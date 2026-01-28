Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România

Ivan Savvidis (66 de ani), patronul celor de la PAOK, va oferi ajutor financiar familiilor victimelor accidentului de la Lugojel.

Șapte suporteri ai lui PAOK au murit în apropierea localității din județul Timiș, pe drumul european E70, după ce minivanul 8+1 în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un camion.

Ivan Savvidis va ajuta familiile accidentului de lângă Lugojel

În urma accidentului, Ivan Savvidis, patronul „vulturului cu două capete”, a decis să suporte integral cheltuielile de repatriere a trupurilor fanilor care au decedat în accidentul din Timiș, potrivit sdna.gr.

De asemenea, la câteva ore după tragicul accident, finanțatorul echipei de pe „Toumba” a oferit o primă declarație:

„Sunt profund îndurerat de pierderea atât de nedreaptă a unor tineri, suporteri ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK-ul nostru.

Jelesc alături de familiile lor și de milioanele de compatrioți ai noștri. Dumnezeu să le odihnească sufletele.

Acești copii, copiii lui PAOK, sunt copiii noștri, sunt membri ai unei mari familii. Iar noi facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur.

Gândurile mele sunt alături de cei dragi ai lor. Mă rog ca totul să meargă bine pentru cei răniți, care duc în aceste ore o luptă critică”, a spus Ivan Savvidis, pentru site-ul oficial al clubului.

Fanii lui PAOK nu vor fi prezenți la Lyon

Fanii lui PAOK Salonic au decis să nu facă deplasarea la Lyon pentru ultimul duel din faza principală a Europa League.

Conducerea clubului a cerut oficialilor de la OL să închidă sectorul în care urmau să stea fanii echipei lui Răzvan Lucescu: „Ca semn de minim respect pentru frații noștri. Nu există cuvinte pentru a exprima durerea”.

Aproximativ 200 de fani ai lui PAOK s-au adunat pe „Toumba” și au aprins candele în memoria victimelor accidentului rutier.

Candele aprinse pe scaunele de pe „Toumba” Foto: X

