„Ca să nu cobesc, spun Inter” Fabio Cannavaro, despre lupta la titlu din Serie A + Ce zice despre Chivu: „Doar nu era mezelar”
Fabio Cannavaro. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

„Ca să nu cobesc, spun Inter” Fabio Cannavaro, despre lupta la titlu din Serie A + Ce zice despre Chivu: „Doar nu era mezelar”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.12.2025, ora 12:36
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 12:36
  • Fabio Cannavaro (52 de ani), fostul mare internațional italian, a vorbit despre actualul sezon din Serie A.
  • Fostul fotbalist a vorbit și despre Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter.

Lupta din prima ligă italiană este extrem de strânsă. Inter conduce clasamentul cu 33 de puncte, urmată de AC Milan (32) și Napoli (31), în timp ce Roma (30) se află pe poziția a patra.

Pleacă de la Farul? Fotbalistul lui Hagi, dorit de o echipă de tradiție din străinătate » Clauza cu U Craiova complică discuțiile
Citește și
Pleacă de la Farul? Fotbalistul lui Hagi, dorit de o echipă de tradiție din străinătate » Clauza cu U Craiova complică discuțiile
Citește mai mult
Pleacă de la Farul? Fotbalistul lui Hagi, dorit de o echipă de tradiție din străinătate » Clauza cu U Craiova complică discuțiile

Fabio Cannavaro, despre lupta la titlu din Serie A: „Ca să nu cobesc, spun Inter”

Întrebat cine va câștiga titlul în Italia, Cannavaro a afirmat că și-ar dori ca Napoli să se impună.

„Napoli. Sau mai bine nu, ca să nu cobesc, spun Inter. Nerazzurrii au un lot ușor superior, dar Napoli, în ciuda tuturor accidentărilor, mult prea multe, este acolo sus.

Antonio (n.r. - Conte, antrenorul lui Napoli) este mereu acolo. Și atenție la Allegri, pentru că Milan, care nu participă în cupele europene, este foarte, foarte periculoasă”, a declarat Cannavaro, conform fcinternews.it.

Pentru mine este cel mai interesant campionat, pentru că înveți foarte multe lucruri. Uneori se exagerează cu tactica. Am trecut de la jocul lui Sarri la cel al lui Gasperini. Acum suntem cu toții copiii lui. Îmi amintesc că, atunci când eram tânăr și marcam, mi se spunea că trebuie să-mi urmăresc atacantul chiar și la baie. Dar există și multe lucruri negative, precum faptul că vedem puțini tineri și puțini italieni, în detrimentul echipei naționale. Fabio Cannavaro, fost fundaș italian

Cannavaro, despre Cristi Chivu: „Doar nu era mezelar”

Fostul internațional italian a vorbit și despre Cristi Chivu, antrenorul liderului din Serie A, pe care îl consideră potrivit pentru această funcție, deși antrenează pentru prima oară o echipă de acest nivel.

„Este serios și bun. Se spune că este lipsit de experiență, dar este de o viață în fotbal. Doar nu era mezelar…”

Cannavaro a evoluat la Parma, Juventus, Real Madrid, Inter, Napoli și Al-Ahli. Cel mai bun an al carierei sale a fost 2006, când a câștigat Balonul de Aur și Cupa Mondială cu Italia.

16 victorii
a obținut Cristi Chivu în cele 22 de meciuri disputate pe banca lui Inter în sezonul 2025–2026, perioadă în care a înregistrat și șase înfrângeri

Citește și

Vrea o schimbare la Dinamo  Ce pretenție are Andrei Nicolescu de la „câinii” lui Kopic: „Atunci am pune și mai multe probleme”
Superliga
11:11
Vrea o schimbare la Dinamo Ce pretenție are Andrei Nicolescu de la „câinii” lui Kopic: „Atunci am pune și mai multe probleme”
Citește mai mult
Vrea o schimbare la Dinamo  Ce pretenție are Andrei Nicolescu de la „câinii” lui Kopic: „Atunci am pune și mai multe probleme”
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026
Nationala
10:54
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Fabio Cannavaro serie a Inter Milano Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Diverse
17.12
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Citește mai mult
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Superliga
17.12
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Citește mai mult
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
Nationala
17.12
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
Citește mai mult
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Superliga
17.12
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Citește mai mult
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:36
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
11:58
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
11:35
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
10:52
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
Top stiri din sport
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Superliga
17.12
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Citește mai mult
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Handbal
17.12
„Nu mi-e dor de handbal” Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională
Citește mai mult
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Superliga
17.12
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Citește mai mult
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
17.12
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share