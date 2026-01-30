Dinamo - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul „lupilor galbeni”, a avut un schimb de replici cu suporterii „câinilor”.

Tehnicianul, care a stat pe banca lui Dinamo în 2019, a fost înjurat de fanii gazdelor.

Eugen Neagoe l-a trimis pe teren pe Gheorghe Grozav în minutul 63, la scorul de 1-0 pentru Dinamo, iar acesta a reușit să marcheze golul egalizator în minutul 82, rezultat care a împiedicat-o pe Dinamo să urce pe primul loc.

Dinamo - Petrolul 1-1 . Eugen Neagoe, înjurat de fanii „câinilor”: „Băăă, eu niciodată nu v-am jignit”

Înainte de a intra la vestiare, antrenorul Petrolului și-a auzit numele strigat de suporterii lui Dinamo. În imaginile surprinse de Prima Sport se vede cum, după ce și-a dat seama că este înjurat, Neagoe s-a îndreptat către fani și a strigat nervos: „Băăă, eu am vorbit frumos cu voi. Niciodată nu v-am jignit”.

Eugen Neagoe a antrenat-o pe Dinamo în 2019, însă mandatul său a durat doar cinci meciuri, în care a obținut o singură victorie, 4-2 cu Academica Clinceni.

În timpul partidei cu Universitatea Craiova (0-2), al doilea meci al său pe banca dinamoviștilor, disputat pe 21 iulie, tehnicianul a suferit un stop cardiorespirator.

VIDEO: Golul marcat de Gicu Grozav în meciul Dinamo - Petrolul 1-1

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 3, cu 45 de puncte, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția 12, cu 21 de puncte.

