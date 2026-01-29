Suporterii răniți, înapoi în Grecia Fanii lui PAOK internați la Timișoara vor fi transportați în țara natală. Trupurile celor care au murit, repatriate

Doi dintre suporterii lui PAOK care au fost răniți în accidentul din județul Timiș vor fi transportați, joi, în Grecia.

Trupurile fanilor care au decedat în accident vor fi repatriate, tot astăzi, cu un zbor special al Forţelor Aeriene din Grecia.

Tragedia s-a întâmplat marți, în județul Timiș, iar 7 dintre cei 10 suporteri ai lui PAOK au decedat, ceilalți trei fiind duși la spital. Aceștia făceau deplasarea în Franța, pentru meciul cu Lyon din Europa League.

Suporterii lui PAOK răniți în România, transportați în Grecia

Doi dintre cei trei fani ai lui PAOK care au supraviețuit după accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel din județul Timiș, vor fi transportați înapoi în Grecia, anunță news.ro.

Aceștia vor zbura cu o aeronavă militară către țara lor natală de la Aeroportul Internațional din Timișoara, oraș unde erau internați.

Medicii și-au dat acordul ca cei doi să fie transportați în Grecia. Unul va fi tratat în continuare la un spital din Salonic, în timp ce celălalt a fost externat și se află în afara oricărui pericol.

Cel de-al treilea rănit a rămas în continuare la Spitalul Judeţean Timişoara, starea lui de sănătate fiind una instabilă. Acesta a fost supus, miercuri, unei intervenții chirurgicale.

Trupurile neînsuflețite ale celor 7 suporteri PAOK care au fost implicați în accident vor fi repatriate, tot astăzi, în Grecia. Înainte de zborul de pe aeroportul din Timișoara va avea loc o slujbă religioasă, oficiată de IPS Ioan Selejan.

Corpurile vor fi transportate de cu un zbor special al Forţelor Aeriene din Grecia.

Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK, a anunțat că va oferi ajutor financiar familiilor victimelor accidentului din județul Timiș. Oficialul a decis să suporte integral cheltuielile de repatriere a trupurilor fanilor.

Filmul tragediei de pe drumul european E70

Cei zece fani ai echipei PAOK Salonic călătoreau spre Franța pentru a urmări meciul echipei antrenate de Răzvan Lucescu împotriva lui Olympique Lyon, în Europa League.

În incident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autoturism.

Conceput pentru 8+1 persoane, minivanul transporta 10 fani PAOK, iar forța impactului a făcut ca vehiculul să fie pur și simplu spulberat.

Pe imaginile surprinse de un șofer cu camera de bord se vede cum mașina Peugeot în care se aflau suporterii este complet distrusă, fragmentată în mai multe bucăți, iar victimele sunt proiectate pe șosea și în exteriorul acesteia.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Potrivit relatărilor, șoferul monovolumului ar fi încercat o depășire riscantă a unei cisterne, pe care a acroșat-o ușor, a mers câțiva metri pe axul drumului, apoi a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion.

