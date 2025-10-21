Eugen Trică, atac bizar  Fostul căpitan al Stelei îi critică pe Charalambous și pe Mandorlini: „De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor”
Andrea Mandorlini și Elias Charalambous/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

Eugen Trică, atac bizar Fostul căpitan al Stelei îi critică pe Charalambous și pe Mandorlini: „De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 13:13
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 13:14
  • Eugen Trică (49 de ani), fost jucător la Steaua și la Universitatea Craiova, a lansat un atac la adresa a doi antrenori străini din Liga 1, Elias Charalmbous (45 de ani), de la FCSB, respectiv Andrea Mandorlini (65 de ani), de la CFR Cluj.

Trică este deranjat de faptul că ambii antrenori continuă să vorbească la conferințele de presă în altă limbă decât română, în ciuda experienței vaste acumulate în Liga 1.

Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor
Citește și
Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor
Citește mai mult
Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor

Eugen Trică: „Nu ne respectă ca popor”

Dacă Elias Charlambous alege să vorbească în limba engleză, Andrea Mandorlini continuă să răspundă întrebărilor în limba italiană, în ciuda faptului că acesta înțelege limba română.

La flash-interviurile de la finalul partidei, antrenorul celor de la CFR Cluj este asistat de ofițerul de presă al ardelenilor, care traduce ce spune tehnicianul din Cizmă.

„Charalambous de câți ani e în România? De doi ani jumate. Bă, dar tu n-ai prins o boabă să vorbești românește un pic. Spurcat cum o fi, vorbește românește.

Mandorlini e la al cincilea mandat la CFR Cluj. La fel, în italiană.

Napoli (n.r. - Nicolo) a stat 20 de ani la Craiova. Nu vorbește românește. Vi se pare normal? Înseamnă că nu ne respectă ca popor.

Eu am învățat bulgărește după trei luni de zile. Și am vorbit bulgărește”, a declarat Eugen Trică la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, alege și el să-și țină discursurile în limba engleză.

Eugen Trică, ]n anul 2015, pe vremea când era antrenor la CFR Cluj/ Foto:sportpictures.eu Eugen Trică, ]n anul 2015, pe vremea când era antrenor la CFR Cluj/ Foto:sportpictures.eu
Eugen Trică, ]n anul 2015, pe vremea când era antrenor la CFR Cluj/ Foto:sportpictures.eu

Eugen Trică, fără echipă de 5 luni

Eugen Trică a agățat ghete în cui în anul 2011, după o carieră de fotbalist profesionist de peste 15 ani.

A trecut pe la echipe precum Steaua, Universitatea Craiova sau CFR Cluj. În străinătate a jucat pentru Litex Loveci, ȚSKA Sofia (ambele din Bulgaria), Maccabi Tel Aviv (Israel) sau Anorthosis Famagusta (Cipru).

Ultima sa aventură ca jucător s-a consumat la Concordia Chiajna.

4
selecții la echipa națională a bifat Trică între 1999-2007

După ce s-a retras, Trică s-a apucat de antrenorat. FC U Craiova, CFR Cluj, Metaloglobus sau Concordia Chiajna sunt câteva dintre echipele conduse de fostul căpitan al Stelei pe plan intern.

Sohar și Litex Loveci sunt echipele antrenate de Trică în afara României. Și-a încheiat aventura în Bulgaria pe 22 mai 2025, după 21 de meciuri petrecute pe băncile celor două cluburi.

Citește și

Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor
Stranieri
12:09
Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor
Citește mai mult
Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor
Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter : „Acesta e obiectivul nostru”
Liga Campionilor
12:01
Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter: „Acesta e obiectivul nostru”
Citește mai mult
Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter : „Acesta e obiectivul nostru”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
CFR Cluj steaua bucuresti steaua liga 1 Eugen Trica andrea mandorlini fcsb superliga elias charalambous
Știrile zilei din sport
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Superliga
21.10
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Citește mai mult
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Gimnastica
21.10
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Citește mai mult
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Europa League
21.10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Citește mai mult
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
09:05
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
Îi calcă pe urmele tatălui său  Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
23:55
„Dublă” Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
22:42
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Top stiri din sport
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Campionate
21.10
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Citește mai mult
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Superliga
21.10
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Citește mai mult
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Diverse
21.10
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Citește mai mult
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Diverse
21.10
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Citește mai mult
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 38 rapid 47 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share