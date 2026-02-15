Adrian Porumboiu (75 de ani) a avut o reacție dură la adresa lui Mihai Stoica (60 de ani), după declarațiile președintelui CA de la FCSB.

Stoica a avut o serie de declarații, în urma discuțiilor privind faza la care Luca Băsceanu a jucat mingea cu umărul, în Craiova - FCSB 2-2, prin care a transmis că nu are încredere în analizele foștilor arbitri din România.

Adrian Porumboiu: „Nu accept să-mi pună la îndoială corectitudinea”

Fostul arbitru a reacționat la rândul său, după ce s-a aflat printre cei care au considerat că nu a fost henț la preluarea lui Băsceanu, și l-a contestat dur pe Mihai Stoica.

„Mihai Stoica m-a cunoscut pe mine pe când eu eram arbitru, iar eu l-am cunoscut pe când dânsul era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor de la Galați.

Deci el știe care a fost nivelul meu profesional, cum am fost eu ca arbitru, care a fost nivelul meu de moralitate. La fel, și eu pot să confirm că profesional Mihai Stoica era un paharnic bun, chiar nu-i pot reproșa ceva.

Ce m-a deranjat și mereu mă va deranja este că eu am fost un arbitru de înalt nivel în niște vremuri în care statul și ministerele de forță nenoroceau vieți, iar eu am trecut prin asta demn, fără ca cineva să poată spune vreodată că am fost altfel decât corect. Nu accept ca cineva flexibil precum un vârf de undiță să-ncerce să pună la îndoială corectitudinea mea când vine vorba de arbitraj.

De asemenea, simplu fapt că domnul Becali a primit 100 milioane de euro pe filiera ANRP sau că a luat Steaua cum a luat-o nu mă face să fiu invidios pe dânsul. E treaba dânsului, eu am treburile mele. Amândoi suntem la vârsta la care știm că importante în viață sunt familia, copiii, nepoții. Mă așteptam însă ca măcar el să nu-și lase angajații să vorbească de o asemenea manieră despre mine.

Am observat chiar un soi de teamă în societatea asta fotbalistică și numai legată de Mihai Stoica și de Gigi Becali. Multora le este frică spună ceva ca nu cumva să-i supere și să ajungă în gura lor. Că-s răi de gură… Păi, eu am fost arbitru cu A mare și mi-am câștigat dreptul prin onestitatea mea profesională nu doar să comenteze situații de arbitraj, dar să am și curajul firesc de-a vorbi despre orice doresc.

Nu am interese legate de fotbal, nu am nicio relație cu adversarele FCSB. Ce treabă să am eu, de exemplu, cu Mihai Rotaru de la Craiova? Din contră, la un moment dat am avut o dispută juridică, l-am și dat judecată”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit cameravar.ro.

Declarațiile lui Mihai Stoica de la care a pornit conflictul

„O fază clară 100% mi s-a părut şi în timp real şi acum, nu mă interesează părerea foştilor arbitri, contest pe oricine când ştiu regulile jocului, nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la ceva anume, ar putea spune, nu neapărat ce văd, ci ce ar vrea să vădă pentru că au o problemă cu noi, cu Gigi.

Mingea ajunge pe mână, nu pe umăr! Mi se pare umăr, clar, nu văd prelungire! Henţul e indubitabil. Ideea e că nu e viciere de rezultat, dar este o greşeală de arbitraj. Şi mie se părea normal să intervină VAR.

(n.r. Există un fost arbitru român în care aveţi încredere?) Nu cred că există un om care a fost implicat în fotbal şi în prezent să fie obiectiv 100%, cred că sunt mulţi subiectivi”, spus Mihai Stoica la Prima Sport, conform sport.ro.

