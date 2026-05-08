„Se vrea capul lui Mazilu!” Ce spune directorul din FRH surprins într-un club de noapte alături de jucătoare din lotul U20 + Reacția „tricolorei” care apare în poze

Viorel Mazilu, directorul tehnic al FRH, și Teodora Damian (19 ani), căpitanul naționalei feminine U20, au reacționat după ce au fost surprinși într-o serie de fotografii publicate de un club de noapte din Târgu Mureș.

Oficialul Federației Române de Handbal a petrecut recent într-un club de noapte, alături de câteva jucătoare ale naționalei U20 de handbal feminin, printre care și căpitanul echipei, Teodora Damian, iar FRH a demarat o anchetă în acest sens, limitându-i atribuțiile lui Mazilu.

Viorel Mazilu: „Se urmărește un singur lucru: capul lui Mazilu”

Petrecerea a avut loc pe 10 aprilie, într-un club de noapte din Târgu Mureș, imediat după ultimul meci la Trofeul Carpați, contra Danemarcei.

Potrivit paginii de Facebook „Handbal Feminin”, petrecerea s-ar fi întins mult după miezul nopții, în condițiile în care „la ora 22:00 încă erau în Sala Polivalentă, pe parchet, la premiere”.

Mazilu a oferit o primă reacție după iscarea scandalului, susținând că este vorba de încercarea cuiva de a-l discredita sau de a-l îndepărta pentru că a blocat anumite „combinații” din handbalul românesc.

„S-a terminat turneul. Municipalitatea ne-a invitat acolo. Au fost oameni de la primărie, de la clubul local, oameni din handbal, inclusiv din Consiliul de Administrație.

Sportivele nu au fost obligate să participe, fiecare jucătoare a decis singură dacă merge sau nu. Unele au răspuns invitației, altele au rămas la hotel. Mai bine că au venit cu noi decât să se ducă în altă parte.

Se urmărește un singur lucru: capul lui Mazilu. Sunt multe interese și multe combinații în handbal. Doar că din momentul în care am apărut pe acest post, nu se mai pot face combinații. Doar antrenorii își aleg jucătoarele. Eu nu am impus niciodată pe nimeni”, a declarat Mazilu, potrivit welovesport.ro.

Cât despre Teodora Damian și faptul că această a fost surprinsă în imagini, în timp ce fuma dintr-o țigară electronică, oficialul a transmis:

„Ea este una dintre cele mai serioase și muncitoare componente ale generației sale. Damian este un produs senzațional, trage extraordinar la antrenamente și acesta este și motivul pentru care ea joacă și în Liga Florilor (n.r. – jucătoare la Minaur Baia Mare).

Inclusiv dintre cei mai mari handbaliști fumează, cei mai mulți o fac ascunși, pe la colțuri, după autocar. Problema nu e țigara electronică. Problema este Mazilu. Ce probleme avem noi să se scape de Mazilu... Asta e ca situația de la alegeri.

Noi avem de organizat trei turnee finale și ne certam pe perdele, asta era problema handbalului românesc. Pentru mine este ciudat că unii vorbesc despre sportivi și ei nici nu știu ce înseamnă să fii accidentat, ce înseamnă să tragi de tine, să faci sacrificii.

Toți mai beau o bere după un turneu. Și noi, câte petreceri nu am făcut după anumite meciuri și competiții, dar atunci era normalitate, acum probabil că nu mai este”, a mai spus Viorel Mazilu.

Teodora Damian: „Este foarte uşor să comentezi din fața televizorului”

Căpitanul naționalei feminine U20 a reacționat, de asemenea, printr-o postare amplă pe rețelele de socializare, fiind dezamăgită de modul în care au fost interpretate imaginile, având în vedere că nu au existat abateri din punct de vedere profesional sau legal.

„Este foarte interesant cum pentru unii o poză captată în câteva secunde valorează mai mult decât ani întregi de efort, muncă, accidentări, sacrificii, dureri și neglijarea vieții personale, toate acestea nefiind văzute de nimeni.

Chiar de-a dreptul fascinant, în contextul în care, plecând de la o simplă poză în care nimeni nu este surprins făcând ceva indecent ori ilegal, se scriu zeci de povești despre ce s-ar fi petrecut în câteva ore.

Am jucat 3 meciuri în 3 zile pentru România, am tras de noi până la epuizare, iar când am avut câteva ore libere în care am ales să ne relaxăm, după terminarea turneului, brusc am devenit «rușinea handbalului românesc».

Nu am văzut nicio persoană să scrie, să remarce ori să fie revoltată cât am tras de noi în acel lot; în niciun caz nu am stat acasă, în fața unui laptop ori telefon, aşteptând ziua de 12 Aprilie ca să ciocnim ouă roșii.

De asemenea, nu am văzut nicio persoană care să vorbească despre cum este să joci 3 meciuri în chiar 3 zile ori despre «senzaționalul» cu care acestea vin la pachet: oboseala peste care am trecut, despre accidentările ori durerile cu care intri pe teren sau despre presiunea pe care o duci în fiecare meci la care îmbraci tricoul României.

Pentru acest «senzațional» nu face nimeni un «breaking news».

Respectiva seară nu era înaintea unui meci, ci la finalul turneului. Prin urmare, nu am abandonat echipa, nu am lipsit de la antrenamente, nu am pus pe nimeni în pericol și nu am făcut pe nimeni de rușine.

Suntem oameni majori care am ieșit câteva ore după terminarea turneului, respectiv după ce ne-am făcut treaba pe teren.

Este foarte ușor să comentezi din fața televizorului ori telefonului, fără să știi ce înseamnă cu adevărat sportul de performanță.

Suntem convinse de faptul că, mulți dintre cei care judecă nu știu cum este să sărbătorești o victorie sau un turneu reușit, în ziua de Paște, când în loc să fi în sânul familiei, ești pe drumuri, în tren, mașini, autocare, microbuze etc.

Cei care scriu, în mod anonim, romane despre „imaginea handbalului" ar trebui poate să vorbească și despre condițiile, presiunea și sacrificiile pe care le fac sportivii, nu doar să vâneze poze și să transforme totul într-un circ ieftin pentru atenție.

Totodată, imaginea handbalului românesc nu este afectată de niște fete care au ieșit, la câteva ore după un turneu terminat, imaginea handbalului românesc este afectată de scandaluri fabricate, de oameni care trăiesc din a distruge și din a căuta atenție pe spatele sportivilor.

Ne asumăm tot ce facem și nu ne ascundem după deget. Dar nu acceptăm lecții de moralitate de la persoane care nu au fost o zi în locul nostru și care confundă o seară de relaxare cu lipsa de profesionalism.

Respectul sau admirația nu se câștigă prin postări aparent dramatice pe Facebook, ci din muncă, ceea ce faci pe teren și, mai ales, din rezultate, iar acolo noi am fost prezente de fiecare dată.

Nu ne privește care sunt interesele ascunse ale persoanelor anonime ce vor să ne discrediteze, faptul că, suntem folosite, precum un simplu instrument, pentru a se plăti polițe, nu este treaba noastră”, a transmis Teodora Damian.

