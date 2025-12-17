Ianis Hagi (27 de ani), internaționalul român de la Alanyaspor, a vorbit despre tatăl său, Gică Hagi (60 de ani), după ce a avut loc o schimbare majoră în viața lor.

Mijlocașul a vorbit despre cum vede parcursul echipei naționale spre Campionatul Mondial din 2026.

Internaționalul român a descris experiența sa de părinte. Fiul său s-a născut pe 20 august.

Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa”

„Suntem tineri, atât Georgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinți. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea”.

Potrivit lui Ianis, Gică Hagi este extrem de implicat, prezent constant alături de nepotul său:

Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea. Ianis Hagi, fotbalist Alanyaspor și naționala României

Ianis Hagi: „Primul gând a fost că trebuie să îi batem pe turci și să jucăm finala”

„Tricolorii” se pregătesc pentru semifinala barajului pentru CM 2026, care va avea loc pe 26 martie 2026, împotriva Turciei.

„Abia aștept luna martie. Și aici (n.r. - în Turcia) se vorbește foarte mult de meciul din martie , nici ei nu au mai fost la Mondial de mult timp, din 2002. Suntem conștienți de forța adversarului, însă victoria cu Austria a confirmat că putem obține succese cu echipe puternice.

Trebuie să ne calificăm, nu există altă variantă. Primul gând, când am văzut tragerea la sorți, a fost că trebuie să îi batem pe turci și să jucăm finala. Vrem foarte mult să fim în America și privesc cu optimism partidele din play-off.

Turcia e o echipă care cred că seamănă cu noi, e un mix între tineri și jucători cu experiență. Va fi o dispută frumoasă, dar e doar un pas spre Mondial și nu ne dorim să ne oprim aici”, a declarat Ianis Hagi, conform frf.ro.

Câștigătoarea duelului cu Turcia va da peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

8 goluri a înscris Ianis Hagi la echipa națională, în cele 51 de meciuri jucate

La Alanyaspor, Ianis Hagi a reușit două goluri, cel mai recent fiind marcat în partida cu Trabzonspor.

În minutul 73, la scorul de 1-0 pentru gazde, internaționalul român a înscris în urma unei execuții spectaculoase și a stabilit scorul final, 1-1.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

