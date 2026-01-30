Nu se teme de demitere Charalambous, mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec”

FCSB - FENERBAHCE 1-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, este de părere că formația sa merita să-și încheie aventura europeană cu o victorie.

Charalambous a ținut să-și laude elevii pentru atitudinea arătată în duelul de pe Arena Națională și a subliniat că ar fi fost nedrept ca echipa sa să nu obțină un rezultat pozitiv din acest meci.

„A fost chiar un meci bun făcut de noi. Am fost echipa care a atacat, care a avut șanse mai multe. Dacă nu luam acest punct, nu ar fi fost corect. Părerea mea e că trebuia să câștigăm.

O fază fixă poate decide un meci, asta le-am mai spus. Jucătorii au arătat că au reacție, au pus în teren tot ce le-am cerut. Europa League s-a încheiat și ne concentrăm pe campionat.

Mereu am spus că acești jucători sunt primii cărora nu le place situația asta. Toți suferim. Au arătat că au reacție. Au încercat să câștige până la final. Și acest punct e important pentru noi. Trebuie să construim pe acest joc. Sper să avem mai multă consistență”, a declarat Elias Charalambous la Digi Sport.

Elias Charalambous: „Sunt pregătit de orice”

Întrebat despre o posibilă demitere, tehnicianul a afirmat că este pregătit pentru orice:

„Nu știu, dar sunt pregătit pentru orice. Fotbalul așa este. Când pierzi meciuri, responsabilitatea e antrenorului. Nu mi-am făcut încă bagajul, sunt de mult aici și am multe bagaje de făcut.

Nu mă tem de acest lucru. Când am venit aici, antrenorii stăteau două-trei luni, sunt de aproape 3 ani. Într-o zi, va veni și ziua să plec. Nu știu dacă va veni săptămâna viitoare sau mai târziu”.

Charlambous a fost instalat în funcția de antrenor al celor de la FCSB pe 30 martie 2023.

Cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii pe bancă, FCSB a câștigat două titluri de campioană ale României și a accesat optimile de finală ale Europa League, în sezonul anterior.

Parcursul european al „roș-albaștrilor” a fost încheiat de Olympique Lyon, care s-a impus categoric, 7-1 la general.

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 8 21 2. Aston Villa 8 21 3. Midtjylland 8 19 4. Betis 8 17 5. Porto 8 17 6. Braga 8 17 7. Freiburg 8 17 8. AS Roma 8 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 8 16 10. Bologna 8 15 11. VfB Stuttgart 8 15 12. Ferencvaros 8 15 13. Nottingham 8 14 14. Viktoria Plzen 8 14 15. Steaua Roșie 8 14 16. Celta Vigo 8 13 17. PAOK 8 12 18. Lille 8 12 19. Fenerbahce 8 12 20. Panathinaikos 8 12 21. Celtic 8 11 22. Ludogoreț 8 10 23. Dinamo Zagreb 8 10 24. SK Brann 8 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Young Boys 8 9 26. Sturm Graz 8 7 27. FCSB 8 7 28. Go Ahead Eagles 8 7 29. Feyenoord 8 6 30. FC Basel 8 6 31. RB Salzburg 8 6 32. Rangers 8 4 33. Nice 8 3 34. Utrecht 8 1 35. Malmo FF 8 1 36. Maccabi Tel Aviv 8 1

