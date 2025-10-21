Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter: „Acesta e obiectivul nostru”

Cristi Chivu (44 de ani) a prefațat partida cu belgienii de la Saint-Gilloise, din etapa #3 a Ligii Campionilor.

Union Saint-Gilloise - Inter Milano se joacă astăzi, de la 22:00, și va fi transmis în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3.

Inter va înfrunta marți seară campioana Belgiei, în deplasare, și va încerca să bifeze a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor.

Cristi Chivu: „Vrem ca în primăvară să fim pe prima scenă”

În conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul român Cristi Chivu a vorbit despre obiectivele echipei pe termen lung.

„Întotdeauna am spus asta: fiind Inter, avem obligația să gândim la scară largă. Apoi, de la vorbe la fapte, drumul este lung. Dar avem un grup de jucători cu calitate și un club care ne susține și ne permite să luptăm cu succes pe toate fronturile, inclusiv în Coppa Italia.

Trebuie să arătăm cea mai bună versiune a noastră, să câștigăm meci după meci și să intrăm în primăvară cu șanse în toate competițiile. Când spun că vrem să ajungem departe, mă refer la asta: în martie-aprilie să fim pe prima scenă. Acesta este obiectivul nostru”, a declarat Chivu la conferință, potrivit inter.it.

Până acum, Inter a bifat două victorii în Liga Campionilor, 2-0 cu Ajax și 3-0 cu Slavia Praga.

FOTO. Cristi Chivu, în Juventus - Inter 4-3

Cristi Chivu: „Pentru mine nu există titulari”

Întrebat despre situația accidentărilor și despre formația pe care o va alinia în Belgia, Chivu a răspuns:

„Nu vorbesc despre rotații, vorbesc despre alegeri. Pentru mine nu există titulari, spun asta de două luni. Am încredere în fiecare dintre cei 25 de jucători ai mei. Toți sunt grozavi și pregătiți să joace.

Sunt fericit să am un astfel de grup, pentru că mă ajută să duc mai departe o muncă și un proiect în care cred, cu un mediu pozitiv, în care toată lumea crede că poate contribui. Aceasta este puterea noastră.

Lautaro este bine. Avea niște probleme înainte de meciul cu Roma, dar a dat totul pe teren și s-a descurcat bine la antrenamentul de a doua zi. S-a antrenat normal astăzi. În ceea ce-l privește pe Marcus, mai avem nevoie de puțin timp. Vrem să-l recuperăm cât mai curând posibil, dar va fi dificil să-l avem la meciul cu Napoli”, a mai spus Chivu.

