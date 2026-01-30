„Uitați-vă la Qarabag” Radunovic, concluzii după ce FCSB a ieșit din Europa: „Sunt mai multe regrete”

FCSB - Fenerbahce 1-1. Risto Radunovic (33 de ani), fundașul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre ultimul meci al campioanei în Europa League.

FCSB a fost eliminată din Europa, după ce a obținut doar 7 puncte în 8 partide și a terminat pe locul 27.

La capătul duelului de pe Arena Națională, Risto Radunovic a tras concluziile după un sezon european în care FCSB a disputat 16 partide.

„ Un meci cu reacție pozitivă pentru noi. Am avut atitudine, am luptat până în ultimul moment, dar asta e. Am avut un adversar foarte bun, la fel ca în toate etapele din Europa League.

Din păcate, anul ăsta nu ne-am mai calificat în primele 24. Avem acum de luptat în campionat și în Cupă. Suntem pregătiți pentru ce ne așteaptă”, a spus fundașul muntenegrean.

Internaționalul din Skopje crede că FCSB ar fi putut obține mai multe puncte în cele 8 partide europene:

„Sunt mai multe regrete, nu putem să întoarcem timpul. Au fost multe meciuri în care meritam mai mult și trebuia să jucăm mai bine ca să obținem mai mult. Nu numai la Zagreb, și la Belgrad, și la Basel.

Asta e, e fotbal. Uitați-vă la Qarabag. Anul trecut a făcut două puncte în Europa League, anul ăsta a trecut în primele 24 din Champions League. Trebuie să lucrăm corect, să muncim, să tragem toți în aceeași direcție și să obținem rezultate cât mai bune”.

Sper sa ne refacem cât mai repede și să câștigăm cu Csikszereda. Avem o săptămână foarte importantă, cu 3 meciuri în campionat, și vrem să începem cu o victorie. Risto Radunovic

Muntenegreanul a cerut susținerea fanilor înaintea ultimelor meciuri din sezonul regulat al Ligii 1:

„Mă bucur că doi ani am jucat în Europa League și am arătat bine. Nu știu dacă egalul acesta ne aduce pacea cu fanii, dar, indiferent de situație, ei trebuie să fie lângă echipă.Așa se obțin mai ușor rezultate. Azi am luptat să câștigăm, să arătăm valoarea noastră. Trebuie să fim împreună toți”.

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

Clasamentul final al grupei Europa League

Poziție/Echipă Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 21 2. Aston Villa 21 3. Midtjylland 19 4. Betis 17 5. Porto 17 6. Braga 17 7. Freiburg 17 8. Roma 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 16 10. Bologna 15 11. Stuttgart 15 12. Ferencvaros 15 13. Nottingham 14 14. Plzen 14 15. Steaua Roșie 14 16. Celta Vigo 13 17. PAOK 12 18. Lille 12 19. Fenerbahce 12 20. Panathinaikos 12 21. Celtic 11 22. Ludogorets 10 23. Dinamo Zagreb 10 24. Brann 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Young Boys 9 26. Sturm Graz 7 27. FCSB 7 28. Eagles 7 29. Feyenoord 6 30. Basel 6 31. Salzburg 6 32. Rangers 4 33. Nice 3 34. Utrecht 1 35. Malmo FF 1 36. Maccabi Tel Aviv 1

