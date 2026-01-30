„Am auzit că eu mă băteam” Charalambous a fost ironic la conferință. Ce a spus despre conflictul de la pauză, „the papagals” și protestul fanilor +8 foto
Elias Charalambous, la conferința de joi noapte
„Am auzit că eu mă băteam” Charalambous a fost ironic la conferință. Ce a spus despre conflictul de la pauză, „the papagals” și protestul fanilor

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 09:36
  • Elias Charalambous a certat jurnaliștii după FCSB - Fenerbahce 1-1, spunând că se caută prea multe subiecte în afara fotbalului: „Știu că voi vreți să aveți titluri, e bine pentru media, dar puteți să aveți titluri mai bune decât ce vreți voi ca oamenii să citească”. 

Joi noapte, la conferința de după meci, după 1-1 cu Fenerbahce, ultima apariție a campioanei în actuala ediție de Europa League, Elias Charalambous a certat jurnaliștii, spunându-le să vorbească despre fotbal.

Nu se teme de demitere Charalambous,   mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec”
Nu se teme de demitere Charalambous, mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec”
Nu se teme de demitere Charalambous,   mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec”

Charalambous, despre conflictul de la pauză: „Am încercat să ajut”

Când subiectul dialogului a atins incidentele de la pauză, din fața vestiarelor, antrenorul lui FCSB a replicat:

„Nu știu ce informații aveți, a fost un conflict între jucători care se întâmplă în aproape toate meciurile. Nimic special. Nu știu de ce se acordă atât de multă atenție unor asemenea lucruri, încă o dată.

Am venit aici să vedem fotbal. Se întâmplă aproape în toate partidele pe teren sau în culise.

M-am dus încercând să ajut, pentru că am auzit că eu am fost cel care mă băteam (râde malițios).

S-a rezolvat foarte repede problema, nu știu de ce mă întrebați. Suntem aici pentru fotbal, nu mai dați atenție unor asemenea lucruri. Putem crea orice subiect, să vorbim despre fotbal”.

În fața unui asemenea adversar, dacă nu marchezi, plătești! A fost bine că ne-am creat ocazii. Nu am reușit să înscriem, dar pe de altă parte adversarii au un portar pe care au plătit milioane. De aceea au plătit milioane. Nu e o scuză pentru noi, dar trebuie să dăm credit și portarului advers Elias Charalambous, antrenor FCSB

Despre „papagals”: „Știu că am zis multe lucruri interesante și am făcut titluri”

Întrebat dacă se referea la analiștii de televiziune când a spus „the papagals”, tehnicianul nu a vrut să continue. Încă o înțepătură.

„Nu mă uit la TV, nu citesc media. Aud unele lucruri. Suntem aici să vorbim despre fotbal.

Știu că miercuri am zis multe lucruri interesante și am făcut titluri.

Nu pot pierde timp cu asemenea lucruri. Știu că voi vreți să aveți titluri, e bine pentru media, dar puteți să aveți titluri mai bune decât ce vreți voi ca oamenii să citească”, a declarat Charalambous.

Când un reporter a insistat, „cine sunt «papagalii»?”, a răspuns ironic: „Întrebări despre fotbal? Ceva despre fotbal, despre tactică?”.

Nu a vrut să comenteze plecarea lui Alibec. „Sunt Bîrligea și Thiam suficienți?”, a fost întrebat. „Mai mult decât suficienți”.

Cel mai bun jucător al meciului a fost portarul adversarilor, ceea ce spune multe. Au tras de timp în multe momente. Și asta înseamnă mult Elias Charalambous, antrenor FCSB

Charalambous: „Fanii au arătat că sunt supărați și trebuie să fie supărați”

S-a referit la protestul suporterilor, care nu și-au susținut echipa joi seară.

„Fanii au protestat, dar într-un mod corect. Nu au făcut ceva rău. E dreptul lor, e normal. Sunt triști pentru că echipa nu mai joacă așa cum au fost obișnuiți anul trecut”, a afirmat antrenorul.

„Nu au făcut ceva care să coste echipa. Au arătat că sunt supărați și trebuie să fie supărați. Noi trebuie să-i facem din nou fericiți câștigând meciuri”.

Nu am avut consistență, au fost multe suișuri și coborâșuri. Dacă am fi jucat ca acum, am fi avut șanse mai mari să ne calificăm. Aceasta a fost problema noastră în actualul sezon, și în campionat, și în Europa League. Trebuie să menținem aceeași prestație meci de meci Elias Charalambous, antrenor FCSB
fenerbahce europa league fcsb elias charalambous
