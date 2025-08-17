Ianis Stoica n-a putut împiedica eșecul Estrela Amadora, învinsă de Benfica » Cum a jucat fotbalistul român

ESTRELA AMADORA-BENFICA 0-1. Ianis Stoica (22 de ani) a evoluat aproape 30 de minute în partida din etapa #2 a campionatului din Portugalia.

Transferat în această vară de la Hermannstadt, Ianis Stoica a fost introdus în minutul 64 al duelului cu Benfica, când l-a înlocuit pe Joao Gastao.

Cum s-a descurcat Ianis Stoica în meciul Estrela Amadora - Benfica 0-1

Internaționalul român a fost foarte aproape să fie din nou decisiv pentru formația sa, la fel ca în prima rundă, cu Estoril.

Dacă atunci a marcat la doar un minut de la intrarea pe teren, acum, Stoica l-a servit excelent pe Kikas în prelungirile partidei, însă șutul acestuia, din interiorul careului, s-a dus mult peste poartă.

În acel moment, tabela indica 1-0 pentru Benfica, grație unui penalty contestat vehement de gazde și transformat de Vangelis Pavlidis, în minutul 60 al partide. De altfel, reușita atacantului grec avea să fie și unicul gol al partidei.

În etapa următoare, Estrela va primi vizita celor de la Alverca, într-o partidă programată luni, 25 august, cu începere de la ora 22:15.

Meciurile lui Ianis Stoica se văd exclusiv în România pe platfoma de streaming Antena Play.

Cifrele lui Ianis Stoica, în duelul cu Benfica

27 minute jucate

8/10 pase precise

o șansă creată

14 atingeri de balon

o atingere în careul advers

o pasă în ultima treime

1/1 pase lungi precise

2 intercepții

2 recuperări

0/1 dueluri aeriene câștigate

a fost faultat o dată

sursa: sofascore.com

6.6 a fost nota primită de Ianis Stoica

