Porumboiu, atac dur la MM Stoica Fostul arbitru nu l-a iertat pe oficialul FCSB, după declarațiile făcute: „Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță” +8 foto
Adrian Porumboiu
Superliga

Porumboiu, atac dur la MM Stoica Fostul arbitru nu l-a iertat pe oficialul FCSB, după declarațiile făcute: „Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.02.2026, ora 21:23
alt-text Actualizat: 15.02.2026, ora 21:23
  • Adrian Porumboiu (75 de ani) a avut o reacție dură la adresa lui Mihai Stoica (60 de ani), după declarațiile președintelui CA de la FCSB.

Stoica a avut o serie de declarații, în urma discuțiilor privind faza la care Luca Băsceanu a jucat mingea cu umărul, în Craiova - FCSB 2-2, prin care a transmis că nu are încredere în analizele foștilor arbitri din România.

Explicațiile lui Gâlcă Știe ce nu a funcționat în jocul Rapidului » Ironie despre meciul cu Dinamo: „Ușor ca toate celelalte” 
Citește și
Explicațiile lui Gâlcă Știe ce nu a funcționat în jocul Rapidului » Ironie despre meciul cu Dinamo: „Ușor ca toate celelalte”
Citește mai mult
Explicațiile lui Gâlcă Știe ce nu a funcționat în jocul Rapidului » Ironie despre meciul cu Dinamo: „Ușor ca toate celelalte” 

Adrian Porumboiu: „Nu accept să-mi pună la îndoială corectitudinea”

Fostul arbitru a reacționat la rândul său, după ce s-a aflat printre cei care au considerat că nu a fost henț la preluarea lui Băsceanu, și l-a contestat dur pe Mihai Stoica.

„Mihai Stoica m-a cunoscut pe mine pe când eu eram arbitru, iar eu l-am cunoscut pe când dânsul era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor de la Galați.

Deci el știe care a fost nivelul meu profesional, cum am fost eu ca arbitru, care a fost nivelul meu de moralitate. La fel, și eu pot să confirm că profesional Mihai Stoica era un paharnic bun, chiar nu-i pot reproșa ceva.

Ce m-a deranjat și mereu mă va deranja este că eu am fost un arbitru de înalt nivel în niște vremuri în care statul și ministerele de forță nenoroceau vieți, iar eu am trecut prin asta demn, fără ca cineva să poată spune vreodată că am fost altfel decât corect. Nu accept ca cineva flexibil precum un vârf de undiță să-ncerce să pună la îndoială corectitudinea mea când vine vorba de arbitraj.

De asemenea, simplu fapt că domnul Becali a primit 100 milioane de euro pe filiera ANRP sau că a luat Steaua cum a luat-o nu mă face să fiu invidios pe dânsul. E treaba dânsului, eu am treburile mele. Amândoi suntem la vârsta la care știm că importante în viață sunt familia, copiii, nepoții. Mă așteptam însă ca măcar el să nu-și lase angajații să vorbească de o asemenea manieră despre mine.

Am observat chiar un soi de teamă în societatea asta fotbalistică și numai legată de Mihai Stoica și de Gigi Becali. Multora le este frică spună ceva ca nu cumva să-i supere și să ajungă în gura lor. Că-s răi de gură… Păi, eu am fost arbitru cu A mare și mi-am câștigat dreptul prin onestitatea mea profesională nu doar să comenteze situații de arbitraj, dar să am și curajul firesc de-a vorbi despre orice doresc.

Nu am interese legate de fotbal, nu am nicio relație cu adversarele FCSB. Ce treabă să am eu, de exemplu, cu Mihai Rotaru de la Craiova? Din contră, la un moment dat am avut o dispută juridică, l-am și dat judecată”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit cameravar.ro.

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport

Galerie foto (8 imagini)

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
+8 Foto
labels.photo-gallery

Declarațiile lui Mihai Stoica de la care a pornit conflictul

„O fază clară 100% mi s-a părut şi în timp real şi acum, nu mă interesează părerea foştilor arbitri, contest pe oricine când ştiu regulile jocului, nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la ceva anume, ar putea spune, nu neapărat ce văd, ci ce ar vrea să vădă pentru că au o problemă cu noi, cu Gigi.

Mingea ajunge pe mână, nu pe umăr! Mi se pare umăr, clar, nu văd prelungire! Henţul e indubitabil. Ideea e că nu e viciere de rezultat, dar este o greşeală de arbitraj. Şi mie se părea normal să intervină VAR.

(n.r. Există un fost arbitru român în care aveţi încredere?) Nu cred că există un om care a fost implicat în fotbal şi în prezent să fie obiectiv 100%, cred că sunt mulţi subiectivi”, spus Mihai Stoica la Prima Sport, conform sport.ro.

Citește și

„Vrem titlul! E vremea noastră” FOTO+VIDEO. Fanii Craiovei nu mai vor să aștepte. Cer victoria cu FCSB pe „Ion Oblemenco” și campionatul după 35 de ani
Superliga
20:13
„Vrem titlul! E vremea noastră” FOTO+VIDEO. Fanii Craiovei nu mai vor să aștepte. Cer victoria cu FCSB pe „Ion Oblemenco” și campionatul după 35 de ani
Citește mai mult
„Vrem titlul! E vremea noastră” FOTO+VIDEO. Fanii Craiovei nu mai vor să aștepte. Cer victoria cu FCSB pe „Ion Oblemenco” și campionatul după 35 de ani
„Rapid juca mult mai OK cu Șumudică” Verdict crunt după ce giuleștenii au fost învinși de Farul: „Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut în ultimii ani”
Superliga
20:08
„Rapid juca mult mai OK cu Șumudică” Verdict crunt după ce giuleștenii au fost învinși de Farul: „Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut în ultimii ani”
Citește mai mult
„Rapid juca mult mai OK cu Șumudică” Verdict crunt după ce giuleștenii au fost învinși de Farul: „Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut în ultimii ani”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Mihai Stoica Adrian Porumboiu arbitraj fcsb reactie
Știrile zilei din sport
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Superliga
15.02
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Citește mai mult
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
Campionate
15.02
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
Citește mai mult
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
„Vreau FCSB în play-off!”  Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
Superliga
15.02
„Vreau FCSB în play-off!” Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
Citește mai mult
„Vreau FCSB în play-off!”  Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Jocurile Olimpice
15.02
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Citește mai mult
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:37
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
22:48
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi!
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi!
23:28
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci
23:47
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat”
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Top stiri din sport
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Superliga
15.02
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Citește mai mult
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
Campionate
15.02
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
Citește mai mult
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
Campionate
15.02
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
Citește mai mult
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Nationala
15.02
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor. Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Citește mai mult
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România

Echipe/Competiții

fcsb 82 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 30 rapid 18 Universitatea Craiova 71 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
16.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share