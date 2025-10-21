Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor

- Răzvan Sava (23 de ani) a fost rezervă în meciul Cremonese - Udinese 1-1 din etapa 7 a Serie A, după șase partide în care a fost utilizat ca titular.
Maduka Okoye (26 de ani), portarul de bază al echipei, și-a reluat locul între buturi după ce a ispășit o suspendare de două luni, primită pentru implicare în pariuri sportive.
Sava a trecut în plan secund la Udinese: „Okoye a fost întotdeauna portarul nostru numărul unu”
Sava a încasat nouă goluri în cele șase meciuri jucate în acest sezon, reușind să păstreze poarta intactă în partida cu Pisa din 14 septembrie.
Pe 20 octombrie, portarul român a fost rezervă în meciul în care Udinese a primit gol după mai puțin de cinci minute.
Înainte de meciul cu Cremonese, Kosta Runjaic, antrenorul formației la care activează Sava, a declarat:
Okoye a fost întotdeauna portarul nostru numărul unu, chiar și atunci când nu a fost disponibil. Sunt fericit că s-a întors. S-a antrenat bine și a folosit această perioadă și a folosit acest timp pentru a reflecta asupra lui însuși. A ieșit din această experiență și mai puternic. Suntem bucuroși că este din nou disponibil și avem încredere în el. Kosta Runjaic
Antrenorul german a vorbit și despre Sava,
„Sava a oferit câteva evoluții solide. L-a înlocuit pe Okoye și anul trecut și este o provocare excelentă pentru el. Și el are toată încrederea mea și se va îmbunătăți.
Ultimele luni au fost pentru el o oportunitate de dezvoltare, atât personală, cât și ca portar”, a declarat Kosta Runjaic, conform udinese.it.
Rezultatele înregistrate de Udinese cu Sava în poartă în sezonul 2025-2026:
- Udinese - Hellas Verona 1-1
- Inter Milano - Udinese 1-2
- Pisa - Udinese 0-1
- Udinese - AC Milan 0-3
- Sassuolo - Udinese 3-1
- Udinese - Cagliari 1-1