Neagoe, oficial la Petrolul Va fi antrenorul ploieștenilor până la finalul sezonului +  Condiția pentru a continua și în ediția viitoare de campionat
Eugen Neagoe (58 de ani) este aproape de un acord cu Petrolul Ploiești, rămasă fără antrenor după demisia lui Liviu Ciobotariu. Foto: sportpictures.eu
Neagoe, oficial la Petrolul Va fi antrenorul ploieștenilor până la finalul sezonului + Condiția pentru a continua și în ediția viitoare de campionat

alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 09:56
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 09:58
  • Eugen Neagoe (58 de ani) este noul antrenor al echipei Petrolul Ploiești.
  • Banca „lupilor galbeni” rămăsese liberă, după ce Liviu Ciobotariu a fost demis.

Petrolul nu și-a revenit nici după plecarea lui Ciobotariu, demis după 9 etape în care a strâns doar 6 puncte.

Cu „interimarul” Carmel Bărbulescu pe bancă, „lupii” au pierdut și cu Slobozia, scor 0-1. Astfel, oficialii clubului au urgentat căutările pentru un antrenor și s-au oprit la experimentatul Eugen Neagoe.

09:50 Eugen Neagoe, oficial la Petrolul

Clubul din Ploiești a oficializat instalarea lui Eugen Neagoe pe banca echipei.

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre.

Experimentatul tehnician a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în situația în care FC Petrolul Ploiești își va păstra locul în primul eșalon.

Eugen Neagoe (58 ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-și cariera la echipa la care s-a consacrat și ca jucător, Universitatea Craiova.

Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iași, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo București, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, CS U Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău, iar în perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Pițurcă, la echipa națională a României.

Noul antrenor principal al „lupilor” va fi secondat de către Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurențiu Marinescu și George Manea, și va debuta, sâmbătă, pe banca Petrolului, în meciul cu Rapid București, ce se va disputa pe „Ilie Oană”, de la ora 20.30.

🟡🔵 Bun venit, Eugen Neagoe!”.

Știrea inițială

Petrolul și-a găsit antrenor! Eugen Neagoe, gata să semneze: „Suntem aproape de un acord”

Contactat de GOLAZO.ro, tehnicianul a confirmat negocierile: „Da, discut cu Petrolul! Suntem aproape de un acord”.

Neagoe a antrenat-o ultima dată pe Gloria Buzău, care a retrogradat la finalul sezonului trecut în Liga 2, iar ulterior s-a desființat.

Tehnicianul are un CV impunător, conducându-le pe FCU Craiova, Pandurii, Poli Iași, Sepsi, Dinamo, Hermannstadt, Astra, U Cluj, U Craiova și FC Argeș. A avut și experiențe în străinătate, la ASIL Lysi, Aris Limassol și Nea Salamis.

Debut infernal

Pentru Neagoe ar urma un debut extrem de dificil, în derby-ul cu Rapid, pe „Ilie Oană”. Apoi încă două dueluri tari, cu revelația Petrolul și CFR Cluj.

  • Rapid (a)
  • FC Argeș (d)
  • CFR Cluj (a)
  • Csikszereda (d)
  • FC Botoșani (a)
  • Oțelul (a)
  • FCSB (d)

Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
17:40
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
18:03
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
16:43
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
17:06
„Cel mai important pas al carierei” Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
„Cel mai important pas al carierei”  Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
