Eugen Trică, atac bizar  Fostul căpitan al Stelei îi critică pe Charalambous și pe Mandorlini: „De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor”

Eugen Trică (49 de ani), fost jucător la Steaua și la Universitatea Craiova, a lansat un atac la adresa a doi antrenori străini din Liga 1, Elias Charalmbous (45 de ani), de la FCSB, respectiv Andrea Mandorlini (65 de ani), de la CFR Cluj.

Trică este deranjat de faptul că ambii antrenori continuă să vorbească la conferințele de presă în altă limbă decât română, în ciuda experienței vaste acumulate în Liga 1.

Eugen Trică: „Nu ne respectă ca popor”

Dacă Elias Charlambous alege să vorbească în limba engleză, Andrea Mandorlini continuă să răspundă întrebărilor în limba italiană, în ciuda faptului că acesta înțelege limba română.

La flash-interviurile de la finalul partidei, antrenorul celor de la CFR Cluj este asistat de ofițerul de presă al ardelenilor, care traduce ce spune tehnicianul din Cizmă.

„Charalambous de câți ani e în România? De doi ani jumate. Bă, dar tu n-ai prins o boabă să vorbești românește un pic. Spurcat cum o fi, vorbește românește.

Mandorlini e la al cincilea mandat la CFR Cluj. La fel, în italiană.

Napoli (n.r. - Nicolo) a stat 20 de ani la Craiova. Nu vorbește românește. Vi se pare normal? Înseamnă că nu ne respectă ca popor.

Eu am învățat bulgărește după trei luni de zile. Și am vorbit bulgărește”, a declarat Eugen Trică la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, alege și el să-și țină discursurile în limba engleză.

Eugen Trică, fără echipă de 5 luni

Eugen Trică a agățat ghete în cui în anul 2011, după o carieră de fotbalist profesionist de peste 15 ani.

A trecut pe la echipe precum Steaua, Universitatea Craiova sau CFR Cluj. În străinătate a jucat pentru Litex Loveci, ȚSKA Sofia (ambele din Bulgaria), Maccabi Tel Aviv (Israel) sau Anorthosis Famagusta (Cipru).

Ultima sa aventură ca jucător s-a consumat la Concordia Chiajna.

4 selecții la echipa națională a bifat Trică între 1999-2007

După ce s-a retras, Trică s-a apucat de antrenorat. FC U Craiova, CFR Cluj, Metaloglobus sau Concordia Chiajna sunt câteva dintre echipele conduse de fostul căpitan al Stelei pe plan intern.

Sohar și Litex Loveci sunt echipele antrenate de Trică în afara României. Și-a încheiat aventura în Bulgaria pe 22 mai 2025, după 21 de meciuri petrecute pe băncile celor două cluburi.

