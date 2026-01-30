CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”, a anunțat noi transferuri în Gruia

Oficialul clujenilor a dezvăluit și cum l-a șocat Kurt Zouma (31 de ani), vedeta care a plecat după doar 3 meciuri în tricoul vișiniu.

CFR Cluj a fost condusă de două ori de echipa lui Mihai Teja, dar s-a impus în ultimele minute ale partidei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”.

Iuliu Mureșan anunță întăriri la CFR Cluj: „Mai aducem jucători”

Iuliu Mureșan a transmis, la Digi Sport, că „feroviarii” vor continua campania de transferuri: „Mai aducem jucători. După Zahovic, nu știu, mai vedem”.

Președintele lui CFR Cluj dorește să întărească compartimentul defensiv.

„ Vom mai aduce jucători. Vor mai veni sigur un fundaș și mai vedem. Mijlocași avem. Sunt doi pe post acolo.

La atacanți, acum, am adus și avem, la extreme avem dubluri și la fundașii centrali este problema cel mai mare”, a continuat Iuliu Mureșan.

Pentru postul de atacant, CFR Cluj l-a transferat pe slovenul Luka Zahovic. Mureșan a povestit un episod amuzant cu noul jucător al ardelenilor, despre care a aflat abia când a venit la Cluj că este fiul lui Zlatko Zahovic, fostul. mijlocaș ofensiv de la Valencia și Benfica.

„L-am adus pe Zahovic. Eu nici nu m-am prins că e fiul lui Zlatko. După aia am aflat și am rămas surprins. Fără să mă gândesc, i-am spus că are nume de fotbalist. Și a zis: «Păi da, tata a fost»” , a spus Mureșan.

500.000 de euro este cota de piață a lui Luka Zahovic, conform transfermarkt.com

Iuliu Mureșan a fost șocat când l-a întâlnit pe Kurt Zouma: „Am întrebat «Cine e ăla?»”

Iuliu Mureșan a vorbit și despre Kurt Zouma, vedeta de la Chelsea, care a plecat din Gruia după doar 3 meciuri. Acesta a recunoscut că a fost șocat de problemele la genunchi ale fundașului.

„Erau probleme în vestiar, existau «bisericuțe». Conducerea de dinainte m-a rugat să intervin. Aveam obiceiul să organizez o masă cu jucătorii la mine acasă și am făcut asta. A fost o decizie bună. Am observat imediat situația.

L-am văzut de la 100 de metri pe unul cu genunchiul umflat, abia mergea, șchiopăta. Am întrebat: «Cine e ăla? I-ați făcut RMN?». Atunci am aflat că e Zouma. RMN-ul era făcut și s-au știut problemele lui. Numai că s-a zis că mai sunt și alți jucători care au asemenea probleme și joacă” .

278 de minute a jucat Kurt Zouma în cele 4 luni petrecute la CFR Cluj

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa M Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 FC Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul Galați 23 36 7 U Cluj 23 36 8 CFR Cluj 24 35 9 UTA Arad 23 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 24 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport