Dinamo nu profită! VIDEO. „Câinii" remizează cu Farul și ratează șansa de a urca pe locul doi în Liga 1
Dinamo - Farul/ Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo nu profită! VIDEO. „Câinii" remizează cu Farul și ratează șansa de a urca pe locul doi în Liga 1

alt-text Iosif Popescu (video) , Alexandru Smeu , Ștefan Neda , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 23:00
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 23:13
  • Dinamo - Farul 1-1. Remiză pentru formația lui Zeljko Kopic în etapa #10 din Liga 1.
  • „Câinii” au urcat pe ultima treaptă a podiumului. Au 19 puncte, la fel ca FC Botoșani, de pe 2, și Rapid, de pe 4.

Partida a început cu Dinamo mult mai prezentă în atacat, iar deschiderea de scor nu a întârziat să apară.

În minutul 8, Milanov a reluat în poartă, cu o lovitură de cap în urma unui corner bătut perfect de Armstrong.

Dinamo a pus tot mai multă presiune până la pauză, însă lipsa de eficiență a elevilor lui Kopic a făcut ca scorul să rămână neschimbat.

Dinamo - Farul, meci
Dinamo - Farul, meci

Dinamo - Farul, meci
În partea secundă, constănțenii au încercat să pună mai mult pericol la poarta lui Epassy, însă camerunezul a reținut fără probleme șutul lui Tănasă din 6 metri.

Ocaziile irosite i-au costat pe cei de la Dinamo: Ramalho avea să restabilească egalitatea în minutul 64, după o eroare a apărării „câinilor”, într-o fază care nu anunța nimic periculos.

Nouă minute mai târziu, Farul putea da lovitura, însă Epassy a respins incredibil șutul lui Larie din 6 metri, iar scorul a rămas același până la final.

VIDEO. Ramalho înscrie și Dinamo ratează șansa de a urca pe locul 2 în Liga 1

Dinamo - Farul 1-1, live

  • A marcat: Milanov (8) / Ramalho (64)
  • Asistența: 11.176

Final de meci.

Min. 90+4 - Gnahore vede cartonașul galben și nu va juca cu Universitatea Craiova.

Min. 79 - Iese Ișfan, intră Cojocaru.

Min. 78 - Iese Musi, intră Caragea.

Min. 73 - Ocazie imensă pentru Farul. Larie trimite la colțul scurt din 8 metri, însă Epassy intervine incredibil.

Min. 71 - Galben pentru Perica.

Min. 70 - Iese Milanov, intră Kyriakou.

Min. 69 - Galben pentru Milanov.

Min. 64 - Gol Farul! Ramalho restabilește egalitatea după o eroare a apărării „câinilor”, într-o fază care nu anunța nimic periculos.

Dinamo - Farul, meci
Dinamo - Farul, meci

Dinamo - Farul, meci
Min. 62 - Iese Armstrong, intră Perica.

Min. 59 - Ies Iancu și Grigoryan, intră Ramalho și Vojtus.

Min. 51 - Tănasă trimite din 6 metri, după o lovitură de cap ratată a lui Dican, însă Epassy reține fără probleme.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 26 - Musi trimite o minge în fața porții, respinsă cu greu de Larie în corner. Dinamo pune tot mai multă presiune și forțează golul doi.

Min. 19 - Galben pentru Larie.

Min. 8 - Gol Dinamo! Milanov deschide scorul după o lovitură de cap în urma unui corner bătut perfect de Armstrong.

Bucuria fanilor dinamoviști la golul lui Milanov:

Min. 1 - A început partida.

20:55 Jucătorii lui Dinamo au intrat pe teren pe „IMN DINAMO”, după mai mulți ani, melodie interpretată de Ștefan Bănică Jr.

Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi
  • Rezerve: Roșca - Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toadea, Soro, Bărbulescu, Mărginean, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Farul: Buzbuchi - Vînă, Larie, Țîru, C. Ganea - G. Iancu, Dican, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă
  • Rezerve: R. Munteanu, Ducan, C. Gheorghe, Duțu, Pellegrini, Seruca, Ramalho, Banu, Nikolov, I. Cojocaru, Sima, Vojtus
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • Stadion: Arena Națională
  • Arbitru Florin Andrei (Târgu Mureș) /Asistenți Adrian Popescu (Craiova), Alexandru Vodă (Alba Iulia)
  • Arbitru VAR Iulian Dima (București) / Asistent VAR Valentin Porumbel (Oltenița)

Atmosfera de pe Arena Națională înaintea meciului

  • Epassy revine în poarta „câinilor” după ce s-a vindecat de varicelă, iar Mărginean a revenit și el după accidentare, fiind rezervă în această seară.
  • Maxime Sivis e titular pe postul de fundaș dreapta, iar Jordan Ikoko nu e nici măcar rezervă.
  • Sunt așteptați peste 10.000 de suporteri la meci. Șansa de a urca pe locul 2 i-a motivat pe suporteri, care au cumpărat multe bilete astăzi, iar clubul a deschis și sectoarele 110 și 111 de la tribuna a doua, care inițial erau blocate.

Zeljko Kopic: „Trebuie să fim la nivelul nostru și să câștigăm cele trei puncte”

La conferința de presă, tehnicianul „câinilor” a vorbit despre absențele din lot cu care se confruntă înaintea acestei partide.

„Echipa este într-o formă bună, săptămâna aceasta ne-am antrenat bine, am avut programul nostru standard. Cristi Mihai încă nu este apt, ceilalți jucători sunt bine.

Mazilu este încă în programul său individual, iar acest lucru va dura ceva timp”.

Kopic a lăudat formația antrenată de Ianis Zicu și este de părere că Dinamo va avea o partidă grea, însă este încrezător ca va obține un rezultat pozitiv.

Farul are calitate, a început sezonul foarte bine, după aceea a avut unele rezultate nu foarte bune. Totuși, a avut câteva evoluții bune și cu siguranță jucătorii vor intra pe teren cu atitudine și vor încerca să își îmbunătățească nivelul, să dea totul pe teren pentru un rezultat pozitiv.

Noi trebuie să fim la nivelul nostru, să jucăm cât mai bine posibil, mai ales că jucăm acasă, și să câștigăm cele trei puncte.”, a declarat Zeljko Kopic.

Ianis Zicu: „Nu jucăm cu Liverpool”

Ianis Zicu este încrezător înaintea partidei cu fosta sa echipă.

„Întâlnim un adversar foarte bun, care, în momentul de față, după statisticile Wyscout, merită să fie pe primul loc, așa cum arată jocul lor, aproape de Craiova. Cred că de multe ori au avut un joc mai ofensiv mai bun decât Craiova.

Trebuie să avem o mentalitate corectă, să nu avem teamă că întâlnim un adversar din campionat.

Nu jucăm cu Liverpool. Până la urmă, sunt colegii lor, pe care îi cunosc, cu care s-au duelat de multe ori și trebuie să aibă această răutate de a demonstra că sunt la fel de buni sau poate chiar mai buni.

Partida este foarte grea, dar suntem pregătiți pentru a reacționa imediat. Avem, după o înfrângere la Craiova, a doua deplasare foarte grea și trebuie să obținem puncte, a declarat Ianis Zicu, la conferința de presă.

David Maftei, Dan Sîrbu și Furtado sunt indisponibili, fiind accidentați. În lot va fi Vojtus, recuperat.

Dinamo - Farul, cele mai interesante informații

Cinci succese și o remiză au înregistrat bucureștenii în ultimele șase runde, rezultate în urma cărora au urcat pe podium.

Palmaresul dobrogenilor pe teren advers în campionatul curent cuprinde o victorie (2-1 cu FCSB), un egal (1-1 cu FC Botoșani) și trei partide pierdute.

Dinamo este singura echipă cu cinci meciuri fără gol încasat în primele nouă etape.

Farul este formația care a utilizat cei mai puțini străini, doar șapte (Dinamo - 13).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 31 de ori, de opt ori s-au impus roș-albii, de 15 ori au câștigat dobrogenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Bucureștenii nu au mai câștigat în campionat pe teren propriu din 27 octombrie 2019, Dinamo - Viitorul 3-2.

În stagiunea precedentă, cele două s-au confruntat doar în sezonul regular, când constănțenii au luat patru puncte din cele șase puse în joc, 1-1 acasă și 2-0 în deplasare.

Va fi o partidă specială pentru antrenorul Ianis Zicu, care a debutat pe prima scenă ca jucător chiar în tricoul dinamoviștilor (14 aprilie 2001, Dinamo - Gaz Metan Mediaș 4-2) și a evoluat la clubul bucureștean pe durata a opt sezoane, cucerind două titluri (2001-2002, 2003-2004), informează lpf.ro

