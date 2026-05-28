Baciu, plan pentru FCSB Antrenorul vrea să copieze modelul văzut în Franța: „Va fi un bonus fantastic” + Jucătorul care „te poate sparge în două”

Marius Baciu (51 de ani) a vorbit, înaintea meciului cu Dinamo, despre ideile pe care vrea să le aplice la FCSB.

Baciu a explicat că, în perioada petrecută în Franța, a observat un model în care clubul urmărea atât performanța sportivă, cât și promovarea și valorificarea tinerilor.

Marius Baciu vrea să copieze modelul văzut la Lille: „Hazard era copil și se antrena cu echipa mare"

Antrenorul roș-albaștrilor a amintit de perioada petrecută ca jucător la Lille, între 2002 și 2004, după plecarea de la Steaua.

„Eu, când am jucat la Lille, era o echipă care ajungea la locul 5-6, dar preocuparea era vânzarea de jucători. Eu am venit într-un moment mult spus greu, după ce a plecat Pascal Cygan, eu am venit în locul lui. Au plecat câțiva jucători care erau de echipă națională și strategia era alta.

(Eden) Hazard era copil când eu eram acolo și făcea câte un antrenament, două pe săptămână (n.r. - cu echipa mare)”, a spus Marius Baciu.

Antrenorul celor de la FCSB a legat acea experiență de situația actuală de la club și a transmis că vrea să aducă treptat jucători din academie lângă prima echipă.

Așa îi văd și pe ai noștri pe care vreau să îi aducem la prima echipă, câte unul, câte doi, pentru că să te antrenezi cu jucători excepționali, cum avem noi, cred că va fi un bonus fantastic pentru ei și încrederea lor. Pentru că avem o academie cu copii deosebiți. Marius Baciu, antrenor FCSB

Marius Baciu, despre Octavian Popescu: „Te poate sparge în două"

Marius Baciu a vorbit și despre Octavian Popescu, autorul golului decisiv din victoria cu FC Botoșani, scor 4-3 după prelungiri, rezultat care a trimis-o pe FCSB în finala barajului cu Dinamo.

„Tavi Popescu e un jucător diferit, în general, cu niște calități pe care rar le vezi în fotbal. Nu îmi aduc aminte să fi văzut aceste calități atât de bune din perioada în care am jucat eu fotbal la Steaua și la Lille.

Tavi Popescu e un jucător care, în ultimii 30 de metri, trebuie să știe când să dribleze. Cred că asta i-am insuflat cel mai mult, să aibă curaj, indiferent dacă greșește.

Trebuie să știe când să ia decizia cea mai bună. Când e dublat, triplat, nu își are sensul să dribleze. Trebuie să aibă curaj. Dacă a ajuns cu fața în careu, te poate sparge în două”, a mai declarat antrenorul FCSB-ului, la conferința de presă.

Octavian Popescu, care a debutat în fotbalul mare la FCSB, a adunat 227 de meciuri pentru roș-albaștri, în care a marcat 27 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

În acest sezon, acesta a reușit două goluri și trei assisturi în 40 de meciuri.

