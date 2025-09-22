„Cum e relația ta cu Viktor Orban?” Marco Rossi, dezvăluiri incredibile: „Îmi dă mai mereu mesaje, dar am libertate! Ungaria mi-a salvat viața!”
„Cum e relația ta cu Viktor Orban?" Marco Rossi, dezvăluiri incredibile: „Îmi dă mai mereu mesaje, dar am libertate! Ungaria mi-a salvat viața!"

  • Marco Rossi (61 de ani), selecționerul Ungariei, a vorbit în presa din Italia despre relația sa cu controversatul premier Viktor Orban.

Într-un interviu acordat cotidianului Gazzetta dello Sport, Marco Rossi povestește cum a început aventura sa surprinzătoare în Ungaria:

„În 2011, am venit la Budapesta ca să investesc într-un restaurant. Eram dezamăgit de fotbalul italian. Soția și un prieten m-au convins să dau un telefon directorului sportiv de la Honved. Nu mă rugasem de nimeni în viața mea, credeți-mă. Au trecut aproape 15 ani și încă sunt aici. Țara asta mi-a salvat viața!”.

Fost jucător la Torino, Brescia, Sampdoria sau Frankfurt, Rossi și-a început de jos cariera de antrenor, cu echipe mici ca Lumezzane, Pro Patria, Scafatese, Cavese. Cel mai important nume antrenat a fost Spezia, în perioada 2008-2009.

După Cavese, în februarie 2011, Rossi a rămas șomer. Până a sunat la Honved și a preluat formația din prima ligă maghiară. „Ungaria mi-a dat oportunitatea de a lucra, Italia nu! Mi-au și cerut bani ca să antrenez!”, mărturisește Rossi.

Era gata să cedeze până să ajungă în Ungaria: „A fost o perioadă dificilă până în iunie 2012. M-am gândit să renunț la antrenorat și să devin contabil. Fratele meu avea o afacere în Veneto și urma să fac un curs la Torino, să mă mut cu mama și să încep o nouă viață la aproape 50 de ani”.

A preluat-o pe Honved, pe care a condus-o în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, reușind să câștige și titlul în ultimul sezon. A urmat un sezon la Dunajska Streda, în Slovacia, la echipa susținută financiar de statul maghiar, la fel cum se întâmplă și cu Sepsi și Csikszereda în România.

A stat doar un sezon, pentru că maghiarii l-au chemat să preia naționala, pe care a dus-o din Liga C până în Liga A din Nations League, alături de giganții Europei.

În mandatul său, care a fost prelungit în vară până în 2030!, Rossi a reușit să califice Ungaria la două turnee finale, Euro 2020 și Euro 2024: „Un miracol! Probabil că am debutat zeci de jucători. Scoutingul pe care îl facem e incredibil. Toată lumea știe de Szoboszlai și Kerkez, dar succesul real este să găsești un jucător ca Varga, care era la liga a patra și lucra într-o fabrică!”.

Italienii n-au ratat ocazia să-l întrebe pe Rossi despre relația cu Viktor Orban, premierul controversat al Ungariei, pentru care sportul a fost una dintre priorități la nivel național.

„O relație excelentă! Ne întâlnim din când în când, este un mare fan. Mai mereu îmi dă mesaje ca să afle echipa de start sau ce jucători urmează să chem la națională. Dar am libertate completă în privința tuturor”, spune tehnicianul italian.

Care dezvăluie și ce vis are: „Să duc Ungaria la un Campionat Mondial după 40 de ani. Dacă voi reuși, mă gândesc să mă retrag. Nu mă vor uita niciodată dacă reușesc”.

Începutul preliminariilor n-a fost unul fericit, 2-2 cu Irlanda și 2-3 cu Portugalia, într-o grupă din care mai face parte și Armenia.

Foarte iubit în țara vecină, Rossi a fost și criticat dur după ce Ungaria a fost eliminată în faza grupelor la Euro 2024, unde a terminat pe locul 3, peste Scoția, dar sub Germania și Elveția.

Chiar și în aceste condiții, italianul care a primit și cetățenia maghiară în urmă cu doi ani, are numai cuvinte de laudă pentru țara care l-a adoptat când Italia i-a întors spatele:

„Am primit multe înjurături pe rețelele de socializare. Mi-au amenințat și familia, dar nu-mi pasă.

Sunt recunoscător Ungariei pentru că mi-a salvat viața. Locuiesc și la Budapesta, un oraș sigur. La Londra, Paris sau Milano, când vine noaptea trebuie să fugi!”.

