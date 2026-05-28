Baciu, plan pentru FCSB Antrenorul vrea să copieze  modelul văzut în Franța: „Va fi un bonus fantastic” + Jucătorul care „te poate sparge în două” +61 foto
Marius Baciu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Baciu, plan pentru FCSB Antrenorul vrea să copieze modelul văzut în Franța: „Va fi un bonus fantastic” + Jucătorul care „te poate sparge în două”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 16:12
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 17:24
  • Marius Baciu (51 de ani) a vorbit, înaintea meciului cu Dinamo, despre ideile pe care vrea să le aplice la FCSB.
  • Finala barajului pentru Conference League se joacă mâine de la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro, precum și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Baciu a explicat că, în perioada petrecută în Franța, a observat un model în care clubul urmărea atât performanța sportivă, cât și promovarea și valorificarea tinerilor.

Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește și
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali

Marius Baciu vrea să copieze modelul văzut la Lille: „Hazard era copil și se antrena cu echipa mare”

Antrenorul roș-albaștrilor a amintit de perioada petrecută ca jucător la Lille, între 2002 și 2004, după plecarea de la Steaua.

„Eu, când am jucat la Lille, era o echipă care ajungea la locul 5-6, dar preocuparea era vânzarea de jucători. Eu am venit într-un moment mult spus greu, după ce a plecat Pascal Cygan, eu am venit în locul lui. Au plecat câțiva jucători care erau de echipă națională și strategia era alta.

(Eden) Hazard era copil când eu eram acolo și făcea câte un antrenament, două pe săptămână (n.r. - cu echipa mare)”, a spus Marius Baciu.

Antrenorul celor de la FCSB a legat acea experiență de situația actuală de la club și a transmis că vrea să aducă treptat jucători din academie lângă prima echipă.

Așa îi văd și pe ai noștri pe care vreau să îi aducem la prima echipă, câte unul, câte doi, pentru că să te antrenezi cu jucători excepționali, cum avem noi, cred că va fi un bonus fantastic pentru ei și încrederea lor. Pentru că avem o academie cu copii deosebiți. Marius Baciu, antrenor FCSB

Marius Baciu, despre Octavian Popescu: „Te poate sparge în două”

Marius Baciu a vorbit și despre Octavian Popescu, autorul golului decisiv din victoria cu FC Botoșani, scor 4-3 după prelungiri, rezultat care a trimis-o pe FCSB în finala barajului cu Dinamo.

„Tavi Popescu e un jucător diferit, în general, cu niște calități pe care rar le vezi în fotbal. Nu îmi aduc aminte să fi văzut aceste calități atât de bune din perioada în care am jucat eu fotbal la Steaua și la Lille.

Tavi Popescu e un jucător care, în ultimii 30 de metri, trebuie să știe când să dribleze. Cred că asta i-am insuflat cel mai mult, să aibă curaj, indiferent dacă greșește.

Trebuie să știe când să ia decizia cea mai bună. Când e dublat, triplat, nu își are sensul să dribleze. Trebuie să aibă curaj. Dacă a ajuns cu fața în careu, te poate sparge în două”, a mai declarat antrenorul FCSB-ului, la conferința de presă.

FOTO: FCSB - FC Botoșani 4-3

FCSB - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (61 imagini)

FCSB - FC Botoșani Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - FC Botoșani Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - FC Botoșani Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - FC Botoșani Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - FC Botoșani Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+61 Foto
labels.photo-gallery

Octavian Popescu, care a debutat în fotbalul mare la FCSB, a adunat 227 de meciuri pentru roș-albaștri, în care a marcat 27 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

În acest sezon, acesta a reușit două goluri și trei assisturi în 40 de meciuri.

VIDEO cu golul marcat de Octavian Popescu în meciul cu FC Botoșani

Citește și

„Putem salva tot” Marius Baciu, înainte de derby-ul decisiv cu Dinamo: „Sunt foarte bucuros că am luat trei goluri cu Botoșani”
Superliga
14:59
„Putem salva tot” Marius Baciu, înainte de derby-ul decisiv cu Dinamo: „Sunt foarte bucuros că am luat trei goluri cu Botoșani”
Citește mai mult
„Putem salva tot” Marius Baciu, înainte de derby-ul decisiv cu Dinamo: „Sunt foarte bucuros că am luat trei goluri cu Botoșani”
Prima țintă pentru FCSB Fotbalistul  a fost deja ofertat: „Poate deveni una dintre cele mai mari vânzări din istoria clubului”
Superliga
14:15
Prima țintă pentru FCSB Fotbalistul a fost deja ofertat: „Poate deveni una dintre cele mai mari vânzări din istoria clubului”
Citește mai mult
Prima țintă pentru FCSB Fotbalistul  a fost deja ofertat: „Poate deveni una dintre cele mai mari vânzări din istoria clubului”
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Marius Baciu lille liga 1 Octavian Popescu
Știrile zilei din sport
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Superliga
28.05
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Nationala
28.05
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Citește mai mult
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Tenis
28.05
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Superliga
28.05
CCA l-a „ascultat” pe Becali Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League
Citește mai mult
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
10:00
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
09:47
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
09:00
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Top stiri
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Superliga
28.05
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Nationala
28.05
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt” și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Citește mai mult
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Diverse
28.05
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
B365
28.05
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
Citește mai mult
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 33 rapid 36 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share