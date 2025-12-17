Fabio Cannavaro (52 de ani), fostul mare internațional italian, a vorbit despre actualul sezon din Serie A.

Fostul fotbalist a vorbit și despre Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter.

Lupta din prima ligă italiană este extrem de strânsă. Inter conduce clasamentul cu 33 de puncte, urmată de AC Milan (32) și Napoli (31), în timp ce Roma (30) se află pe poziția a patra.

Fabio Cannavaro, despre lupta la titlu din Serie A: „Ca să nu cobesc, spun Inter”

Întrebat cine va câștiga titlul în Italia, Cannavaro a afirmat că și-ar dori ca Napoli să se impună.

„Napoli. Sau mai bine nu, ca să nu cobesc, spun Inter. Nerazzurrii au un lot ușor superior, dar Napoli, în ciuda tuturor accidentărilor, mult prea multe, este acolo sus.

Antonio (n.r. - Conte, antrenorul lui Napoli) este mereu acolo. Și atenție la Allegri, pentru că Milan, care nu participă în cupele europene, este foarte, foarte periculoasă”, a declarat Cannavaro, conform fcinternews.it.

Pentru mine este cel mai interesant campionat, pentru că înveți foarte multe lucruri. Uneori se exagerează cu tactica. Am trecut de la jocul lui Sarri la cel al lui Gasperini. Acum suntem cu toții copiii lui. Îmi amintesc că, atunci când eram tânăr și marcam, mi se spunea că trebuie să-mi urmăresc atacantul chiar și la baie. Dar există și multe lucruri negative, precum faptul că vedem puțini tineri și puțini italieni, în detrimentul echipei naționale. Fabio Cannavaro, fost fundaș italian

Cannavaro, despre Cristi Chivu: „Doar nu era mezelar”

Fostul internațional italian a vorbit și despre Cristi Chivu, antrenorul liderului din Serie A, pe care îl consideră potrivit pentru această funcție, deși antrenează pentru prima oară o echipă de acest nivel.

„Este serios și bun. Se spune că este lipsit de experiență, dar este de o viață în fotbal. Doar nu era mezelar…”

Cannavaro a evoluat la Parma, Juventus, Real Madrid, Inter, Napoli și Al-Ahli. Cel mai bun an al carierei sale a fost 2006, când a câștigat Balonul de Aur și Cupa Mondială cu Italia.

16 victorii a obținut Cristi Chivu în cele 22 de meciuri disputate pe banca lui Inter în sezonul 2025–2026, perioadă în care a înregistrat și șase înfrângeri

