„Prea multă tensiune!” Președintele lui Dinamo a analizat lupta dintre Bancu și Armstrong : „Așa o văd eu” +16 foto
Andrei Nicolescu/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Prea multă tensiune!” Președintele lui Dinamo a analizat lupta dintre Bancu și Armstrong: „Așa o văd eu”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 10:05
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 10:05
  • U Craiova - Dinamo 2-2. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a vorbit despre faza controversată din minutul 63 al partidei și despre remiza din Bănie.

Nicușor Bancu a fost eliminat după un duel aprig cu Danny Armstrong. Scoțianul l-a călcat pe fundașul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor, iar acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

Doar fotbalistul Craiovei a văzut cartonașul roșu.

„Nu suntem proști!” Mirel Rădoi, ironic după controversa din meciul cu Dinamo: „Armstrong era roșu de la soare!”
Citește și
„Nu suntem proști!” Mirel Rădoi, ironic după controversa din meciul cu Dinamo: „Armstrong era roșu de la soare!”
Citește mai mult
„Nu suntem proști!” Mirel Rădoi, ironic după controversa din meciul cu Dinamo: „Armstrong era roșu de la soare!”

U Craiova. Dinamo. Andrei Nicolescu: „Eliminarea lui Bancu este mai mult decât evidentă”

Oficialul lui Dinamo a vorbit și el despre cea mai controversată fază a meciului, după ce Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a avut un discurs dur la adresa arbitrajului.

„Dacă e să analizăm faza punctual, pentru Bancu roşu clar, pentru că loveşte. După, la VAR, dacă arbitrul cumva se gândeşte că Armstrong are o reacţie în cădere sau în momentul în care a fost lovit în piept, ar putea să reacţioneze eventual cu un cartonaş galben.

Aşa o văd eu. Eliminarea lui Bancu e mai mult decât evidentă.

Asta e partea rea din ce e la Craiova. Nu vreau să comentez (n.r. afirmațiile lui Mihai Rotaru)”, a declarat Nicolescu, potrivit primasport.ro

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (16 imagini)

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
+16 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Nicolescu: „Mi-a plăcut atitudinea, progresăm

Nicolescu și-a continuat discursul și s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor antrenați de Zeljko Kopic.

„Având în vedere ultimele 15-20 de minute, nu mi se pare un rezultat echitabil. Am luat gol pe mici nesincronizări. Nu cred că U Craiova a arătat ceva deosebit 11 contra 11. Mi-a plăcut atitudinea. Progresăm”.

Întrebat despre lucrurile ce i-au dispăcut în Bănie, oficialul lui Dinamo a afirmat:

„Prea multă tensiune din partea organizatorilor, prea multă tensiune pe margine, e doar un joc de fotbal. E o atmosferă tensionată şi vorbesc de cei care sunt în jurul echipei.

Cu domnul Rotaru am o relaţie foarte bună, foarte corectă. Nu cred că asta este esenţa spiritului cu care se face o competiţie”, a concluzionat Nicolescu pentru sursa citată.

VIDEO. Alexandru Pop a egalat pentru Dinamo în finalul partidei cu U Craiova

Citește și

Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Nationala
09:30
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Citește mai mult
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
„Amândoi sau niciunul!” Nicușor Bancu, singurul eliminat după conflictul cu Armstrong: „Jucătorii plătesc , arbitrii vor avea etapă”
Superliga
09:10
„Amândoi sau niciunul!” Nicușor Bancu, singurul eliminat după conflictul cu Armstrong: „Jucătorii plătesc, arbitrii vor avea etapă”
Citește mai mult
„Amândoi sau niciunul!” Nicușor Bancu, singurul eliminat după conflictul cu Armstrong: „Jucătorii plătesc , arbitrii vor avea etapă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
Universitatea Craiova dinamo superliga andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Superliga
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Citește mai mult
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Campionate
27.09
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Citește mai mult
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Superliga
00:18
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Citește mai mult
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Superliga
27.09
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Citește mai mult
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:59
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
09:27
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
09:21
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Campionate
27.09
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Citește mai mult
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Campionate
27.09
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Citește mai mult
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Superliga
27.09
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Citește mai mult
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
27.09
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 25 rapid 28 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share