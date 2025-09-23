Neagoe, oficial la Petrolul Va fi antrenorul ploieștenilor până la finalul sezonului +  Condiția pentru a continua și în ediția viitoare de campionat

Eugen Neagoe (58 de ani) este noul antrenor al echipei Petrolul Ploiești.

Banca „lupilor galbeni” rămăsese liberă, după ce Liviu Ciobotariu a fost demis.

Petrolul nu și-a revenit nici după plecarea lui Ciobotariu, demis după 9 etape în care a strâns doar 6 puncte.

Cu „interimarul” Carmel Bărbulescu pe bancă, „lupii” au pierdut și cu Slobozia, scor 0-1. Astfel, oficialii clubului au urgentat căutările pentru un antrenor și s-au oprit la experimentatul Eugen Neagoe.

Clubul din Ploiești a oficializat instalarea lui Eugen Neagoe pe banca echipei.

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre.

Experimentatul tehnician a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în situația în care FC Petrolul Ploiești își va păstra locul în primul eșalon.

Eugen Neagoe (58 ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-și cariera la echipa la care s-a consacrat și ca jucător, Universitatea Craiova.

Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iași, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo București, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, CS U Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău, iar în perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Pițurcă, la echipa națională a României.

Noul antrenor principal al „lupilor” va fi secondat de către Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurențiu Marinescu și George Manea, și va debuta, sâmbătă, pe banca Petrolului, în meciul cu Rapid București, ce se va disputa pe „Ilie Oană”, de la ora 20.30.

Bun venit, Eugen Neagoe!”.

Debut infernal

Pentru Neagoe ar urma un debut extrem de dificil, în derby-ul cu Rapid, pe „Ilie Oană”. Apoi încă două dueluri tari, cu revelația Petrolul și CFR Cluj.

Rapid (a)

FC Argeș (d)

CFR Cluj (a)

Csikszereda (d)

FC Botoșani (a)

Oțelul (a)

FCSB (d)

