Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor

Răzvan Sava (23 de ani) a fost rezervă în meciul Cremonese - Udinese 1-1 din etapa 7 a Serie A, după șase partide în care a fost utilizat ca titular.

Maduka Okoye (26 de ani), portarul de bază al echipei, și-a reluat locul între buturi după ce a ispășit o suspendare de două luni, primită pentru implicare în pariuri sportive.

Sava a trecut în plan secund la Udinese: „Okoye a fost întotdeauna portarul nostru numărul unu”

Sava a încasat nouă goluri în cele șase meciuri jucate în acest sezon, reușind să păstreze poarta intactă în partida cu Pisa din 14 septembrie.

Pe 20 octombrie, portarul român a fost rezervă în meciul în care Udinese a primit gol după mai puțin de cinci minute.

Înainte de meciul cu Cremonese, Kosta Runjaic, antrenorul formației la care activează Sava, a declarat:

Okoye a fost întotdeauna portarul nostru numărul unu, chiar și atunci când nu a fost disponibil. Sunt fericit că s-a întors. S-a antrenat bine și a folosit această perioadă și a folosit acest timp pentru a reflecta asupra lui însuși. A ieșit din această experiență și mai puternic. Suntem bucuroși că este din nou disponibil și avem încredere în el. Kosta Runjaic

Antrenorul german a vorbit și despre Sava,

„Sava a oferit câteva evoluții solide. L-a înlocuit pe Okoye și anul trecut și este o provocare excelentă pentru el. Și el are toată încrederea mea și se va îmbunătăți.

Ultimele luni au fost pentru el o oportunitate de dezvoltare, atât personală, cât și ca portar”, a declarat Kosta Runjaic, conform udinese.it.

Rezultatele înregistrate de Udinese cu Sava în poartă în sezonul 2025-2026:

Udinese - Hellas Verona 1-1

Inter Milano - Udinese 1-2

Pisa - Udinese 0-1

Udinese - AC Milan 0-3

Sassuolo - Udinese 3-1

Udinese - Cagliari 1-1

2,5 milioane de euro valorează în acest moment Răzvan Sava (Transfermarkt), exact cât a plătit Udinese pentru a-l lua de la CFR în 2024

