Există o soluție pentru criza FCSB? Răspunsul lui Darius Olaru după înfrângerea cu U Craiova: „Aici ne arătăm caracterul"
Darius Olaru FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Există o soluție pentru criza FCSB? Răspunsul lui Darius Olaru după înfrângerea cu U Craiova: „Aici ne arătăm caracterul”

Publicat: 15.02.2026, ora 22:25
Actualizat: 15.02.2026, ora 22:36
  • Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, a oferit o primă reacție după înfrângerea suferită în Bănie

Singurul gol a fost marcat de Assad Al-Hamlawi în minutul 23. Oltenii au înscris și în minutul 54, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid după analiza VAR.

Darius Olaru: „Nu mai avem nimic de pierdut”

„Din păcate pentru noi am pierdut în această seară și n-avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe.

E un moment greu pentru că am văzut și celelalte meciuri, au fost rezultate, zic eu, destul de bune pentru noi. Și credeam că eram într-un moment bun, aveam trei victorii la rând. Din păcate nu am reușit să facem un joc bun.

Cred că am început bine meciul, am avut câteva situații la început. După aia au controlat jocul, au reușit să marcheze, dar cred că repriza a doua ne-a aparținut. Per total, zic că am avut câteva situații bune și dacă eram puțin mai atenți, cred că meritam un egal”, a declarat Olaru la Prima Sport 1.

Întrebat dacă echipa a găsit o explicație pentru oscilațiile din acest sezon, Olaru a răspuns:

„Dacă găseam rezolvarea și era așa de simplu, am fi rezolvat-o. Cred că dacă găseam explicația, cum am spus, o făceam mai repede. Nu trebuia să ajungem în această postură, să jucăm cu atâta presiune. Pentru că e presiune pe noi. Știm că la fiecare meci trebuie să jucăm la victorie. Și atât s-a putut, din păcate, în această seară.

Nu mai avem nimic de pierdut. Adică nu suntem nici la mâna noastră. Trei meciuri, trei finale. Aici ne arătăm caracterul. Dacă vrem să fim acolo în play-off, trebuie să le câștigăm toate trei și să sperăm că se vor întâmpla și câteva rezultate în favoarea noastră”, a continuat Darius Olaru.

Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FCSB, înfrângere la Craiova

Partida din Bănie a început în forță, cu ocazii mari de ambele părți încă din primele minute.

După ocazii ratate de Etim și Bancu, Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 23, cu un șut superb din colțul careului de 16 metri, fără speranțe pentru tânărul Matei Popa.

Prima repriză a mai fost marcată de un penalty cerut de olteni în minutul 41, însă Marian Barbu a considerat că Mora a simulat în duel cu Graovac.

FCSB a forțat egalarea în primele minute ale reprizei secunde, însă mingea a intrat tot în poarta campioanei, prin David Matei. Golul puștiului de la Craiova a fost anulat pentru ofsaid, după 6 minute de analiză la VAR, Barbu fiind chemat să revadă faza la monitorul de la marginea terenului.

Bîrligea a mai semnat câteva ocazii importante pentru FCSB, însă toate loviturile sale de cap au trecut pe lângă poarta lui Popescu.

Atacantul campioanei putea da lovitura în minutul 90+4, după ce a controlat foarte bine mingea în careul advers, însă șutul său plasat trece puțin pe lângă poarta Craiovei.

Oltenii lui Filipe Coelho s-au impus în cele din urmă, consolidându-și poziția de lider în Liga 1, în timp ce FCSB are probleme în accederea în play-off.

VIDEO. Golul înscris de Assad Al-Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0

Universitatea Craiova fcsb darius olaru
