Liga 2, ETAPA #8 Ceahlaul - Chindia , LIVE de la ora 12:30 » Programul complet al rundei + Clasamentul actualizat
Liga 2/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga 2

Liga 2, ETAPA #8 Ceahlaul - Chindia, LIVE de la ora 12:30 » Programul complet al rundei + Clasamentul actualizat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 09:07
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 09:07
  • Etapa #8 din Liga 2 continuă astăzi cu duelul Ceahlăul - Chindia, de la ora 12:30.
  • Toate meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Deschierea etapei #8 din Liga 2 a adus nu mai puțin de 17 goluri. FC Voluntari a obținut o victorie extrem de importantă, 3-2 cu CSM Reșita, în timp ce Corvinul își menține statul de lider, după 1-0 la Câmpulung.

De asemenea, Andrei Cristea a debutat cu dreptul pe banca celor de la Concordia Chiajna. Ilfovenii s-au impus, scor 2-1, la Afumați.

„Prea multă tensiune!” Președintele lui Dinamo a analizat lupta dintre Bancu și Armstrong : „Așa o văd eu”
Citește și
„Prea multă tensiune!” Președintele lui Dinamo a analizat lupta dintre Bancu și Armstrong: „Așa o văd eu”
Citește mai mult
„Prea multă tensiune!” Președintele lui Dinamo a analizat lupta dintre Bancu și Armstrong : „Așa o văd eu”

Ceahlăul - Chindia Târgoviște, live de la ora 12:30

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Arbitru: Buzea Vasile (Giurgiu). Asistenți: Dobre Viorel (Bucureşti), Alexandru Eugen Petre (Buzău)
  • Stadion: „Ceahlăul” (Piatra Neamţ)

S-au jucat:

FC Bacău - ASA Târgu Mureș 3-0

  • Au marcat: Mitrică ('35, pen), Chirilă ('74), Ciobanu ('75)
  • Arbitru: Avram Robert (Piteşti). Asistenți: Carson Marian (Constanţa), Cercel Cosmin (Piatra Neamţ)
  • Stadion: „Baza Sportivă FC Bacău” (Ruşi-Ciutea)

FC Voluntari - CSM Reșița 3-2

  • Au marcat: Șuteu ('4), Babic ('69), Guțea ('90+2)/ Erico ('18), Jerdea ('88)
  • Arbitru: Găman George Cătălin (Craiova). Asistenți: Ilinca Cristian Daniel (Craiova), Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea)
  • Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)

Câmpulung - Corvinul Hunedoara 0-1

  • A marcat: Ilie ('66)
  • Arbitru: Vîrgolici Cristian (Brăila). Asistenți: Ichim Cristi Daniel (Brăila), Vițelaru Cosmin (Vaslui)
  • Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)

CS Afumați - Concordia Chiajna 1-2

  • Au marcat: M. Ioniță ('33)/ Neicuțescu ('62), Boiciuc ('75)
  • Arbitru: Burloiu Dorin (Galaţi). Asistenți: Barbu Florinel (Giurgiu), Florea Bianca (Ploieşti)
  • Stadion: „Comunal” (Afumaţi)

CSM Slatina - CS Dinamo 2-0

  • Au marcat: Hernando ('23), Lupu ('52)
  • Arbitru: Breoi Nicolae (Ploieşti). Asistenți: Tanase Lucian (Piteşti), Puscasu Ana (Iaşi)
  • Stadion: „1 Mai” (Slatina)

CSC Dumbrăvița - CSC 1599 Șelimbăr 1-1

Au marcat: Butnărașu ('13)/ Petrescu ('14)

  • Arbitru: Filip Claudiu Andrei (Craiova). Asistenți: Cozorici Bogdan Ioan (Zalău), Toth Krisztian (Petreşti)
  • Stadion: „Ştefan Dobay” (Dumbrăviţa - Timiş)

Gloria Bistrița - FC Bihor 1-3

  • Au marcat: Tavares ('28)/ Stahl ('21, '60), Tincău ('56)
  • Arbitru: Nagy Vladimir Andrei (Măhăceni). Asistenți: Ionescu Mihai Marian (Bradu), Băla Casian (Arad)
  • Stadion: „Complexul Sportiv Jean Pădureanu” (Bistriţa)

Metalul Buzău - CSM Olimpia Satu Mare 0-1

  • A marcat: Zamfir ('46)
  • Arbitru: Gherghi Mădălina (Buftea). Asistenți: Noroc Mihaita Adrian (Botoşani), Mihaila Alexandru (Râmnicu Vâlcea)
  • Stadion: „Metalul” (Buzău)

Poli Iași - Tunari 2-0

  • Au marcat: Hrib ('21), Ghindovean ('63)
  • Arbitru: Naidin Valentin (Turnu Măgurele). Asistenți: Dumitrache Stefan (Palanca), Ciuraru Roberto (Sfântu Gheorghe)
  • Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi)

Marți, 30 septembrie

Steaua - Sepsi, live de la ora 17:00

  • Stadion: „Steaua” (Bucureşti)

Clasamentul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Corvinul822
2FC Bihor821
3FC Voluntari817
4Chindia Târgoviște716
5ASA Tg. Mureș816
6Poli Iași814
7Concordia Chiajna813
8CSM Reșița813
9CS Afumați813
10Steaua București*713
11Sepsi713
12Metalul Buzău810
13Ceahlăul P.Neamț610
14FC Bacău89
15CSM Slatina*89
16CS Tunari *86
17CS Dinamo*86
18Gloria Bistrița*86
19CSC Dumbrăvița*84
20Olimpia Satu Mare*84
21Câmpulung84
22CSC 1599 Șelimbăr82

* Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

  • CS Tunari (nou-promovată)
  • CS Dinamo (nou-promovată)
  • CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
  • Gloria Bistrița (nou-promovată)
  • CSA Steaua București
  • CS Afumați
  • CSM Slatina
  • CSC Șelimbăr
  • CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

  • Corvinul Hunedoara
  • ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
  • FC Bacău (nou-promovată)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
liga 2 steaua bucuresti Corvinul Hunedoara LIVE fc voluntari etapa 8
Știrile zilei din sport
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Superliga
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Citește mai mult
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Campionate
27.09
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Citește mai mult
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Superliga
00:18
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Citește mai mult
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Superliga
27.09
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Citește mai mult
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:59
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
09:27
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
09:21
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Campionate
27.09
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Citește mai mult
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Campionate
27.09
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Citește mai mult
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Superliga
27.09
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Citește mai mult
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
27.09
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 25 rapid 28 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share