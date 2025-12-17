Pleacă de la Farul? Fotbalistul lui Hagi, dorit de o echipă de tradiție din străinătate » Clauza cu U Craiova complică discuțiile

Farul Constanța se află în negocieri cu ȚSKA Sofia pentru un posibil transfer al atacantului Alexandru Ișfan (25 de ani).

Finalizarea mutării depinde de suma pe care clubul bulgar este dispus să o achite. Cum e implicată Universitatea Craiova, în rândurile de mai jos.

Hagi negociază cu ȚSKA Sofia pentru transferul lui Alexandru Ișfan

ȚSKA Sofia a înaintat o ofertă de 450.000 de euro pentru Alexandru Ișfan, conform prosport.ro.

Deși suma nu este una neglijabilă, Gică Hagi nu ar fi dispus să o accepte în forma actuală, întrucât Farul ar încasa doar jumătate din valoarea transferului.

La momentul venirii lui Ișfan la Constanța, Farul nu le-a plătit nimic celor de la Universitatea Craiova, însă părțile au convenit ca 50% dintr-un viitor transfer să revină clubului oltean.

350.000 de euro este valoarea lui Alexandru Ișfan, conform transfermarkt.com

Discuțiile dintre Farul și ȚSKA Sofia nu sunt încheiate și vor continua în perioada următoare, susține sursa menționată.

De la sosirea sa, în luna iulie, fotbalistul a adunat 21 de meciuri în tricoul Farului, pentru care a marcat șase goluri și a oferit o pasă decisivă

Farul Constanța ocupă în prezent locul 10 în Superliga, cu 27 de puncte obținute după 20 de etape, și rămâne în cursa pentru calificarea în play-off.

De cealaltă parte, ȚSKA Sofia se află pe locul 5 în prima ligă bulgară, cu 31 de puncte acumulate după 19 etape, la 13 puncte distanță de liderul Levski.

Cifrele lui Alexandru Ișfan

CS Mioveni : 67 de meciuri, 8 goluri, două pase decisive

: 67 de meciuri, 8 goluri, două pase decisive FC Argeș : 65 de meciuri, 8 goluri, 5 pase decisive

: 65 de meciuri, 8 goluri, 5 pase decisive FC Buzău : 29 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

: 29 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă CS U Craiova : 27 de meciuri, o pasă decisivă

: 27 de meciuri, o pasă decisivă Farul Constanța : 21 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă

: 21 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă Petrolul Ploiești: 18 meciuri, două pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport