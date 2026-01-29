Suporterii răniți, înapoi în Grecia  Fanii lui PAOK internați la Timișoara vor fi transportați în țara natală. Trupurile celor care au murit, repatriate +7 foto
Accidentul în care au fost implicați fanii lui PAOK
Diverse

Suporterii răniți, înapoi în Grecia Fanii lui PAOK internați la Timișoara vor fi transportați în țara natală. Trupurile celor care au murit, repatriate

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 12:21
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 12:22
  • Doi dintre suporterii lui PAOK care au fost răniți în accidentul din județul Timiș vor fi transportați, joi, în Grecia.
  • Trupurile fanilor care au decedat în accident vor fi repatriate, tot astăzi, cu un zbor special al Forţelor Aeriene din Grecia.

Tragedia s-a întâmplat marți, în județul Timiș, iar 7 dintre cei 10 suporteri ai lui PAOK au decedat, ceilalți trei fiind duși la spital. Aceștia făceau deplasarea în Franța, pentru meciul cu Lyon din Europa League.

Cine transmite FCSB - Fenerbahce Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv al „roș-albaștrilor” din Europa League
Citește și
Cine transmite FCSB - Fenerbahce Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv al „roș-albaștrilor” din Europa League
Citește mai mult
Cine transmite FCSB - Fenerbahce Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv al „roș-albaștrilor” din Europa League

Suporterii lui PAOK răniți în România, transportați în Grecia

Doi dintre cei trei fani ai lui PAOK care au supraviețuit după accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel din județul Timiș, vor fi transportați înapoi în Grecia, anunță news.ro.

Aceștia vor zbura cu o aeronavă militară către țara lor natală de la Aeroportul Internațional din Timișoara, oraș unde erau internați.

Medicii și-au dat acordul ca cei doi să fie transportați în Grecia. Unul va fi tratat în continuare la un spital din Salonic, în timp ce celălalt a fost externat și se află în afara oricărui pericol.

Cel de-al treilea rănit a rămas în continuare la Spitalul Judeţean Timişoara, starea lui de sănătate fiind una instabilă. Acesta a fost supus, miercuri, unei intervenții chirurgicale.

Trupurile neînsuflețite ale celor 7 suporteri PAOK care au fost implicați în accident vor fi repatriate, tot astăzi, în Grecia. Înainte de zborul de pe aeroportul din Timișoara va avea loc o slujbă religioasă, oficiată de IPS Ioan Selejan.

Corpurile vor fi transportate de cu un zbor special al Forţelor Aeriene din Grecia.

Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK, a anunțat că va oferi ajutor financiar familiilor victimelor accidentului din județul Timiș. Oficialul a decis să suporte integral cheltuielile de repatriere a trupurilor fanilor.

Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei
Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei

Galerie foto (7 imagini)

Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei
+7 Foto
labels.photo-gallery

Filmul tragediei de pe drumul european E70

Cei zece fani ai echipei PAOK Salonic călătoreau spre Franța pentru a urmări meciul echipei antrenate de Răzvan Lucescu împotriva lui Olympique Lyon, în Europa League.

În incident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autoturism.

Conceput pentru 8+1 persoane, minivanul transporta 10 fani PAOK, iar forța impactului a făcut ca vehiculul să fie pur și simplu spulberat.

Pe imaginile surprinse de un șofer cu camera de bord se vede cum mașina Peugeot în care se aflau suporterii este complet distrusă, fragmentată în mai multe bucăți, iar victimele sunt proiectate pe șosea și în exteriorul acesteia.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Potrivit relatărilor, șoferul monovolumului ar fi încercat o depășire riscantă a unei cisterne, pe care a acroșat-o ușor, a mers câțiva metri pe axul drumului, apoi a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion.

Citește și

„Nu vă sinucideți!” Cine este Trubin, portarul care a marcat golul calificării Benficăi. Și reacția șocantă a lui Mourinho
Liga Campionilor
11:38
„Nu vă sinucideți!” Cine este Trubin, portarul care a marcat golul calificării Benficăi. Și reacția șocantă a lui Mourinho
Citește mai mult
„Nu vă sinucideți!” Cine este Trubin, portarul care a marcat golul calificării Benficăi. Și reacția șocantă a lui Mourinho
Cine transmite FCSB - Fenerbahce Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv al „roș-albaștrilor” din Europa League
Europa League
11:01
Cine transmite FCSB - Fenerbahce Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv al „roș-albaștrilor” din Europa League
Citește mai mult
Cine transmite FCSB - Fenerbahce Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv al „roș-albaștrilor” din Europa League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
grecia PAOK FANI accident deces
Știrile zilei din sport
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Europa League
29.01
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește mai mult
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Europa League
29.01
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Citește mai mult
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Europa League
29.01
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Citește mai mult
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Diverse
29.01
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Citește mai mult
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:02
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
„Nu mai au voie să fie blocați mental”  MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
00:30
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
01:06
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
00:46
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
29.01
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
Stranieri
29.01
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag”
Citește mai mult
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Handbal
29.01
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Citește mai mult
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Jocurile Olimpice
29.01
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Citește mai mult
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 31 rapid 20 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
30.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share