mauricio 87)

(Allende 16, Suarez 65/ Paulinho 80, Mauricio 87) FC Porto - Al Ahly 4-4 Mora 23, Gomes 50, Samu 53, Pepe 89/ Abdou 15, 45+2, 51, Romdhane 64)

