„Mai aducem jucători” Iuliu Mureșan anunță noi transferuri la CFR Cluj + Cum l-a șocat Zouma
Kurt Zouma FOTO: SportPictures
Superliga

„Mai aducem jucători” Iuliu Mureșan anunță noi transferuri la CFR Cluj + Cum l-a șocat Zouma

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 21:20
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 21:22
  • CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”, a anunțat noi transferuri în Gruia
  • Oficialul clujenilor a dezvăluit și cum l-a șocat Kurt Zouma (31 de ani), vedeta care a plecat după doar 3 meciuri în tricoul vișiniu.

CFR Cluj a fost condusă de două ori de echipa lui Mihai Teja, dar s-a impus în ultimele minute ale partidei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”.

Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Citește și
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Citește mai mult
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off

Iuliu Mureșan anunță întăriri la CFR Cluj: „Mai aducem jucători”

Iuliu Mureșan a transmis, la Digi Sport, că „feroviarii” vor continua campania de transferuri: „Mai aducem jucători. După Zahovic, nu știu, mai vedem”.

Președintele lui CFR Cluj dorește să întărească compartimentul defensiv.

Vom mai aduce jucători. Vor mai veni sigur un fundaș și mai vedem. Mijlocași avem. Sunt doi pe post acolo.

La atacanți, acum, am adus și avem, la extreme avem dubluri și la fundașii centrali este problema cel mai mare”, a continuat Iuliu Mureșan.

Pentru postul de atacant, CFR Cluj l-a transferat pe slovenul Luka Zahovic. Mureșan a povestit un episod amuzant cu noul jucător al ardelenilor, despre care a aflat abia când a venit la Cluj că este fiul lui Zlatko Zahovic, fostul. mijlocaș ofensiv de la Valencia și Benfica.

„L-am adus pe Zahovic. Eu nici nu m-am prins că e fiul lui Zlatko. După aia am aflat și am rămas surprins. Fără să mă gândesc, i-am spus că are nume de fotbalist. Și a zis: «Păi da, tata a fost»”, a spus Mureșan.

500.000 de euro
este cota de piață a lui Luka Zahovic, conform transfermarkt.com

Iuliu Mureșan a fost șocat când l-a întâlnit pe Kurt Zouma: „Am întrebat «Cine e ăla?»”

Iuliu Mureșan a vorbit și despre Kurt Zouma, vedeta de la Chelsea, care a plecat din Gruia după doar 3 meciuri. Acesta a recunoscut că a fost șocat de problemele la genunchi ale fundașului.

„Erau probleme în vestiar, existau «bisericuțe». Conducerea de dinainte m-a rugat să intervin. Aveam obiceiul să organizez o masă cu jucătorii la mine acasă și am făcut asta. A fost o decizie bună. Am observat imediat situația.

L-am văzut de la 100 de metri pe unul cu genunchiul umflat, abia mergea, șchiopăta. Am întrebat: «Cine e ăla? I-ați făcut RMN?». Atunci am aflat că e Zouma. RMN-ul era făcut și s-au știut problemele lui. Numai că s-a zis că mai sunt și alți jucători care au asemenea probleme și joacă”.

278 de minute
a jucat Kurt Zouma în cele 4 luni petrecute la CFR Cluj

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMPuncte
1U Craiova2346
2Rapid 2345
3Dinamo 2344
4FC Argeș2340
5Botoșani2338
6Oțelul Galați2336
7U Cluj2336
8CFR Cluj2435
9UTA Arad2335
10Farul 2331
11FCSB2331
12Unirea Slobozia2321
13Petrolul 2320
14Csikszereda 2319
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus 2411

Citește și

Uluit de Djokovic Cristian Tudor Popescu, după calificarea sârbului în finala Australian Open: „Biruința spiritului asupra cărnii și timpului”
Tenis
18:25
Uluit de Djokovic Cristian Tudor Popescu, după calificarea sârbului în finala Australian Open: „Biruința spiritului asupra cărnii și timpului”
Citește mai mult
Uluit de Djokovic Cristian Tudor Popescu, după calificarea sârbului în finala Australian Open: „Biruința spiritului asupra cărnii și timpului”
Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului
Superliga
17:06
Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului
Citește mai mult
Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
CFR Cluj transfer Iuliu Muresan SUPER kurt zouma
Știrile zilei din sport
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Europa League
30.01
Politic, raport șocant! Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Citește mai mult
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Handbal
30.01
„Escrocherie inimaginabilă” N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Citește mai mult
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Europa League
30.01
România rămâne la munca de jos Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Citește mai mult
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Liga Campionilor
30.01
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Citește mai mult
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:19
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”
00:10
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy
22:33
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul
23:51
Reghecampf, victorie mare în Africa Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi
 Reghecampf, victorie mare în Africa  Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Top stiri din sport
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
Europa League
30.01
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
Citește mai mult
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Europa League
30.01
„Vechea Steaua nu mai există!” Presa din Turcia, ironică în privința identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Citește mai mult
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Superliga
30.01
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Citește mai mult
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous
Europa League
30.01
Conflict în tabăra turcilor VIDEO: Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous
Citește mai mult
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous

Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 18 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
31.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share