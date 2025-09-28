Liga 2, ETAPA #8 Ceahlaul - Chindia , LIVE de la ora 12:30 » Programul complet al rundei + Clasamentul actualizat

Etapa #8 din Liga 2 continuă astăzi cu duelul Ceahlăul - Chindia, de la ora 12:30.

Toate meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Deschierea etapei #8 din Liga 2 a adus nu mai puțin de 17 goluri. FC Voluntari a obținut o victorie extrem de importantă, 3-2 cu CSM Reșita, în timp ce Corvinul își menține statul de lider, după 1-0 la Câmpulung.

De asemenea, Andrei Cristea a debutat cu dreptul pe banca celor de la Concordia Chiajna. Ilfovenii s-au impus, scor 2-1, la Afumați.

Ceahlăul - Chindia Târgoviște, live de la ora 12:30

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Arbitru: Buzea Vasile (Giurgiu). Asistenți: Dobre Viorel (Bucureşti), Alexandru Eugen Petre (Buzău)

Buzea Vasile (Giurgiu). Asistenți: Dobre Viorel (Bucureşti), Alexandru Eugen Petre (Buzău) Stadion: „Ceahlăul” (Piatra Neamţ)

S-au jucat:

FC Bacău - ASA Târgu Mureș 3-0

Au marcat: Mitrică ('35, pen), Chirilă ('74), Ciobanu ('75)

Arbitru: Avram Robert (Piteşti). Asistenți: Carson Marian (Constanţa), Cercel Cosmin (Piatra Neamţ)

Avram Robert (Piteşti). Carson Marian (Constanţa), Cercel Cosmin (Piatra Neamţ) Stadion: „Baza Sportivă FC Bacău” (Ruşi-Ciutea)

FC Voluntari - CSM Reșița 3-2

Au marcat: Șuteu ('4), Babic ('69), Guțea ('90+2)/ Erico ('18), Jerdea ('88)

Arbitru: Găman George Cătălin (Craiova). Asistenți: Ilinca Cristian Daniel (Craiova), Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea)

Găman George Cătălin (Craiova). Ilinca Cristian Daniel (Craiova), Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea) Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)

Câmpulung - Corvinul Hunedoara 0-1

A marcat: Ilie ('66)

Arbitru: Vîrgolici Cristian (Brăila). Asistenți : Ichim Cristi Daniel (Brăila), Vițelaru Cosmin (Vaslui)

Vîrgolici Cristian (Brăila). : Ichim Cristi Daniel (Brăila), Vițelaru Cosmin (Vaslui) Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)

CS Afumați - Concordia Chiajna 1-2

Au marcat: M. Ioniță ('33)/ Neicuțescu ('62), Boiciuc ('75)

Arbitru: Burloiu Dorin (Galaţi). Asistenți: Barbu Florinel (Giurgiu), Florea Bianca (Ploieşti)

Burloiu Dorin (Galaţi). Barbu Florinel (Giurgiu), Florea Bianca (Ploieşti) Stadion: „Comunal” (Afumaţi)

CSM Slatina - CS Dinamo 2-0

Au marcat: Hernando ('23), Lupu ('52)

Arbitru: Breoi Nicolae (Ploieşti). Asistenți: Tanase Lucian (Piteşti), Puscasu Ana (Iaşi)

Breoi Nicolae (Ploieşti). Tanase Lucian (Piteşti), Puscasu Ana (Iaşi) Stadion: „1 Mai” (Slatina)

CSC Dumbrăvița - CSC 1599 Șelimbăr 1-1

Au marcat: Butnărașu ('13)/ Petrescu ('14)

Arbitru: Filip Claudiu Andrei (Craiova). Asistenți: Cozorici Bogdan Ioan (Zalău), Toth Krisztian (Petreşti)

Filip Claudiu Andrei (Craiova). Cozorici Bogdan Ioan (Zalău), Toth Krisztian (Petreşti) Stadion: „Ştefan Dobay” (Dumbrăviţa - Timiş)

Gloria Bistrița - FC Bihor 1-3

Au marcat: Tavares ('28)/ Stahl ('21, '60), Tincău ('56)

Arbitru: Nagy Vladimir Andrei (Măhăceni). Asistenți: Ionescu Mihai Marian (Bradu), Băla Casian (Arad)

Nagy Vladimir Andrei (Măhăceni). Ionescu Mihai Marian (Bradu), Băla Casian (Arad) Stadion: „Complexul Sportiv Jean Pădureanu” (Bistriţa)

Metalul Buzău - CSM Olimpia Satu Mare 0-1

A marcat: Zamfir ('46)

Arbitru: Gherghi Mădălina (Buftea). Asistenți: Noroc Mihaita Adrian (Botoşani), Mihaila Alexandru (Râmnicu Vâlcea)

Gherghi Mădălina (Buftea). Noroc Mihaita Adrian (Botoşani), Mihaila Alexandru (Râmnicu Vâlcea) Stadion: „Metalul” (Buzău)

Poli Iași - Tunari 2-0

Au marcat: Hrib ('21), Ghindovean ('63)

Arbitru: Naidin Valentin (Turnu Măgurele). Asistenți: Dumitrache Stefan (Palanca), Ciuraru Roberto (Sfântu Gheorghe)

Naidin Valentin (Turnu Măgurele). Dumitrache Stefan (Palanca), Ciuraru Roberto (Sfântu Gheorghe) Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi)

Marți, 30 septembrie

Steaua - Sepsi, live de la ora 17:00

Stadion: „Steaua” (Bucureşti)

Clasamentul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Corvinul 8 22 2 FC Bihor 8 21 3 FC Voluntari 8 17 4 Chindia Târgoviște 7 16 5 ASA Tg. Mureș 8 16 6 Poli Iași 8 14 7 Concordia Chiajna 8 13 8 CSM Reșița 8 13 9 CS Afumați 8 13 10 Steaua București* 7 13 11 Sepsi 7 13 12 Metalul Buzău 8 10 13 Ceahlăul P.Neamț 6 10 14 FC Bacău 8 9 15 CSM Slatina* 8 9 16 CS Tunari * 8 6 17 CS Dinamo* 8 6 18 Gloria Bistrița* 8 6 19 CSC Dumbrăvița* 8 4 20 Olimpia Satu Mare* 8 4 21 Câmpulung 8 4 22 CSC 1599 Șelimbăr 8 2

* Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

CS Tunari (nou-promovată)

CS Dinamo (nou-promovată)

CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)

Gloria Bistrița (nou-promovată)

CSA Steaua București

CS Afumați

CSM Slatina

CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

Corvinul Hunedoara

ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)

FC Bacău (nou-promovată)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport