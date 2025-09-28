Liga 2, ETAPA #8 Ceahlaul - Chindia , LIVE de la ora 12:30 » Programul complet al rundei + Clasamentul actualizat

- Etapa #8 din Liga 2 continuă astăzi cu duelul Ceahlăul - Chindia, de la ora 12:30.
- Toate meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Deschierea etapei #8 din Liga 2 a adus nu mai puțin de 17 goluri. FC Voluntari a obținut o victorie extrem de importantă, 3-2 cu CSM Reșita, în timp ce Corvinul își menține statul de lider, după 1-0 la Câmpulung.
De asemenea, Andrei Cristea a debutat cu dreptul pe banca celor de la Concordia Chiajna. Ilfovenii s-au impus, scor 2-1, la Afumați.
Ceahlăul - Chindia Târgoviște, live de la ora 12:30
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Arbitru: Buzea Vasile (Giurgiu). Asistenți: Dobre Viorel (Bucureşti), Alexandru Eugen Petre (Buzău)
- Stadion: „Ceahlăul” (Piatra Neamţ)
S-au jucat:
FC Bacău - ASA Târgu Mureș 3-0
- Au marcat: Mitrică ('35, pen), Chirilă ('74), Ciobanu ('75)
- Arbitru: Avram Robert (Piteşti). Asistenți: Carson Marian (Constanţa), Cercel Cosmin (Piatra Neamţ)
- Stadion: „Baza Sportivă FC Bacău” (Ruşi-Ciutea)
FC Voluntari - CSM Reșița 3-2
- Au marcat: Șuteu ('4), Babic ('69), Guțea ('90+2)/ Erico ('18), Jerdea ('88)
- Arbitru: Găman George Cătălin (Craiova). Asistenți: Ilinca Cristian Daniel (Craiova), Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea)
- Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)
Câmpulung - Corvinul Hunedoara 0-1
- A marcat: Ilie ('66)
- Arbitru: Vîrgolici Cristian (Brăila). Asistenți: Ichim Cristi Daniel (Brăila), Vițelaru Cosmin (Vaslui)
- Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)
CS Afumați - Concordia Chiajna 1-2
- Au marcat: M. Ioniță ('33)/ Neicuțescu ('62), Boiciuc ('75)
- Arbitru: Burloiu Dorin (Galaţi). Asistenți: Barbu Florinel (Giurgiu), Florea Bianca (Ploieşti)
- Stadion: „Comunal” (Afumaţi)
CSM Slatina - CS Dinamo 2-0
- Au marcat: Hernando ('23), Lupu ('52)
- Arbitru: Breoi Nicolae (Ploieşti). Asistenți: Tanase Lucian (Piteşti), Puscasu Ana (Iaşi)
- Stadion: „1 Mai” (Slatina)
CSC Dumbrăvița - CSC 1599 Șelimbăr 1-1
Au marcat: Butnărașu ('13)/ Petrescu ('14)
- Arbitru: Filip Claudiu Andrei (Craiova). Asistenți: Cozorici Bogdan Ioan (Zalău), Toth Krisztian (Petreşti)
- Stadion: „Ştefan Dobay” (Dumbrăviţa - Timiş)
Gloria Bistrița - FC Bihor 1-3
- Au marcat: Tavares ('28)/ Stahl ('21, '60), Tincău ('56)
- Arbitru: Nagy Vladimir Andrei (Măhăceni). Asistenți: Ionescu Mihai Marian (Bradu), Băla Casian (Arad)
- Stadion: „Complexul Sportiv Jean Pădureanu” (Bistriţa)
Metalul Buzău - CSM Olimpia Satu Mare 0-1
- A marcat: Zamfir ('46)
- Arbitru: Gherghi Mădălina (Buftea). Asistenți: Noroc Mihaita Adrian (Botoşani), Mihaila Alexandru (Râmnicu Vâlcea)
- Stadion: „Metalul” (Buzău)
Poli Iași - Tunari 2-0
- Au marcat: Hrib ('21), Ghindovean ('63)
- Arbitru: Naidin Valentin (Turnu Măgurele). Asistenți: Dumitrache Stefan (Palanca), Ciuraru Roberto (Sfântu Gheorghe)
- Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi)
Marți, 30 septembrie
Steaua - Sepsi, live de la ora 17:00
- Stadion: „Steaua” (Bucureşti)
Clasamentul Ligii 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul
|8
|22
|2
|FC Bihor
|8
|21
|3
|FC Voluntari
|8
|17
|4
|Chindia Târgoviște
|7
|16
|5
|ASA Tg. Mureș
|8
|16
|6
|Poli Iași
|8
|14
|7
|Concordia Chiajna
|8
|13
|8
|CSM Reșița
|8
|13
|9
|CS Afumați
|8
|13
|10
|Steaua București*
|7
|13
|11
|Sepsi
|7
|13
|12
|Metalul Buzău
|8
|10
|13
|Ceahlăul P.Neamț
|6
|10
|14
|FC Bacău
|8
|9
|15
|CSM Slatina*
|8
|9
|16
|CS Tunari *
|8
|6
|17
|CS Dinamo*
|8
|6
|18
|Gloria Bistrița*
|8
|6
|19
|CSC Dumbrăvița*
|8
|4
|20
|Olimpia Satu Mare*
|8
|4
|21
|Câmpulung
|8
|4
|22
|CSC 1599 Șelimbăr
|8
|2
* Nu au drept de promovare
Situația din Liga 2 privind promovarea
Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.
NU au drept de promovare:
- CS Tunari (nou-promovată)
- CS Dinamo (nou-promovată)
- CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
- Gloria Bistrița (nou-promovată)
- CSA Steaua București
- CS Afumați
- CSM Slatina
- CSC Șelimbăr
- CSC Dumbrăvița
Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:
- Corvinul Hunedoara
- ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
- FC Bacău (nou-promovată)