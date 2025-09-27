„Prea multă tensiune!” Președintele lui Dinamo a analizat lupta dintre Bancu și Armstrong: „Așa o văd eu”

U Craiova - Dinamo 2-2. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a vorbit despre faza controversată din minutul 63 al partidei și despre remiza din Bănie.

Nicușor Bancu a fost eliminat după un duel aprig cu Danny Armstrong. Scoțianul l-a călcat pe fundașul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor, iar acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

Doar fotbalistul Craiovei a văzut cartonașul roșu.

U Craiova. Dinamo. Andrei Nicolescu: „Eliminarea lui Bancu este mai mult decât evidentă”

Oficialul lui Dinamo a vorbit și el despre cea mai controversată fază a meciului, după ce Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a avut un discurs dur la adresa arbitrajului.

„Dacă e să analizăm faza punctual, pentru Bancu roşu clar, pentru că loveşte. După, la VAR, dacă arbitrul cumva se gândeşte că Armstrong are o reacţie în cădere sau în momentul în care a fost lovit în piept, ar putea să reacţioneze eventual cu un cartonaş galben.

Aşa o văd eu. Eliminarea lui Bancu e mai mult decât evidentă.

Asta e partea rea din ce e la Craiova. Nu vreau să comentez (n.r. afirmațiile lui Mihai Rotaru)”, a declarat Nicolescu, potrivit primasport.ro

Andrei Nicolescu: „ Mi-a plăcut atitudinea, progresăm”

Nicolescu și-a continuat discursul și s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor antrenați de Zeljko Kopic.

„Având în vedere ultimele 15-20 de minute, nu mi se pare un rezultat echitabil. Am luat gol pe mici nesincronizări. Nu cred că U Craiova a arătat ceva deosebit 11 contra 11. Mi-a plăcut atitudinea. Progresăm”.

Întrebat despre lucrurile ce i-au dispăcut în Bănie, oficialul lui Dinamo a afirmat:

„Prea multă tensiune din partea organizatorilor, prea multă tensiune pe margine, e doar un joc de fotbal. E o atmosferă tensionată şi vorbesc de cei care sunt în jurul echipei.

Cu domnul Rotaru am o relaţie foarte bună, foarte corectă. Nu cred că asta este esenţa spiritului cu care se face o competiţie”, a concluzionat Nicolescu pentru sursa citată.

VIDEO. Alexandru Pop a egalat pentru Dinamo în finalul partidei cu U Craiova

